Real Oviedo | Iglesias: «Estamos preparadas para lo que venga» María Iglesias Orviz. / Hugo Alvarez La defensa se estrenó como goleadora ante el Gijón FF en el 'otro' derbi MARÍA SUÁREZ Jueves, 29 noviembre 2018, 16:41

La jugadora del Real Oviedo, María Iglesias Orviz, señaló tras la victoria ante el Gijón FF (1-3) que el equipo está «preparado para lo que venga» y que una de sus características fundamentales es que no se empequeñece ante las circunstancias adversas. Ni el estado del césped ni las ausencias son excusa en un bloque «muy competitivo» en el que la propia Iglesias destaca lo «difícil» que es ganarse la titularidad.

La gijonesa, que en lo que va de Liga ha jugado en varias posiciones (lateral, central y medio), reconoce que donde más cómoda se siente es en el centro de la defensa, pero que su objetivo es ayudar al equipo del modo en que sea y ser «polivalente» para cubrir las necesidades del cuerpo técnico.

Precisamente en el último encuentro se estrenó también de cara a puerta, otra manera de «ayudar» al grupo que reconforta a la asturiana y que puede darse porque las azules trabajan mucho las ayudas entre compañeras para ocupar la posición que queda libre en el campo.

Tanta exigencia para hacerse con un hueco en el once, explica la propia defensa a EL COMERCIO, «mantiene en forma» a una plantilla que considera mejor que la de años anteriores tanto por los fichajes como por la evolución del bloque carbayón.

P.- Primer gol esta campaña, ¿qué supone para ti ver puerta también?

R.- Marcar gol es otra manera de ayudar al equipo a conseguir los objetivos marcados, así que todo lo que sea ayudar al equipo es algo que me reconforta.

P.- En el choque ante el Gijón FF os costó abrir la lata, ¿qué fue lo más complicado del encuentro?

R:- Creo que tuvimos muchas ocasiones pero no las supimos aprovechar, el terreno de juego no estaba en muy buenas condiciones pero no debe ser una excusa.

P.- Tanto ante el CD Lugo, con el verde de El Requexón encharcado, como el otro día ante el Gijón con césped en mal estado, supisteis imponeros al rival.. ¿además de juego y toque, este Real Oviedo tiene recursos para cuando las cosas se complican?

R.- Cuando se dan esas circunstancias, lo más importante es la intensidad con la que salgas al partido y la ambición por ganar, creo que somos un equipo bastante completo en ese aspecto, que va fuerte a las disputas y no se empequeñece ante esas circunstancias.

P.- ¿Qué ha apuntado el cuerpo técnico como cosas a mejorar tras el partido del domingo?

R.- Eso son cosas de vestuario, pero sobre todo la eficacia de cara a gol.

P.- ¿Cómo está siendo la temporada para ti? ¿Cómo te encuentras en el centro de la defensa?

R.- Bueno, esta temporada he jugado en diferentes posiciones tanto de lateral como de central e incluso de medio en esta última ocasión, y aunque donde más cómoda me siento es en el centro de la defensa me gusta ser polivalente para el equipo y notar la confianza del cuerpo técnico en cualquiera de estas posiciones. Hasta la fecha creo que he participado de manera satisfactoria en el equipo, con detalles que mejorar, pero bien, siempre de menos a más.

P.- Entre tanto orden y movimiento en equipo, ¿tenéis libertad las defensas para incorporaros al ataque? ¿las ayudas son fundamentales para poder dejar la posición si la ocasión lo requiere?

R.- Creo que las defensas son las primeras que tienen que atacar, sobre todo en nuestra filosofía de juego, movemos la pelota de un lado a otro y la jugada suele construirse desde atrás. Si la situación lo requiere podemos incorporarnos ya que siempre habrá una compañera que te cubra, las ayudas son muy importantes es estos casos y es algo que tenemos muy trabajado.

P.- Son comunes las rotaciones para Arboleya, ¿es fundamental para mantener a todas las integrantes de la plantilla a tono?

R.- Tenemos un equipo muy competitivo donde es difícil ganarse la titularidad. En los entrenos se nos exige mucho y eso nos mantiene en forma. A partir de ahí Pedro saca el once que crea más apropiado para el partido.

P.- Tener tantas opciones me imagino que os dará cancha para afrontar ausencias como la de Pecas o Isina... ¿Es importante haber recuperado a esta última?

R.- Como ya he dicho, tenemos un equipo muy competitivo, somos un bloque y funcionamos como tal. Así que sí, recuperar las ausencias siempre es importante, todas sumamos.

P.- ¿Que hace a este Oviedo más fuerte que el de la pasada campaña para pelear ese objetivo del ascenso?

R.- Creo que tenemos mejor plantilla que el año pasado, tanto por la incorporación de las nuevas jugadoras como por la evolución de las que ya estábamos. Todas tenemos en mente la misma idea de juego, confiamos las unas en las otras y estamos preparadas para lo que venga.

P.- ¿Qué partido esperáis este fin de semana en el Díaz Vega? Importante dejar los puntos en casa...

R.- Esperamos un partido en el que tendremos que llevar el ritmo del juego, aunque no debemos hacer caso a la clasificación ni confiarnos. Será un partido en el que tendremos que estar al 100% si queremos los tres puntos