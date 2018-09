Sporting | Irene: «Los derbis siempre tienen más adrenalina» R. S. G. La jugadora repasa con EL COMERCIO cómo ha sido su adaptación al equipo MARÍA SUÁREZ Viernes, 21 septiembre 2018, 10:26

La delantera del Sporting de Gijón, Irene Martínez, llega en un gran estado de forma al derbi ante el Real Oviedo de la próxima jornada (El Requexón, 11.30 horas), partido que aunque signifique tres puntos como los demás, siempre despierta «más adrenalina y ganas» en el seno de los vestuarios. Irene, que llegó al Sporting este mismo verano procedente del León, ha protagonizado un gran arranque liguero, y es que la punta rojiblanca ha firmado ya tres goles en tan sólo dos partidos en su cuenta personal.

La jugadora repasa con EL COMERCIO cómo ha sido su adaptación al equipo, cuáles son sus metas y valora su rendimiento, que pese a ser bueno en cifras, reconoce que «puede llegar ir a más».

Martínez, que tiene el reto personal de ayudar al Sporting a pelear por el ascenso, tiene claro que la receta para lograr cualquier cosa -empezando por los tres puntos en El Requexón- tiene dos ingredientes claves: «trabajo y sacrificio».

- Dos partidos, dos victorias, ¿deja buenas sensaciones este arranque?

- La verdad es que si, hemos empezado con muy buen pie y espero que la liga termine aún mejor.

- ¿Había ganas de jugar ya en casa Mareo?

- Claro que si, jugar en casa siempre beneficia, tanto en las ganas como la forma de juego... Una victoria en casa nos iba a dar el apoyo suficiente para el derbi.

- En lo personal, ¿como ha sido el rendimiento en estas primeras jornadas?

- Estoy contenta con mi rendimiento, aunque sé que aún puedo llegar a dar más. Trabajo y esfuerzo son las palabras claves a seguir día a día...

- Para una delantera que los goles no tarden en llegar es importante, pero no ha sido un problema en este caso: dos partidos, tres goles ¿cuáles son las sensaciones de cara a puerta?

- Buenas, esas cifras no están nada mal, pero está claro que no soy conformista ni mucho menos y busco más -y mejor- cada fin de semana.

- ¿Ha cumplido tus expectativas el Sporting? ¿Cómo ha sido la adaptación al grupo?

- La adaptación al principio siempre cuesta porque no conoces y no sabes cómo reaccionar, pero el Sporting me ha ayudado a cumplir mis expectativas y unirme al grupo que son como equipo.

- ¿Qué pide el técnico sobre el césped? ¿Qué es en lo que más incide Alonso con vosotras de cara a los partidos?

- Constancia, juego limpio, honradez, precisión, definición, gol, todo aquello que un entrenador le puede pedir a todas jugadoras. Siempre incide en sacar lo mejor de nosotras, luchando y demostrando que podemos hacerlo, que podemos ganar al rival que tenemos ante nosotras.

- ¿Qué retos te has propuesto para esta campaña? ¿Qué significa en lo personal afrontar este año en el Sporting?

- Mi reto es ascender y si acabo la temporada arriba en la lista de goles ya sería un gran triunfo para mi y para el equipo. Para mí este año con ellos es un reto, es seguir demostrando cada día que se puede, y que se puede con trabajo y sacrificio.

- Está a la vuelta de la esquina el derbi, ¿cómo puede ser vivir un partido de esas características?

- Aquí en asturias no me hago a la idea aún de lo que puede llegar a ser vivir un derbi, son dos equipos grandes y luchadores, pero sé que nosotras podemos conseguir los tres puntos aunque nos cueste, merecerá la pena la recompensa.

- ¿El vestuario lo afronta como un partido más? ¿Qué espera de ese choque ante el Real Oviedo?

- El vestuario lucha tanto para unos como para otros, somos un equipo, pero como en todo los derbis es verdad que esos partidos despiertan más adrenalina, más ganas, más poder. Esperamos cumplir esas expectativas y en el choque contra el Oviedo hacer que las que caigan -aunque sea en su casa- sean ellas.