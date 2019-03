Isina: «Empatar fue un palo, pero no nos vamos a rendir» Isina, jugadora del Real Oviedo. / Hugo Álvarez La oviedista volvió ante el Lugo tras perderse más de dos meses por lesión MARÍA SUÁREZ Viernes, 8 marzo 2019, 19:18

La futbolista del Real Oviedo, Isabel Corte Peláez 'Isina', reconoció que dejarse dos puntos en su visita a Lugo fue «un palo» para un vestuario que acabó «hundido» tras el encuentro, pero las azules se muestran más unidas y esperan pelear mientras haya opciones. Así lo explica en su entrevista con EL COMERCIO la capitana carbayona, que disputaba los últimos minutos del choque ante las lucenses tras más de dos meses recuperándose de una lesión en su tobillo.

Isina señala que el juego del equipo está siendo muy bueno, pero que a las azules les está faltando lo que manda en el fútbol: el gol. Las de Pedro Arboleya tratarán de cambiar eso este mismo domingo, en la visita del CD Monte, y tienen las ganas de seguir creciendo intactas. La atacante, que espera este domingo la mejor versión del equipo, tiene claro que las carbayonas van a seguir trabajando y peleando igual mientras las matemáticas digan que hay opciones.

En lo personal la jugadora confiesa que las dos lesiones sufridas han hecho de este un año difícil, y aunque reconoce que le queda mucho para estar el 100%, señala que cada vez se encuentra mejor y que ha tratado de recuperarse lo mejor posible. Compañeras, cuerpo técnico, amigos y familia han sido fundamentales en que la jugadora carbayona, una de las piezas angulares del proyecto, no se viniera abajo tras lesionarse de nuevo a los pocos minutos de saltar ante el Dépor en El Requexón.

¿Cómo está el vestuario tras ese pinchazo en Lugo?

La verdad que fue un palo y el vestuario estaba un poco hundido, pero mientras haya opciones este equipo no se va rendir y vamos a pelear hasta el final, estamos más unidas.

Dos jornadas consecutivas logrando la victoria en el 94, no se logró esta vez.. ¿cómo se dio el partido? ¿qué hizo que fuera tan complicado batir al conjunto lucense?

Sabíamos que iba a ser un partido difícil y así fue, la primera parte fue igualada donde tuvimos el balón pero no llegábamos con claridad y ellas nos intentaban coger a la contra, en la segunda parte nos metieron gol en la única vez que tiraron a puerta y nosotras apretamos hasta el final para intentar llevarnos la victoria donde tuvimos ocasiones para conseguirlo.

¿Qué le ha pasado al Oviedo del último mes para que le cueste imponerse en el marcador pese a hacerlo en el juego?

El juego del equipo está siendo muy bueno, pero nos está faltando esa última parte, nos está faltando gol, que al final es lo que manda en el fútbol, pero vamos a intentar cambiar esto trabajando cada entrenamiento.

¿Cómo fueron tus sensaciones en tus primeros minutos tras la lesión?

Salí en un momento del partido un poco complicado y la lesión se queda a un lado cuando no conseguimos sumar los 3 puntos. Poco a poco va a mejor pero me queda mucho para estar al 100%.

Me imagino que ese aspecto, el de la mala suerte con las lesiones, no está haciendo de este un año fácil para ti... ¿cómo te encuentras?

Está siendo un año difícil a nivel personal, las lesiones no me lo están poniendo fácil, pero es la parte mala del fútbol y al final hay que recuperarse bien, volver lo antes y mejor posible.

¿Qué ha sido lo más duro de pasar tanto tiempo fuera trabajando por volver a estar disponible?

A toda futbolista donde le gusta estar es en el campo, y sientes envidia de tus compañeras cuando las ves entrenar y jugar, a veces te vienes abajo pero intentas llevarlo de la mejor manera posible.

¿Cómo se repone una de un palo como el que supuso volver a lesionarte al poco de haber vuelto? ¿el factor mental es importante para volver con confianza pese a la falta de ritmo en un momento tan trascendental?

Fue duro, cuando ya me veía a buen ritmo y con confianza después de la primera lesión me encuentro otra vez en la misma situación. El factor mental es importante, mucho, y las compañeras del equipo, el cuerpo técnico y sobre todo mi familia me han ayudado a no venirme abajo.

Quedan muy pocas jornadas, ¿cómo se afronta un final de Liga tan exigente? ¿se puede creer aún en llegar con opciones al choque ante el Depor?

Seguimos con muchas ganas de seguir creciendo y mejorando cada semana, vamos a trabajar para seguir con opciones hasta que las matemáticas digan lo contrario.

Ahora visita Oviedo el único equipo hasta la semana pasada que había logrado empataros... ¿será muy diferente al choque de la primera vuelta? ¿qué partido esperáis?

R.- Esperamos un partido difícil, es un equipo joven que trabaja muy bien y que siempre pone las cosas complicadas. Vamos a necesitar la mejor versión del equipo para volver a coger confianza y volver a una buena dinámica, vamos a salir a pelear cada balón.