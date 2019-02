María Corral: «Aún queda mucho más por ver de este Sporting» María Corral. / JOAQUÍN PAÑEDA La rojiblanca espera dar guerra a su ex equipo, un Dépor en racha MARÍA SUÁREZ Viernes, 22 febrero 2019, 21:11

La jugadora del Sporting, María Corral, reconoce que volver a jugar ante su ex equipo, el Dépor, y hacerlo en Abegondo, será para ella «especial y difícil a la vez» (domingo, 12:00 horas). Sin embargo, la mediocentro tiene claro que el conjunto rojiblanco saldrá teniendo en cuenta todos los factores que rodean a las gallegas y se lo pondrán complicado porque, advierte, aún queda «mucho más por ver» de este Sporting.

La futbolista asegura estar cómoda tanto en el club gijonés como en la ciudad, y señala que el proyecto está cumpliendo sus expectativas ya que el sportinguista es un equipo «muy constante» en lo que a trabajo se refiere.

A título individual la gallega explica que tiene sensaciones cada vez más positivas sobre el césped, y apunta al acierto goleador como una fuente de confianza para cualquier jugadora, pero matiza que aún no está «al nivel» que le gustaría.

La rojiblanca destaca en su entrevista a EL COMERCIO la evolución tanto individual como colectiva de un Sporting que supo reponerse tras un final de año en que perdió puntos que perjudicaron su dinámica.

Ahora, ocupando plaza de ascenso a Primera B, las gijonesas atesoran la confianza que les da haber firmado un gran inicio de 2019. Esa confianza será clave para emular el partido ante el Dépor de la primera vuelta, en el que rozaron el empate, aunque la propia María advierte que en esta ocasión el duelo será «más complicado».

P.- ¿Cómo te estás encontrando en Gijón?

R.- Estoy muy cómoda, tanto en la ciudad como en el equipo. La adaptación me resultó muy fácil y las expectativas con las que yo venía se están cumpliendo.

P.- Esta jornada ante el Arousana volvías a ver puerta, ¿cómo te encuentras en esa parcela ofensiva?

R.- Bueno, siempre ayuda a coger confianza con uno mismo. La parte ofensiva es la que más me gusta, y más aún si puedo aportar cosas que beneficien al equipo como los goles.

P.- ¿Cómo ha sido la adaptación al estilo y esquema del equipo?

R.- Al principio me resultó raro, no complicado, pero sí diferente porque era un esquema en el que yo nunca me había desenvuelto, pero creo que ahora lo tengo bastante interiorizado.

P.- ¿Qué requiere Riki Alonso de María Corral en particular? ¿Qué te pide en el césped?

R.- Creo que más o menos lo que nos pide a todas: actitud y ganas. Por lo demás es un deporte en el que también hay que disfrutar.

P.- Personalmente, ¿cómo te encuentras? ¿estás contenta con tu rendimiento?

R.- Bueno, cada vez mejor. Las sensaciones cada vez son más positivas, aunque no estoy al nivel que me gustaría para poder aportar todo lo que sé al equipo.

P.- ¿Para ti es especial enfrentarte a tu ex equipo en A Coruña?

R.- Especial y difícil diría. Una vez esté en el campo pues será un equipo más.

P.- Ya en la primera vuelta fuisteis uno de los equipos que más cara le vendió la victoria, ¿cómo fue aquel encuentro?

R.- Creo que hicimos muy bien nuestro partido, fuimos conscientes del potencial que ellas tienen y conseguimos hacerles daño igualmente. Si el partido dura 5 minutos más incluso hasta podríamos haber empatado.

P.- ¿Qué partido esperáis en esta ocasión?

R.- Sin duda un partido más complicado que el de ida. Es en su campo y están en un buen momento, además ellas no pueden permitirse perder ningún punto. Nosotras jugaremos teniendo todo eso en cuenta y sin duda se lo pondremos difícil.

P.- ¿En qué ha crecido el Sporting respecto a ese inicio liguero?

R.- Creo que somos un equipo muy constante en lo que al trabajo se refiere y eso se nota cada fin de semana. Creo que se evolucionó individualmente y como bloque a todos los niveles, pero aún queda mucho más por ver de este Sporting.

P.- ¿Ha sido especialmente importante este inicio de año para recuperar las buenas sensaciones y los puestos de play-off? ¿Qué ha cambiado respecto a diciembre?

R.- Sí, indudablemente, porque acabamos el año perdiendo puntos que nos perjudicaron. El comienzo de año, por contra, fue muy bueno y eso nos ha servido para volver a ganar la confianza que tenemos ahora.