María Méndez: «El del CD Lugo era un partido marcado en rojo» Pablo Lorenzana Para la carbayona, que se encuentra ya concentrada con la Selección Sub 17 para disputar el mundial de Uruguay, era importante irse «con pleno de victorias» MARÍA SÚAREZ Jueves, 1 noviembre 2018, 14:48

La mediocentro del Real Oviedo, María Méndez, destacó lo importante que es para las azules haber ganado al CD Lugo (PM Friol), cruce de esos que las azules tienen «marcados en rojo en el calendario». La jugadora reconoció que hizo falta ponerse «el mono de trabajo» por el frío y la constante lluvia que encharcó el césped de El Requexón, pero esa adaptación salió bien gracias en parte a las indicaciones del técnico, Arboleya, que las instó a hacer un juego «más directo» que el habitual.

Para Méndez la plantilla actual del equipo es la mejor desde que está en el club, y atribuye tanto a sus compañeras como al cuerpo técnico parte del mérito de haber ido seleccionada para el Mundial de Uruguay. La asturiana se siente cada vez más cómoda en el centro del campo, y señala a Pedro Arboleya como uno de los responsables de su evolución en los últimos años.

La oviedista, que da gran valor al trabajo del cuerpo técnico, seguirá a sus compañeras desde la distancia y espera que su confianza siga intacta y sigan haciendo las cosas como hasta ahora, paso a paso.

P.- Seguís líderes y no conocéis la derrota tras siete jornadas... ¿fue especialmente importante derrotar al CD Lugo la pasada jornada?

R.- Sí fue una victoria importantísima, era uno de las partidos que teníamos marcados en rojo en el calendario. También era muy importante para mí ya que era mi último partido antes de viajar con la selección y quería irme con el pleno de victorias.

P.- Fue un partido complicado con las condiciones meteorológicas, pero vuestro trabajo sobre el césped hizo que no lo pareciera, ¿cuáles fueron las directrices que os dio a Arboleya para sobreponeros al agua y cerrar el partido en segunda parte?

R.- Las condiciones meteorológicas nos impidieron realizar el juego al que estamos acostumbrados y con el que nos sentimos más cómodas, pero nos pusimos el mono de trabajo e hicimos el juego que el estado del campo requería. Pedro fue el primero que tuvo que adaptar el juego al campo y nos dió las pautas para jugar un fútbol más directo al que estamos acostumbradas.

P.- Sois un equipo que toca y cuida el balón, pero en partidos en los que el balón no rueda o el juego tiene que ser un poco más directo, demostráis adaptaros bien también... ¿sois una de las plantillas más completas que ha tenido el Oviedo en los últimos años?

R.- Para mí eso es lo que en fútbol se llama competir; tenemos un estilo marcado y que no podemos renunciar a él pero hay partidos y momento dentro de los partidos que hay que hacer ese otro fútbol y sacarlos adelante. Y sin duda la plantilla es la mejor desde que estoy aquí. Tanto ellas como el cuerpo técnico tienen mucha culpa de que yo esté en esa lista.

P.- Otra de las buenas noticias de este fin de semana ha sido la puerta a cero, ¿es fundamental para afrontar con seguridad la competición sentirse fuerte como bloque en ese aspecto defensivo?

R.- Claro, dejar la portería a cero es fundamental. Lograrlo es algo que da confianza a todo el equipo.

P.- Tenéis una baja importante la de Isina, pero el trabajo no se resiente y en la faceta goleadora Villamayor ha tomado las riendas en dos de los tres partidos que ha jugado... ¿Es una de las claves de este equipo que todas sus jugadoras están para ocupar un puesto en el once?

R.- La baja de una jugadora con la calidad de Isina siempre es delicada, aún así la plantilla tiene recursos para que ninguna jugadora sea imprescindible y eso me parece fundamental. Con Gloria (Villamayor) estamos encantadas, se ha adaptado muy rápido.

P.- ¿Cómo te encuentras en el centro del campo? ¿Qué diferencias notas respecto a la pasada campaña desde una posición en la que intervienes en casi todas las facetas del juego?

R.- Yo estoy para jugar en la posición que me necesite el entrenador, si tengo que ponerme los guantes de portera me los pondré sin ningún problema. En el medio del campo es una posición en la que poco a poco me voy encontrando más cómoda y en la que entro mucho en juego.

P.- ¿Qué te pide Arboleya sobre el verde? ¿Que papel juega él en el éxito del bloque?

R.- Pedro ha sido muy importante en mi progresión en estos dos años, me ha dado mucha confianza y creo que he mejorado en muchos aspectos, como te digo creo que su trabajo -junto con el de Michi y Maru- juega un papel sumamente importante en el éxito de este equipo.

P.- Estarás concentrada en el Mundial, pero, seguro que un poco pendiente de tus compañeras... ¿Qué les has dicho antes de irte? ¿Este puede ser el año en que se cumplan los objetivos?

R.- Estaré todo lo pendiente que pueda y tendré contacto con ellas todo este tiempo. Les he dicho que sigan como hasta ahora, que lo estamos haciendo muy bien. Los objetivos se cumplen o no a final de temporada y para eso queda mucho, creo que debemos de trabajar en lo que nos viene en en el corto plazo para llegar preparadas a esa última parte de la temporada.