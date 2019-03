María Yenes: «Hay que poner toda la carne en el asador» María Yenes, jugadora del Sporting de Gijón. / Paloma Ucha La sportinguista reconoce que el empate ante el Victoria FC supo a derrota MARÍA SUÁREZ Viernes, 15 marzo 2019, 23:38

La futbolista del Sporting de Gijón, María Yenes, asume con seguridad el reto que tienen las rojiblancas: pelear por uno de los dos puestos que quedan en juego para ascender a la Segunda B. Son cinco los puntos que las separan de dicho ascenso, por lo que la atacante recalca que es ahora, a falta de sólo cinco jornadas, cuando con más motivo hay que «poner toda la carne en el asador» en busca de dicho objetivo.

Yenes reconoció que el equipo se fue con mal sabor de boca tras empatar ante el Victoria, pero insistió en que el grupo está preparado para hacer «el máximo de puntos posible». Para la futbolista, que ha tenido que reponerse de molestias musculares a lo largo de la campaña, todas las jornadas son importantes, aunque sabe que el duelo directo ante el Matamá -del que les separan tres puntos- va a ser un choque «de mucha intensidad».

La asturiana prefiere no pensar en lo que hagan los rivales ya que lo principal, explica en su entrevista a EL COMERCIO, es que ellas mismas hagan su trabajo sumando de tres. Yenes parte de una premisa clara en el vestuario: «nadie va a bajar los brazos». Para las jugadoras entrenadas por Riki Alonso no es sólo una final el choque ante el Matamá, sino que los cinco encuentros que quedan constituyen una verdadera eliminatoria en la que nadie «va a dejarse nada guardado».

La sportinguista sabe que cualquier equipo, esté en la posición en la que esté, va a salir en este tramo final a poner las cosas difíciles y vender caros los puntos. Yenes aboga por mantener la concentración y dejar el último aliento en el campo, dos aspectos que considera claves para no dejarse ningún punto más por el camino a esa Primera B tan ansiada por todo el club.

No se pudieron dejar los tres puntos en Mareo la pasada jornada, ¿qué sensaciones os dejó el punto sumado ante el Victoria FC?

Pues yo creo que en general nos ha sabido a derrota, son puntos que sabes que los rivales van a ser duros pero esperas conseguirlos. Ahora vienen unos partidos muy duros en los que los equipos contra los que jugamos tienen el mismo objetivo que nosotras. Aún así creo que todo el equipo tiene ganas y no se va a rendir hasta el último partido.

¿Os visteis con opciones de remontar tras tu gol o era complicado tal y cómo se había puesto el partido?

Creas que no meter el gol nos da las esperanzas y más quedando todavía casi 40 minutos, pero llegábamos a portería y el gol no entraba. Al pasar los minutos te vas agobiando cada vez más y no es fácil luchar contra el tiempo.

Hay cuatro equipos en seis puntos peleando por dos plazas para la Primera B, ¿nos esperan cinco jornadas trepidantes en este tramo final de liga?

Las cinco jornadas que quedan vamos a luchar y vamos con más ganas que nunca, hasta el último partido nunca se sabe cuando todo va a dar un giro y todo lo que parece que no va de cara cambiar y conseguir lo que es nuestro objetivo.

Vuestro pinchazo os deja el peor parado de esos cuatro equipos, a tres del Matamá (5º) y a cinco del ascenso, pero este mismo domingo tenéis la primera oportunidad de revertir esa situación al jugar contra el Matamá... ¿qué partido esperáis? ¿Es una auténtica final?

Va a ser un partido con mucha intensidad, en la que los dos equipos vamos a ir a vida o muerte y ninguno de los dos va a poner las cosas fáciles al equipo contrario. Va a ser una final en el sentido de que nadie va a dejarse nada guardado y lo vamos a dar todo en el campo pero si, por algún casual no saliera de la mejor manera, sé que nadie va a bajar los brazos. Para nosotras no es una sola final, para nosotras son cinco finales en las que cada semana nos centramos solamente en lo que ocurra ese domingo e ir sumando de tres en tres.

En lo que resta de calendario también están el CD Lugo y el Racing, ¿jugar contra rivales directos es una dificultad añadida o lo enfocáis desde el punto de vista de saber que dependéis de vosotras mismas?

Al final en esta categoría todos los equipos pueden hacerte daño. Está claro que equipos como estos te lo van a poner difícil, pero hasta los que van en la última posición si no haces lo que tienes que hacer en el campo te puedes dejar puntos con ellos.Para mí la clave es tener la máxima concentración y dejar hasta el último aliento en el campo.

A título individual, ¿cómo llegas a este tramo final de Liga?

Con muchas ganas, esta temporada está siendo dura en el sentido de lesiones musculares por la anterior lesión, pero tengo muchas ganas y lo que pueda ayudar al equipo dar el máximo para conseguir lo que todos queremos.

El Racing recibe a un Oviedo que necesita mejorar sus registros y no fallar para seguir con opciones de play-off, ¿es una jornada con mucho en juego?

Sí, esta jornada es muy importante pero de aquí a final de liga creo que todas las jornadas van a ser así: con todos los equipos dando el máximo porque todo el mundo quiere ganar. Tampoco nos preocupa demasiado lo que hagan los demás, nosotras tenemos nuestro trabajo y, si no empezamos por ganar nosotras, el resto no va a servir.

Empatásteis vosotras, pero también dejó escapar puntos el CD Lugo... ¿Se han puesto caros los puntos en estas jornadas sea quien sea el rival?

Sí, está claro. Todo el mundo va con ganas e ilusión de ganar y creo que además si te pueden sacar puntos y que quedes peor pues mucho mejor.

Cuando van quedando cada vez menos puntos en juego, ¿da más miedo arriesgar por si se encaja o empieza a ser necesario poner toda la carne en el asador?

Yo creo que hay que poner todo en el asador, no nos queda otra: hay que ganar todos los partidos y hacer el máximo de puntos.

Como equipo, ¿qué os hace fuertes en esa lucha por un puesto ascenso? ¿Qué supondría para el club subir?

Todas estamos con muchas ganas de conseguir el objetivo. Y no sólo nosotras, todo el mundo que nos rodea está con ganas de vernos conseguirlo y están muy pendientes del equipo. Creo que para todo el club sería una gran alegría conseguir lo que todos tenemos en nuestra mente.