Mayra Pérez: «Quiero dejar un buen equipo a las pequeñas que vengan detrás» Mayra Pérez, defensa del Gijón FF. La defensa del Gijón FF quiere dejar el equipo «aspirando a lo más alto»

La defensa del Gijón FF, Mayra Pérez, afronta una temporada diferente en lo que a la pelea por la permanencia se refiere, pero insiste en hacerlo con la misma intensidad y afán por competir que temporadas atrás, en las que sí que estaba la categoría en juego. La futbolista, que forma parte de la Escuela de Fútbol Mixta del club, quiere dejar el Gijón FF «aspirando a lo más alto» y que las jóvenes jugadoras que vienen detrás, «tengan un buen equipo donde competir» cuando cumplan ciclo.

Esa es la manera de llegar a la cima de la jugadora teyera, que tras superar una lesión de rodilla no se conforma y quiere que el equipo vaya a más en rendimiento cada jornada. Pese a esa exigencia, Mayra está convencida de que en cuanto las jugadoras consigan «disfrutar y competir más calmadas» será cuando llegue llegue la ansiada victoria que quiere el vestuario.

La defensa, que ha pasado su propia pretemporada a título individual, destacó en su repaso con EL COMERCIO a estas tres jornadas, que el equipo va mejorando poco a poco y que afronta ahora su particular pretemporada como bloque. El reto: cumplir con las ganas del vestuario y conseguir el primer triunfo.

- ¿Cómo se encuentra el equipo tras las tres primeras jornadas de Liga?

- En general nos encontramos bien, hay buen ambiente y mucho trabajo por parte de todas y todos en cada entrenamiento. Pero creo que en cada partido, al menos yo, me fui con la sensación de que podíamos haber hecho más, y no porque alguien no corra o no se esfuerce tanto como el resto, creo que más bien, es un tema de que algunas nos autoexigimos demasiado y hay momentos en los que sufrimos más que disfrutamos. Seguiremos trabajando como hasta ahora en los entrenamientos e intentando salir un poco más calmadas en cada jornada, seguro que así los resultados llegarán.

- ¿Qué mejoras se van notando con el paso de los partidos? ¿La Liga os están dando ese plus que faltaba en lo colectivo tras una pretemporada con demasiadas bajas?

- El equipo va mejorando poco a poco. La pretemporada nos sirvió a muchas, más que nada para sumar minutos, pero como equipo la estamos atravesando ahora. A día de hoy no se ha repetido un once inicial con las mismas jugadoras en las mismas posiciones. Y eso, no es sólo porque el entrenador quiera dar oportunidad a todas, también influye que ya ha habido lesiones o que, por temas laborales, hay gente que no puede venir a entrenar...

-¿Cuáles son los objetivos del bloque a corto plazo? ¿Qué aspectos trabaja el equipo con Valdés entre semana?

A corto plazo, ¡ganar un partido! Tenemos muchas ganas de lograrlo. Con Valdés, cada semana hay una estructura que se repite en cuanto a trabajo físico, prevención de lesiones etc, son tareas dinámicas, variadas y casi todo con balón . Los martes hay menos balón, pero después del historial de lesiones que lleva el club en los últimos años no nos vamos a quejar...

¿Se construye con más calma un equipo esta campaña en la que no está detrás la amenaza del descenso?

Yo, por mi parte, quiero competir como si la hubiese. No me gusta salir a un campo pensando que no va a pasar nada si pierdo. Cuando estás en formación es lógico tener calma y explicarles a los más pequeños que lo importante es disfrutar y superarse a sí mismo cada día. En nuestro caso, aunque hay muchas futbolistas jóvenes, ya es fútbol orientado al rendimiento, y yo, personalmente, no sé cuánto me queda de fútbol. Lo he pasado mal con la lesión de rodilla y he trabajado muy duro para poder estar, como mínimo, al nivel físico de las demás. Ahora no me basta con salir a jugar un partido sin más, necesito competir y sentirme parte de un proyecto que aspire a lo más alto. Y aunque a esa cima no me toque llegar, si les dejo un buen equipo donde competir a las peques del club cuando éstas sean grandes, habré llegado de otra forma.

¿En lo individual cómo se encuentra la Mayra futbolista?

Ahora mismo, físicamente bien, necesito un poco más de calma en competición y más confianza en mí misma. Siempre he sido una jugadora con carácter dentro del campo, pero después de la lesión me cuesta volver a coger ese rol.

¿Qué tal está siendo la adaptación de las jugadoras que vienen de otros equipos?

El Gijón Femenino siempre se caracterizó por ser un club familiar, el trato por parte de la directiva siempre es muy cariñoso, ninguna es un número sin más, ni la que lleva 10 años ni la que acaba de llegar. Yo creo que están a gusto y van a disfrutar mucho esta temporada.

¿Y las que vienen de lesión o no pudieron completar la pretemporada por motivos de trabajo? ¿Se va notando mejoría en el aspecto físico?

Aunque no hayan venido a entrenar con el equipo, tenían su trabajo específico para hacer donde estuviesen o en el horario que pudiesen. Como siempre, hay diferencias físicas entre unas y otras pero creo que todas nos molestamos por estar bien y la que no puede venir a entrenar busca otras alternativas para estar al 100%.

Otro rival fuerte el de este fin de semana, ¿como se prepara el choque? ¿Qué partido se espera del Friol?

En la anterior temporada el Friol había dado un bajón, pero normalmente tiene un equipo con el que estar de mitad de tabla hacia arriba sin problemas. Este año creo que han vuelto ex-jugadoras que en su día aportaban calidad y que, viendo el resultado ante el Depor, nos lo van a poner difícil. Pero bueno, al final, esto es un once contra once y desde el martes ya estamos trabajando para traernos los tres puntos a Gijón.