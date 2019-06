Miguel Ángel Prado, nuevo técnico del Gijón FF El ex seleccionador de la selección Sub 17 asturiana releva en el puesto a Iván Valdés, nuevo coordinador del club MARÍA SUÁREZ Jueves, 20 junio 2019, 23:08

El Gijón FF confirmó será el hasta ahora seleccionador Sub 17 de la Federación Asturiana, Miguel Ángel Prado, quien entrene al primer equipo en Segunda División la próxima temporada. El técnico, con 18 años de experiencia en los banquillos, sustituye en el cargo a Iván Valdés, que pasa a asumir responsabilidades en las coordinación del club.

Prado ya analizó en una entrevista con EL COMERCIO la evolución del fútbol femenino en los últimos años, algo que vivió como seleccionador de primera mano y que ahora afrontará dando el salto a un banquillo en categoría nacional.

«Se está trabajando muy bien desde los clubes. En un futuro la técnica, la táctica y la calidad del fútbol femenino serán iguales que las del masculino si se trabaja formando desde la base», explicaba por aquel entonces el nuevo técnico del Gijón FF.

El entrenador asturiano tiene experiencia en fútbol masculino, y tras una última temporada en las categorías inferiores del Covadonga, se inició en el fútbol femenino asumiendo la responsabilidad de la selección asturiana. En ella ha entrenado a diversas categorías: sub 16, sub 12 y sub 17, esta última este mismo año.

En sus filas tendrá un grueso del equipo que continua en el proyecto, aunque la única renovación confirmada por el momento es la de Zara Prieto, centrocampista que afronta su 14ª temporada en el Gijón FF.