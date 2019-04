Sporting | Pañu: «Estamos convencidas de que todo llegará» La delantera valora esta temporada como una experiencia «muy positiva» para las que quedan por delante MARÍA SUÁREZ Domingo, 7 abril 2019, 22:26

La futbolista del Real Sporting de Gijón, Paula Jimena Vior 'Pañu', explicó que la imposibilidad de pelear por el ascenso hasta el final se debió, fundamentalmente, a los fallos en las áreas. La jugadora reconoció que al equipo le faltó tanto acertar de cara a puerta -algo que sí logró en la primera vuelta- como solvencia a la hora de no encajar las ocasiones en contra. La delantera está convencida de que todo llegará, incluido un crecimiento en forma de ascenso en las próximas temporadas.

La ovetense no se muestra preocupada por no haber conseguido el objetivo, un ascenso por el que luchaban por primera vez este año en una campaña en la que el juego sí acompañó pero no siempre los resultados. Las rojiblancas no van a bajar los brazos y la propia Pañu advierte que el propósito en estas dos jornadas que quedan sigue siendo el mismo: buscar la victoria tratando de ofrecer su mejor nivel de juego.

Para la atacante el año ha sido una experiencia «muy positiva» y el Sporting un bloque que, pese a lo que diga la clasificación, puede derrotar a cualquiera. Todo ello ha hecho a las sportinguistas mejorar tanto individual como colectivamente, sobre todo porque cuanto más competitiva es una liga mejor se ven y desarrollan las aptitudes que definen a cada futbolista.

La delantera hace una lectura positiva en general, y es que desde la adaptación de las nuevas incorporaciones hasta la lucha y el nivel de juego del equipo reflejan el esfuerzo de un bloque que acaba el año «con la cabeza alta». Las gijonesas reciben al Racing tras el descanso de esta jornada, y la propia Pañu advierte a navegantes: «queremos que esos tres puntos se queden en Mareo, y es en el campo donde se deciden y ven las cosas, no con números de una clasificación».

Las posibilidades reales de ascenso se habían esfumado antes, pero el pasado fin de semana se acabaron de confirmar, ¿cómo fue ese partido ante el CD Monte? ¿lo condicionó encajar tan pronto?

Fue un partido muy reñido a pesar de encajar pronto, no es la primera vez que nos vemos en ese tipo de situación. Jugamos muy bien, recuperamos buenas sensaciones y luchamos por la victoria hasta el último minuto. A pesar de que el resultado no nos acompañase fue un gran trabajo colectivo.

¿En qué momento se empezó a escapar la Primera B? ¿Partidos como la derrota ante el Atlántida Matamá o el CD Lugo fueron determinantes o el perderle el pulso a la batalla por esos puestos empezó a cocerse antes?

Cuando te dejas puntos en ciertos partidos todo puede pasar, en este caso lo que nos pasó fue que se hizo imposible llegar a alcanzar el ascenso. Aunque la posición en la clasificación no sea la que desearíamos no nos dejamos llevar y luchamos cada partido que nos queda por delante.

Son seis las jornadas que el equipo ha acabado acumulando sin ganar... ¿Qué ha pasado en este último mes de competición? ¿Qué os ha faltado para dar ese último empujón y llegar con opciones al final?

Nos ha faltado lo que sí que tuvimos en la primera vuelta: estar acertados de cara a puerta. Al final el marcador es lo que hace que te acabes llevando los tres puntos y, a pesar de jugar bien, las cosas no acabaron dejando los puntos de nuestro lado.

El equipo ha dado muy buenas sensaciones a nivel del juego, pero no se ha materializado el resultados: se han encajado nueve goles en los últimos cuatro partidos, y se han marcado sólo cuatro en los últimos seis... ¿ha penalizado a las opciones del equipo el hecho de perder eficacia en las áreas?

Al final sin goles no ganas partidos. Hemos concedido goles a los rivales y no hemos materializado las ocasiones que hemos tenido en estos últimos partidos. Ahora lo que tenemos que hacer es dejar atrás esos partidos y luchar por los puntos que quedan.

En cualquier caso el equipo ha dado un paso adelante en cuanto a crecimiento, ¿qué lectura se saca de esta temporada a dos jornadas de que termine?

Yo creo que sacamos una lectura positiva. Tuvimos nuevas incorporaciones que se adaptaron bien al sistema de juego, hemos luchado cada partido y lo hemos hecho mostrando un nivel de juego bastante alto. Debemos tener la cabeza arriba por esta temporada que estamos haciendo y seguir creciendo. Aún nos queda mucho camino, ya sea esta temporada o las siguientes, y estamos convencidas de que todo llegará.

¿Ha sido uno de los años con un nivel más alto de la Segunda dada la creación de la Primera B? ¿Hasta quienes no tenían opciones de pelearla han dado ese salto de calidad y complicado el sumar los puntos ante rivales de mitad de tabla para abajo?

Esta liga siempre es muy competitiva, te puedes dejar puntos con cualquiera e incluso ganar a cualquiera. Al final estar en una liga competitiva te hace mejorar individual y colectivamente hablando. Cuando se igualan las cosas es cuando realmente se ve el tipo de futbolista que eres, la que quiere el balón y va a por todas o la que se esconde.

Este fin de semana llega el tercero de los duelos directos del final de Liga, ahora ya sin nada en juego, ¿cómo afrontáis la visita del Racing? ¿Es una buena oportunidad para demostrar el potencial del equipo ante un rival ya ascendido?

Afrontamos el partido contra el Racing como hemos hecho con todos los partidos de esta temporada: queriendo ganar el partido jugando a nuestro mejor nivel. Queremos que esos tres puntos se queden en Mareo y tenemos claro que va a ser un partido muy igualado. Da igual si están en puestos de ascenso o no porque tienen que venir a Mareo y derrotar a un equipo que compite a cualquiera de esta liga. En el campo se deciden y se ven las cosas, no con números de una clasificación

A título personal, ¿qué balance haces de la temporada? ¿qué es lo mejor que deja en el seno del equipo?

En mi opinión el balance es muy bueno a pesar de las lesiones. Cuando juegas con buenas jugadoras tú también eres mejor jugador. Tanto dentro como fuera del campo estamos unidas, y si una jugadora no está bien anímicamente, estamos todas para apoyarla. Al final cuando te sientes bien dentro y fuera del campo las cosas son más fáciles.

¿Ha sido un año importante en lo que a identidad de juego y crecimiento de club se refiere? ¿En qué se ha notado y de qué manera crees que se va a notar la próxima campaña?

El nivel de juego del equipo es cada vez mejor, la exigencia en cada entrenamiento es máxima y así se mejora. Nuestra premisa es no tener miedo a probar cosas nuevas, no abandonar cuando las cosas no son favorables e intentarlo una vez más aunque te digan que no lo conseguirás. Es la primera vez que se es candidato a un ascenso y muchas jugadoras no han vivido una situación donde cada partido tienes que ganar. Este año está siendo una experiencia que va a ser muy positiva para la afrontar próxima temporada.