Sporting | 'Pipa': «Estas dos jornadas han servido para quitar el miedo»

Viernes, 20 septiembre 2019, 16:28

La jugadora del Sporting de Gijón, Ana Saén de Pipaón 'Pipa', es uno de los fichajes del club rojiblanco y es también un doble refuerzo, ya que forma parte del cuerpo médico. La central analiza el tiempo que lleva en Gijón en su entrevista para EL COMERCIO y, aunque ve al equipo con muchísimo margen de mejora tras las dos primeras derrotas, advierte que ante un rival a priori de su liga, como el Pozuelo, en su mente no hay otra idea que la de salir a ganar en Mareo.

La riojana reconoce que lo que más le ha costado es adaptarse a un vestuario tan joven pero se muestra convencida del potencial de sus compañeras, a las que cree que estas dos jornadas les han servido para quitarse los nervios y darse cuenta de su potencial.

La mejoría del equipo de una semana a otra, explica la propia jugadora, es síntoma de que a mitad de temporada este 'joven' Sporting subirá muchos puestos, y el primero que cree en el proyecto es el míster, un Riki Alonso que ha marcado entre sus objetivos que la plantilla confíe en sí misma.

- ¿Cómo ha sido la adaptación al vestuario? ¿Y al juego del equipo?

-Quizás al vestuario es a que lo que más me ha costado adaptarme, es un equipo muy joven y me llevo bastante diferencia de edad con ellas. Somos cinco veteranas que nos va a tocar tirar muchísimo del carro y estamos dispuestas a ello. En cuanto al juego no me ha costado, enseguida Riki nos ha explicado como quiere que juguemos, entrenándonos para el juego en equipo desde el primer día, y en ese aspecto bastante bien.

- ¿Por qué eligió el Sporting? ¿Ha cumplido sus expectativas el club?

-Por varias razones. Es muy atractiva esta nueva categoría de Reto Iberdrola y además en el Sporting puedo jugar y trabajar a la vez, porque se me ofreció entrar a formar parte del club como medico deportivo, y estoy compaginando así la medicina con el fútbol ya que me respetan mucho los horarios.

-Debutar con un equipo tan joven y rediseñado en tan poco tiempo para la Reto Iberdrola, tiene sus dificultades, ¿cómo ha visto al equipo en estos dos partidos? ¿Cuál es el margen de mejora del bloque?

- La ventaja que nos pueden sacar otros equipos es la de la media de edad, tener un vestuario tan joven. Creo que eso nos perjudicó, se vio miedo y nerviosismo porque muchas chicas del vestuario se han saltado una categoría y no han pasado por nacional. Si que es verdad que ante Osasuna vi un equipo mucho más serio y bien plantado y que no refleja el resultado tan abultado de 4-0, porque uno es de penalti, otro es de falta y otro lo metemos en propia.

En cuanto al margen de mejora, es muy amplio, es un equipo muy nuevo, muy joven, siempre vamos a ir para arriba y a mitad de Liga se verá que el resto estarán más estancado y nosotras vamos a subir muchísimo.

- En lo personal, ha gozado de la confianza del mister desde el principio... ¿Cómo se ha encontrado en el centro de la defensa?

-Desde el principio tuve la confianza del entrenador y me siento muy cómoda ahí atrás, además siendo veterana me toca un poco ejercer ese rol de tirar del carro, hablar mucho, y desde que llegué me dio el míster esa obligación y forma parte de mis responsabilidades como veterana.

-¿Qué directrices da Alonso de cara a intentar hacer sólido el equipo?

- Riki lo que nos intenta inculcar es que vayamos todas a una, que creamos en lo que estamos haciendo, en que se va a poder y todo ello sabiendo que va a ser un año muy complicado en el que habrá que sufrir, pelear y defender mucho. El está confiado en que se va a sacar y nos dice que tenemos que estarlo nosotras también. No hemos empezado de la mejor manera, pero se ha visto mucha mejora ya de una semana a otra y esperamos esta poder puntuar ya.

- ¿Qué le han enseñado estas dos jornadas al equipo?

- Estas dos primeras jornadas nos han servido para quitar ese miedo y esos nervios de estrenar categoría, sobre todo para las mas pequeñas, para que vean que son capaces, que por muy pequeñas que sean tienen calidad y están aquí por algo, porque valen.

- Más allá del fútbol, ¿en qué punto se encuentra su carrera profesional?

- Estaba estudiando el MIR para presentarme a traumatologia pero lo he pospuesto un poco para poder disfrutar del futbol y cuando decida retirarme estudiare para coger esa plaza de trauma. Ahora estoy compaginándolo con la medicina deportiva, que es lo otro que me gusta. Yo quería hacer traumatologia y especializarme en deporte, aunque finalmente lo que he hecho ha sido alterar un poco el orden de los factores: empezar formándome en el deporte y luego ya especializarme en el quirófano de traumatologia. Estoy muy contenta, estoy con el doctor Gonzalo Revuelta, que me está enseñando muchísimo y desde el principio me ha dado confianza. Me permiten compaginarlo con el fútbol, y tengo muchísimo que agradecer a todo el club en ese aspecto.

- ¿Qué partido espera el próximo domingo?

- Un partido de los que, vamos a llamarlo así, 'de nuestra liga' . Un rival quizás más asequible que Osasuna ante el que tenemos que puntuar, jugamos en casa y eso se tiene que notar, estamos trabajando para ello y en nuestra cabeza no entra otra opción que no sea sumar.