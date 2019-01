Villamayor se echa el Oviedo a la espalda ante el Atlético Arousana (6 - 0) Real Oviedo Las de Arboleya recuperaron sensaciones con cuatro goles de la delantera paraguaya MARÍA SUÁREZ Domingo, 20 enero 2019, 21:35

El Real Oviedo se impuso con rotundidad ante un Atlético Arousana (6-0) que aguantó la primera parte pero que nada pudo hacer para frenar los envites del conjunto azul en la segunda. Las carbayonas lograron siempre superioridad por bandas con centros de Gema y Marta Reyes, y se sirvieron por dentro del trabajo uniendo ataque y mediocampo de Gloria Villamayor, que formó parte de la medular y fue una de las más destacadas del coche marcando también cuatro de los seis goles de su equipo.

6 Real Oviedo Sara; Marta Reyes, Gordillo, María Méndez, Gema; Henar, Cienfu, Villamayor, Laurina, Paula y Carol. También jugaron: Alejandra, Yoli Chamorro, María Monteserín y Marina Crespo. 0 Atlético Arousana Tania; Carla Moital, María Arufe, Carla Falcón, Irene, Laura Rodríguez, Míriam, Laura Villa, Sara, Ana y Marta. También jugaron: Romina, Carolina y María. goles 0-1 M.12: Villamayor; 0-2 M. 52: Villamayor; 0-3 M.54: Villamayor; 0-4 M.65: Tania; 0-5 M.69: Villamayor; 0-6 M. 87: Paula.

Las azules encontraron en la delantera a su mejor aliada de cara a puerta. La paraguaya, que ante las gallegas salió en la mediapunta con Carol por delante, probó a Tania al poco de empezar, primero con un disparo desde la frontal ajustado al poste y luego con un remate de cabeza que repelió la cruceta.

'Loli' Villamayor, no volvería a avisar y a la tercera acabaría batiendo a la guardameta del Atlético Arousana, que nada pudo hacer para detener el disparo en el área de la paraguaya tras un centro de Gema desde derecha.

La siguiente en generar peligro fue Paula, que armó la pierna desde la frontal tras un pase de Laurina pero cuyo balón encontró a la propia portera primero y al palo después en su trayectoria hacia el fondo de las mallas.

Las visitantes lo intentaron a la contra, llevando algún balón dividido en el mediocampo e intentando asistir entre las centrales a su jugadora más adelantada, pero no consiguieron tirar a puerta dada la posición adelantada de Sara, que interceptó el balón antes que Laura Villa en la más clara de las gallegas.

Tras la reanudación, de nuevo 'Loli' Villamayor coló el balón en la portería rival tras una falta botada por Carol de la que aprovecha el rechace en área pequeña, pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego. La paraguaya dispuso de una nueva ocasión minutos después y no falló: el centro botado por Marta Reyes desde la izquierda lo envió el fondo de la portería la delantera con un remate de cabeza en el área pequeña que no atrapa Tania.

Villamayor firmaría su particular triplete cuando apenas se había llegado a la hora de juego, aunque en esta ocasión el centro llegó desde la derecha tras una buena subida por banda de Gema, que asiste a la punta azul para que anote en el segundo palo.

El cuarto llegó en un saque de esquina ejecutado por Yoli Chamorro que Tania, en su primer fallo del encuentro, introduce involuntariamente en su portería tras recepcionar en el primer palo. Las azules se volcaron en campo contrario en los últimos minutos, y el quinto lo volvería a firmar Villamayor, en esta ocasión después de interceptar en el área un balón puesto con precisión por Yoli desde la derecha.

Paula acabó encontrando también el premio al trabajo en forma de gol, de nuevo a centro de Marta Reyes por la banda tras otra subida de la lateral. La atacante puso el definitivo 6-0 en el marcador y cerró una goleada que devuelve las buenas sensaciones al Díaz Vega.