Real Oviedo | Cienfu: «Queremos dar un golpe en la mesa» María Cienfuegos, sentada sobre el balón, antes del entrenamiento. / HUGO ÁLVAREZ La carbayona destaca que el equipo ha aprendido del empate ante el CD Monte, partido que tenían encarrilado y en el que cedieron los dos primeros puntos de la Liga MARÍA SUÁREZ Oviedo Jueves, 8 noviembre 2018, 11:16

La centrocampista del Real Oviedo, María Cienfuegos 'Cienfu', admite en la peor semana de lo que va de Liga por la capital que el empate ante el CD Monte (1-1) fue un pinchazo «duro» para las azules, pero señala que les sirve para aprender «a matar los partidos» antes y que les sirve para «coger aún más impulso». La langreana quiere demostrar que no bajan los brazos y quiere hacerlo este mismo fin de semana, en la visita del Racing (domingo, 12.30 horas), aunque asume que se trata de un rival de prestigio y que no pondrá las cosas fáciles a las carbayonas.

Cienfu, que lo ha jugado todo de inicio desde que comenzó la competición, da especial valor a la confianza que el técnico Pedro Arboleya tiene en ella. La mediocentro se siente cada vez más segura sobre el campo y trabaja con el objetivo de mejorar y perfeccionar todo lo que pueda aprender en esta etapa, en la que solo piensa en «aportar al equipo».

Las carbayonas, señala Cienfuegos en su entrevista con EL COMERCIO, siguen dando la misma importancia a todos los rivales, y prefieren centrarse en sí mismas. La intensidad y la concentración siguen siendo las claves de un bloque que está más unido si cabe ahora que ha dejado escapar los últimos puntos de la temporada.

- Un palo el empate de este fin de semana, pero podía pasar... ¿cómo fue el partido?

- La verdad que sí, y más cuando fuimos en todo momento las que dominamos el partido. Nos ocasionaron muy pocas ocasiones. Logramos marcar en la mitad del primer tiempo y pudimos haber sentenciado el partido en otras ocasiones que tuvimos. No hacerlo dio pie a que en un fallo nuestro lo aprovecharan para marcar.

- ¿Qué sensaciones os dejó el resultado? ¿Se hizo largo el viaje de vuelta?

- Un empate duro la verdad y más cuando te vas con la sensación de haber hecho las cosas bien.Yo creo que el resultado sorprendió a todo el mundo que pudo ver el partido e incluso a las propias jugadoras, pero así es el fútbol.

- ¿Qué lección se saca de un partido como el que planteó el CD Monte?

- Sobre todo a saber matar el partido y aunque te veas superior en cuanto a juego, no quedarte solo con el tener el partido encarrilado. Y otra cosa que nos llevamos es en que en cualquier fallo aunque sea mínimo te puede costar puntos.

- Haber perdido los primeros puntos del campeonato, ¿os motiva aún más de cara a la visita del Racing?

- Queremos dar un golpe encima de la mesa para demostrar que este empate solo nos vale para coger aún más impulso y que no vamos a bajar los brazos. Además este fin de semana lo podemos hacer contra un rival de prestigio y que nos pondrá las cosas difíciles

- A pesar de que sois una plantilla muy completa, tenéis dos ausencias notables o al menos de entre las habituales, Isina y Pecas, ¿cómo las afronta el el equipo?

- Son piezas muy importantes para el equipo tanto en lo futbolístico como dentro del vestuario, pero todas las jugadoras estamos preparadas para afrontar cualquier situación que se pueda dar en liga y debe ser también una forma de demostrar que aún faltando piezas clave en el equipo podemos sacar esto adelante.

- Vuelve a haber un empate a puntos con el Depor, ¿serán importantes los goles marcados y encajados a final de temporada?

- Nosotras creemos que la Liga no se va a decidir en goles o no marcados sino en los puntos, obvio que siempre se debe ir a por la perfección y tener siempre la mayor diferencia con el rival, pero los goles no es una cosa que nos preocupen.

- ¿Qué papel juega la unión y la confianza del grupo cuando llegan los momentos menos buenos como el de esta semana?

- Hay unión y confianza en el grupo, más que nunca. Es importante para tener tranquilidad y afrontar el pinchazo con la máxima normalidad, sabiendo que la liga es muy larga y que aún no se puede dar nada por hecho. Aún más cuando estás empatado a puntos con el Depor, que es el que lidera ahora la tabla.

- Las siete victorias consecutivas igual parecen fáciles desde fuera, pero me imagino que para vosotras es importante ir partido a partido también porque cada rival tiene su dificultad, ¿no?

- Nosotros afrontamos por igual todos los partidos, les damos la misma importancia y tenemos claro que la evolución del equipo debe de estar en la intensidad y concentración de todos los partidos, lo que hace que para nosotras una victoria signifique dar un paso más en cuanto a mejoría.

- ¿Cómo te encuentras en lo personal? Has visto puerta, y eres junto con M. Reyes, la única que lo ha jugado todo... ¿es tu mejor momento en el club?

- Este año me encuentro con mucha confianza en mí misma, pero también con la de Pedro. Estoy mejorando en las cosas que peor se me daban, y perfeccionando las que se me daban mejor. Me siento muy segura sobre el campo y quiero seguir así, fundamentalmente para poder ayudar el equipo.

- ¿Qué partido esperáis ante el Racing? ¿Cómo lo afronta el equipo?

- Un rival duro, la verdad, intenso y con un gran poderío en la zona de ataque. Saldremos como en todos los partidos, a jugar nuestro juego y ponerle intensidad y concentración. Todo lo que sea necesario para dar ese golpe encima de la mesa y demostrar que seguimos aún más vivas en esta liga.