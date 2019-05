El Real Oviedo femenino anuncia sus dos primeras bajas: Carol y Nuria Nuria Rodríguez. Ni la atacante gallega ni la guardameta han sido renovadas por el club azul para su estreno en Primera B MARÍA SUÁREZ Lunes, 27 mayo 2019, 15:42

El Real Oviedo femenino oficializó este lunes la no renovación de dos de las jugadoras que conformaron el plantel azul esta campaña. Ni Carol González ni Nuria Rodríguez han tenido oferta de renovación por parte de la entidad carbayona, por lo que el próximo 31 de este mes, en apenas cuatro días, terminará su vinculación con el equipo ovetense.

El club azul anunció hace unos días la renovación del técnico, Pedro Arboleya, y este movimiento en el capítulo salidas es el primero en referencia a la conformación del nuevo proyecto en Primera B. Dicha planificación deportiva se ha estado fraguando ya durante todo el año y puso su primera piedra con la continuidad del entrenador ovetense, que afronta su tercera campaña en el banquillo oviedista.

Los roles de Carol y Nuria durante la temporada que acaba no obtuvieron el protagonismo que se esperaba. La gallega, que en lo personal ha conseguido clasificarse para los primeros JJOO de playa con la selección española, no tuvo la continuidad deseada después de recalar en Oviedo proveniente de la máxima categoría del fútbol femenino. La delantera, que también fue entrenadora del infantil B este año, tuvo tiempo a destacar por su olfato goleador aunque este no ha sido suficiente para llegar a un acuerdo en el apartado de las renovaciones.

Nuria, por su parte, tuvo el protagonismo bajo palos que le dio la lesión de su compañera Sara en la primera vuelta. Pese a gozar de minutos durante esas semanas y en algún partido posterior, la portera finalmente tampoco ha convencido en el seno del club azul.

La entidad desea a ambas jugadoras lo mejor en sus respectivas carreras profesionales y ha agradecido su profesionalidad durante los meses que han vestido la camiseta azul.