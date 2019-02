Real Oviedo | Marina: «Venirte abajo siempre es la peor elección» Marina, jugadora Real Oviedo Femenino. / HUGO ÁLVAREZ La atacante carbayona lleva cinco goles con el primer equipo y el último valió tres puntos MARÍA SUÁREZ Viernes, 22 febrero 2019, 15:37

La jugadora del Real Oviedo, Marina Monteserín, no sólo está aportando en su participación con el primer equipo sino que su último tanto significó la remontada de las azules ante el Victoria FC (2-3) en el último minuto. La jugadora señala que en esas circunstancias -con el marcador en contra- venirse abajo es «la peor opción» y destacó que se dio la vuelta al partido gracias a «las ganas, el esfuerzo y la ilusión del equipo».

Monteserín no da especial relevancia a su gol e insiste en que el de CIenfu antes del descanso sirvió para motivar al equipo, aunque reconoce que anotar ese último tanto fue una sensación «impresionante» y que ha unido mucho más al grupo.

La joven futbolista destaca lo importante que es «creer que se puede» y pese a que el equipo fue superior ofensivamente, admite que de cara a puerta sólo se atinó la última hora de partido y que los goles en contra fueron fallos «que siempre se pueden arreglar».

En lo personal, Marina se ha propuesto batir sus propios récords físicos y tácticos, y es algo que está logrando en cada entrenamiento e intentando demostrar en cada partido, aunque matiza que le queda muchísimo por aprender.

La delantera espera un partido complicado este domingo ante el Atlántida Matamá (12:30 horas), pero tiene claro que el equipo ha trabajado entre semana para sacarlo adelante y que si rema en la misma dirección «puede conseguir lo que se proponga».

P.- ¿Cómo fue el encuentro ante el Victoria? ¿Qué hizo que fuera tan complicado sumar ese triunfo?

R.- En primer lugar no ha sido un partido fácil en absoluto, el equipo contrario sabía cómo jugar, tenía un sistema de juego más bien defensivo y eso hizo que la primera parte no encontráramos la forma de llevar el partido como realmente queríamos.

P.- No es habitual ver al Oviedo por debajo en el marcador y tampoco con dos goles de diferencia, ¿da cuenta de lo exigente que puede ser cualquier rival?

R.- Cualquier partido puede llegar a sorprender de una u otra manera, el fútbol es así: si un equipo cree y sabe lo que hace, puede ser igual de exigente o más que otros.

Es verdad que en tema ofensivo fuimos superiores durante todo el encuentro pero no supimos acertar de cara a portería hasta los últimos minutos de la primera mitad,y los goles del Victoria llegaron por fallos nuestros que siempre se pueden arreglar.

P.- ¿Fue fundamental en lo mental recortar distancias en el marcador antes del descanso?

R.- Por supuesto, meter gol antes del descanso siempre motiva al equipo ya que eso te hace pensar que puedes remontar el partido. Venirte abajo siempre es la peor opción que puedes escoger.

P.- Se generaron muchas ocasiones en la segunda parte aunque tardara tanto en llegar el gol, ¿qué hizo que el equipo ganara protagonismo en la segunda mitad?

R.- Las ganas, el esfuerzo, la ilusión y saber que no podemos tirar toda una temporada así por la borda. Todo eso hizo que el equipo entero estuviera más cerca del gol y que las combinaciones saliera como queríamos.

P.- El resultado final refleja la insistencia y la lucha del equipo, que nunca bajó los brazos... ¿cómo se consigue sobreponer el bloque a un mal inicio de partido?

R.- La respuesta exacta se resume en «creer». Si todo el equipo rema en el mismo sentido y cree en que todo es posible se puede conseguir todo lo que se proponga.

P.- En lo personal, ¿qué supuso para ti poder marcar ese gol que dio la victoria al equipo?

R.- Unas sensaciones increíbles, resultó impresionante marcar ese gol, sobre todo por lo que implica sufrir tantas emociones seguidas en apenas medio minuto. Fue impresionante también por ver la cara de mis compañeras, que me miraban sin poder creerse lo que estaba pasando. Estos partidos son los que unen al equipo.

P.- ¿Cómo te encuentras a título individual? ¿Contabas con llevar cinco tantos ya, alguno tan decisivo como el del pasado domingo?

R.- La verdad que me encuentro bastante bien, he sufrido una serie de lesiones a lo largo de la temporada pero las he ido afrontando poco a poco para poder estar al 100% cada partido. Cada gol es igual de importante, yo intento marcar todos los posibles para ayudar al equipo a estar en los más alto.

P.- ¿Qué quiere que aportes sobre el césped Arboleya? ¿Te ha resultado fácil adaptarte al juego colectivo?

R.- La verdad que soy una jugadora bastante rápida y ágil a la hora de regatear a otra persona y creo que eso es fundamental para una delantera, aunque todavía soy bastante joven y tengo mucho que aprender.

P.- ¿Qué retos personales te habías planteado para la presente temporada? ¿Te ves en el camino para lograrlos dado tu buen rendimiento?

R.- Para esta temporada me propuse batir mis propios récords, tanto físicos como tácticos. Al final en cada entrenamiento se aprende algo nuevo y en cada partido se demuestra

P.- ¿Qué aprendizaje ha supuesto este complicado triunfo ante el Victoria?

R.- Que si se cree se puede, pero no siempre hay que dejarlo todo para el final

P.- ¿Qué encuentro esperáis ante el Atlántida Matamá?

R.- Será un partido complicado con jugadoras que están capacitadas para ponérnoslo difícil. Vamos a trabajar duro esta semana para sacarlo adelante.