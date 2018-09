El Real Oviedo femenino golea al Victoria Isina, autora de cuatro de los seis goles del Real Oviedo. / REAL OVIEDO Las azules se impusieron en el Díaz Vega con un abultado 6-0 MARÍA SUÁREZ Domingo, 9 septiembre 2018, 21:57

Las oviedistas empiezan fuerte la competición liguera tras derrotar por un abultado 6-0 al Victoria CF, y es que las azules no sólo vencieron sino que convencieron con su juego. Las pupilas de Pedro Arboleya desplegaron ante un Díaz Vega plagado de aficionados un fútbol basado en el toque y en el orden del equipo, control que unido al acierto goleador de las locales hizo que pronto se adelantaran en el marcador. Un póker de goles de Isina hizo que el resultado fuera además una fiesta de tantos a favor que hizo que las oviedistasno pasaran apuros en ningún tramo de partido.

El primer tanto de las azules llegaba en torno al minuto diez, en una acción de Paula, que se estrenaba como jugadora más adelantada en el once titular y lo hacía anotando tras una asistencia de Isina y un disparo al poste de Cienfu. El segundo gol carbayón llegó al borde del descanso y esta ocasión fue María Méndez la encargada de ampliar la renta, acierto de la central al que se sumaría, tres minutos más tarde e instantes antes del parón Isina. La atacante azul metía el primero de sus cuatro goles de la jornada en el minuto 47 y ampliaba a tres goles la ventaja de las carbayonas en el marcador con un tiro desde fuera del área.

6 Real Oviedo Sara; Iglesias, Alba Gordillo, Carmen, M Reyes; M. Méndez, Silvia y Cienfu; Isina, Gema y Paula. También jugaron: Alejandra, Henar, Laura y Cuque. 0 Victoria CF Clara Taboada; Tatiana, María Sánchez, Raisa, Andrea, Ana Gómez, María Gordo, Carla Pérez, Laura Cetina y Cruz. También jugaron: Alba Villar, Sheila Fernández, Iria Gundín y Rocío Tasende. Goles: 1-0 M.10: Paula; 2-0 M.44: María Méndez; 3-0 M.47: Isina; 4-0 M.65: Isina; 5-0 M.88: Isina; 6-0 M.92: Isina.

Con un resultado incuestionable en el marcador, las oviedistas salieron a ampliar la renta a base de buen juego en la medular del campo, lo que evitó que las gallegas llegaran con verdadero peligro a la portería defendida por Sara. La guardameta fue una más en el juego de toque del equipo, pero no tuvo que intervenir demasiado ante la falta de tiros a puerta de las visitantes.

Los cambios no afectaron al acierto de cara a gol del equipo, y poco después de complirse la hora de juego, Isina volvía a ver puerta para anotar el cuarto tanto de las azules y el segundo en su cuenta personal, en esta ocasión de cabeza. Dos tantos más, en los últimos cinco minutos del partido, certificaron el póker de goles de la asturiana y la primera victoria contundente de las jugadoras de Pedro Arboleya, que confirmaron su gran estado de forma. El técnico, que no esquiva el objetivo del ascenso, insistió al término del encuentro que lo importante para los intereses de las azules no es otra cosa que ir «partido a partido».