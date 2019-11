El Real Oviedo B da un golpe en la mesa en casa del líder Las carbayonas derrotaron a un Viaje Interrías hasta ahora invicto (1-2), el Sporting B empató con el Umia (1-1) y el Gijón FF cayó a domicilio ante el Valladares (3-1) MARÍA SUÁREZ Domingo, 24 noviembre 2019, 15:12

El Real Oviedo B dio muestra de su potencial en el escenario más complicado de la categoría, el Novo San Pedro, el campo del líder. Las azules se impusieron al Viajes Interrías -formado por la mayoría de futbolistas del antiguo Atlántida Matamá- en un partido en el que las de Jose Aurelio Crespo no solo supieron adelantarse al rival más fuerte de la tabla sino que se repusieron tras su empate y acabaron llevándose los tres puntos a pocos minutos del final (1-2). El Sporting, por su parte, empató con el Umia en Mareo (1-1) y el Gijón FF firmó la peor noticia de la jornada con su derrota a domicilio ante el CD Valladares (3-1).

Las carbayonas se adelantaron con un gol de Ángela en la primera mitad, y aguantaron el resultado hasta la hora de partido, momento en que las locales igualaron el encuentro. Crespo movió banquillo buscando una nueva reacción con la que ir a por la victoria, y al técnico azul la jugada le salió bien. Con Vera, Alba Martínez y Ana en el terreno de juego las oviedistas dieron un paso al frente y buscaron acabar el partido en campo contrario. El empuje tuvo su recompensa y a escasos minutos del final un penalti señalado a favor de las oviedistas lo transformó la propia Ana en el gol del triunfo.

La importantísima victoria, que el equipo dedicó a su capitana Diandra por el reciente fallecimiento de su padre, aupa a las oviedistas al quinto puesto con 19 puntos y a solo uno y tres respectivamente del cuarto y tercer clasificado (Victoria FC y Dépor B).

Los duelos de la parte baja se resolvieron con un empate para el filial rojiblanco y una dolorosa derrota para el Gijón FF. El Sporting B firmó tablas con el Umia, rival directo de las teyeras por salir del descenso, y lo hizo en un encuentro que aunque no acabó en victoria permite al conjunto sportinguista dejar los puestos de peligro a cinco puntos. El favor de las de Mareo no pudo ser aprovechado por el equipo de Ceares, que lejos de La Cruz no pudo sumar ni un solo punto y se vuelve a caer de lleno en el descenso.

Las teyeras se adelantaron en el marcador con un gol de Liber a los cinco minutos de partido, pero, tras la reanudación, las gallegas impusieron su ley en A Gándara. El Valladares empató de penalti primero, y dominó el encuentro luego hasta cerrar la remontada con dos goles más antes de que se llegara al final del partido. Las gijonesas volvieron de vacío a Asturias y se quedan penúltimas con 8 puntos, uno menos que el CD Oceja, que marca el descenso y la permanencia junto a Racing y Umia, los tres con 9 puntos.