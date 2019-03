El Real Oviedo se la juega ante el Racing Las carbayonas no pueden dejarse más puntos por el camino tras empatar en Lugo MARÍA SUÁREZ Sábado, 16 marzo 2019, 02:32

El Real Oviedo visita Santander (domingo, 16:30 horas) para enfrentarse a un Racing Féminas metido de lleno en la pelea por los puestos de ascenso a la Primera B. Las asturianas ya ganaron a las cántabras en la primera vuelta (3-1), pero las circunstancias del duelo a sólo cinco jornadas del final recrudencen la pelea por tres puntos que ambos clubes necesitan.

Las azules dejaron escapar dos puntos ante el CD Lugo (1-1) y volvieron a ganar la pasada jornada en la visita del CD Monte (3-1), pero no valen más pinchazos en una pugna con el Dépor por el primer puesto en la que aún tienen opciones matemáticas. El conjunto carbayón aún tiene que visitar La Coruña, y hasta que quede totalmente descartada su posibilidad de ascender a la Liga Iberdrola, celebra ya el ascenso matemático a Primera B conseguido el pasado domingo. Las de Pedro Arboleya no ganan con holgura desde la jornada 17, ante el Valladares (8-1), y en las últimas jornadas acabaron imponiéndose a Matamá (1-0) y Victoria FC (2-3) con goles en las últimas jugadas de cada partido. Pese a la dificultad de las oviedistas para materializar las ocasiones, las carbayonas han conseguido anotar en todas las jornadas de Liga, por lo que el gol no parece un problema en el vestuario azul aunque sí los minutos en los que venía llegando en el último mes.

El propio técnico, antes de viajar a Lugo y empatar, advirtió que el equipo no podía depender de esa suerte y garra de los minutos finales de partido. Todo ese acierto le hará falta para derrotar a domicilio a un Racing que ocupa el cuarto puesto, último que da acceso a la Primera B, y que necesita los puntos para meter distancia a Atlántida Matamá y Sporting de Gijón, que se enfrentan entre sí. Un pinchazo ante el conjunto asturiano le complicaría la tarea a las cántabras, que están a solo dos puntos del Matamá y se juegan el ascenso en cada una de las cinco jornadas que quedan.

El Racing viene de derrotar al Sárdoma (0-3) y necesita los puntos para meterle distancia a sus perseguidores y tratar de superar al CD Lugo, al que le recortó dos puntos la semana pasada y tiene a sólo uno. Parece complicado teniendo en cuenta que las lucenses reciben al penúltimo, el Atlético Arousana, pero lo más importante es la distancia respecto a Matamá y Sporting, de dos y cinco puntos actualmente.

Las cántabras llevan tres victorias consecutivas: Gijón FF (1-7), CD Oceja (1-7) y el propio Sárdoma. Por contra, han caído ante el Dépor, pero sólo por 3-0, y ha sumado de tres ante el CD Monte (2-1) y empatado ante el CD Lugo (2-2). El Atlántida Matamá (2-4) y el Victoria FC (2-1), hicieron morder el polvo a las santanderinas a principio de año, y es ese objetivo, el de derrotarlas, con el que viaja un Oviedo dispuesto a pelear por ser el mejor segundo de la categoría. En esa tarea las carbayonas tienen una buena noticia, que puede convertirse en una pesadilla para cualquier rival: la vuelta de una Isina que ha ido acumulando minutos en los dos últimos partidos y que tratará de coger ritmo en las últimas cinco jornadas que quedan a fuerza de dar guerra en el ataque azul.