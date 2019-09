Fútbol Femenino Real Oviedo y Lugo pugnan por un hueco entre los primeros Real Oviedo El conjunto azul viaja a Lugo con la idea de no repetir errores y puntuar MARÍA SUÁREZ Oviedo Sábado, 28 septiembre 2019, 09:15

El Real Oviedo y el CD Lugo se enfrentan en la cuarta jornada de la Reto Iberdrola empatados a casi todo (domingo, 12 horas). Las azules siguen cuartas en la tabla pese a la derrota ante el Deportivo Alavés (1-2) de la pasada jornada, en la que el empuje de las vitorianas y las faltas de atención de las locales condenaron a las azules a quedarse sin puntos aunque no cuajaran un mal encuentro.

La cuarta jornada lleva de nuevo a las carbayonas fuera de Asturias, algo que ya hicieron en la segunda con buen resultado ante el Racing (1-3) y que pretenden repetir en la visita a otro viejo conocido, un CD Lugo con el que solo tiene de distancia un gol en el golaverage general, diferencia que mantiene al Oviedo por delante.

Las jugadoras entrenadas por Pedro Arboleya tratarán de ganar para no descolgarse de los puestos de arriba, en los que el FC Barcelona B con pleno de victorias y Fundación Osasuna y Athletic B (empatados a 7 puntos) comandan la clasificación. Que solo las culés hayan ganado todos los encuentros da cuenta de una igualdad en la que cualquier punto sumado es importante aunque solo se lleven tres jornadas de Liga.

Arboleya mantuvo el mismo once las dos primeras jornadas, aunque en la tercera dio entrada a savia nueva con Marina Monteserín y Carmen, a las que se sumó Gloria Villamayor como revulsivo en la segunda mitad en los que fueron sus primeros minutos del año y que aprovechó para estrenar su cuenta particular de goles. La reacción, comandada por Isina también, no sirvió a las carbayonas para sumar al conceder un gol en los ultimos minutos.

Una semana más tarde llega una nueva oportunidad para ajustar los errores de un equipo que pese al pinchazo del domingo ha presentado ya credenciales para competir sus duelos en la nueva Reto Ibedrola. Arboleya tiene además a varios de sus refuerzos saliendo de molestias, lo que le ha impedido contar hasta ahora con figuras como Llop, Gigi o Alba Hoyas con normalidad.

El CD Lugo, por su parte, ganó al Alavés en su debut (2-1) y cayó ante el CE Seagull (5-2), equipo al que el Oviedo sí derrotó en su estreno en San Gregorio (2-1). Las lucenses vienen reforzadas tras imponerse al Racing (4-2) al que han condenado a la cola de la tabla y tras el que esperan hacerse aún más fuertes en casa complicando los puntos al Real Oviedo.