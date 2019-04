Real Oviedo | María Méndez: «Oviedo y Depor nos tenemos ganas» HUGO ÁLVAREZ La campeona del mundo prevé un duelo disputado pese a no haber nada en juego MARÍA SUÁREZ Oviedo Martes, 16 abril 2019, 18:17

La jugadora del Real Oviedo, María Méndez, reconoce que la temporada con el conjunto azul es «una espina clavada» en un año muy positivo con la Selección, con la que se proclamó campeona del mundo sub 17. Pese a ello, la defensa se centra en el último partido del año ante el Dépor, al que las azules no han podido pelearle el primer puesto pero ante las que esperan ganar en la última jornada porque son equipos que siempre «se tienen ganas».

Para la ovetense ese partido será disputado por dicha rivalidad, y una victoria en Abegondo es la mejor manera de acabar con buen sabor de boca un año «agridulce». Para Méndez es importante acabar con buen sabor de boca un año complicado, no sólo por el equipo, sino porque el vestuario quiere dar una alegría a la afición. La central agradece en nombre de todo el bloque precisamente eso, que los aficionados oviedistas las hayan apoyado siempre, algo de mérito cuando las cosas no van bien.

La internacional admite que la falta de gol ha pasado factura al equipo en partidos anteriores, y valora positivamente la vuelta de Isina tras sus lesiones tanto por su peso en el vestuario como por su influencia en el juego azul. El incremento del nivel al pelear por la Primera B más equipos y que las carbayonas no estuvieron al suyo, son dos de las razones que explican el merecido título conseguido por el Depor este año.

Aún con ello y sin opciones ya de entrar como mejor segundo nacional en el play off, la central quiere dar un golpe en la mesa en La Coruña ganando al campeón de liga.

- Victoria holgada ante el Sárdoma CF, en la que dominásteis y pudo verse una buena versión del equipo ¿Cuál es tu análisis de la victoria de ayer? ¿Os refuerza de cara a la última jornada de Liga ante el Dépor?

- Recuperamos las buenas sensaciones de cara a portería y controlamos el partido de principio a fin, ¡es un buen refuerzo de cara al domingo!

- Llevásteis la manija del juego y marcásteis hasta en once ocasiones, pero el Sárdoma consiguió hacer dos tantos en las únicas dos aproximaciones del partido ¿es un aspecto a reforzar de cara a un rival tan ofensivo como el Depor?

- Es cierto. Nos cuesta encadenar partidos sin encajar y es algo que tenemos que controlar de cara al partido del fin de semana porque son el equipo más anotador de la liga.

- Lleváis tres victorias consecutivas y 22 goles a favor en esas tres jorandas, este tramo final le está sirviendo al equipo para reencontrarse con el gol ¿qué hizo que faltara esa eficiencia en choques como el del Lugo o el Racing?

- En estas tres jornadas hemos recuperado el gol que nos faltó en algunos partidos, y es algo que también coincide con la vuelta de Isina, que es una jugadora importantísima para nosotras.

- La posibilidad de alcanzar al Depor se perdió ante esos equipo, pero las sensaciones no eran las mejores desde hacía varias jornadas... ¿qué ha dejado al Oviedo fuera de esa lucha por el campeonato? ¿El nivel de los rivales, en su lucha por la Primera B, ha influido?

- Han influido muchas cosas, como dices el nivel de los equipos como Racing, Lugo, Matama... ha subido mucho y si a eso le añades que nosotras no estuvimos a nuestro nivel, ese cómputo ha hecho que el Depor merecidamente ganase la liga con jornadas por disputarse.

- ¿Sigue habiendo opciones de entrar en play off como mejor segundo?

- No, el grupo canario entra por lo que ya está definido el mejor segundo.

- ¿Cómo llega el equipo a la última jornada de Liga tanto a nivel mental como a nivel físico?

- Estamos con muchas ganas, porque no es lo mismo acabar la liga ganando en Abegondo que con una derrota. Además queremos darle a toda la gente que nos apoyó durante el año una alegría.

- El equipo tiene asegurado el ascenso a Primera División B, ¿que supone la creación de esta nueva categoría para el fútbol femenino en general? ¿Y para el futuro del Real Oviedo?

- Es algo fundamental para el fútbol femenino, va a ser una categoría súper competitiva y de un nivel muy alto. Se competirá contra equipos muy fuertes yo todos ellos con hambre de llegar a la primera división.

- ¿En qué ha crecido esta campaña el vestuario carbayón y qué no ha acabado de carburar en relación a la anterior, en la que sí se lideró la tabla al final?

- Ha sido un año bastante difícil, y cuando los resultados no acompañan más aún. Pero queremos acabar bien el año y vamos a ir a por los tres puntos con más motivo precisamente por eso.

- Ha sido una temporada larga, durante la cual habéis sufrido bajas largas como la de Isina... ¿os lastraron las ausencias? ¿qué papel han jugado las futbolistas más jóvenes como Marina o Paula a la hora de coger confianza y minutos?

- Isina es una jugadora espectacular, nos da mucho tanto de cara a gol como en el juego y en el vestuario. Sus lesiones fueron un palo y ahora por fin la tenemos con nosotras. Marina y Paula han hecho una buena temporada, con buenos números de cara a puerta.

- A nivel individual, ¿cómo ha crecido la María futbolista esta campaña? ¿la experiencia con la selección que te aporta sobre el terreno de juego cuando vuelves al Díaz Vega?

- Esta temporada para mí ha tenido un sabor agridulce. He sido campeona del Mundo en Uruguay con la selección pero la temporada en el Oviedo no ha sido como me hubiera gustado, y es una espina que tengo clavada.

- El domingo visitáis al Depor, campeón de Liga y único que ha conseguido llevarse los tres puntos ante el Real Oviedo Femenino. ¿Qué partido esperáis en Abegondo y qué supondría una victoria allí para vosotras?

- Esperamos un partido muy disputado, porque a pesar de no jugarnos nada clasificatorio los dos equipos nos tenemos ganas y para nosotros es un partido que nos permite acabar con buen sabor de boca un año complicado.

- La afición ha ido creciendo y eso se ha notado en las gradas del Díaz Vega, y por supuesto con vuestro impacto en redes sociales... ¿qué mensaje transmitirías a la gente que os ha estado apoyado a lo largo de toda la temporada en este final de Liga?

- El impacto en redes sociales lleva detrás un gran trabajo. Y a la gente que nos ha estado apoyando durante todo el año les quería dar las gracias en nombre de todo el equipo, porque no es fácil seguir siguiéndonos y apoyándonos cuando las cosas no van bien.