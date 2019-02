El Real Oviedo quiere reafirmarse en el Díaz Vega Las azules buscan ofrecer su mejor versión tras sufrir para ganar al Victoria FC MARÍA SUÁREZ Viernes, 22 febrero 2019, 20:56

El Real Oviedo ha movilizado a su afición para llenar el Díaz Vega en un partido crucial para las carbayonas: la visita del quinto clasificado, el Atlántida Matamá, en un momento de la temporada en el que los puntos se ponen más complicados que nunca. Las azules se enfrentan a las gallegas en Oviedo (domingo, 12:30 horas), y su objetivo es reencontrarse con su juego para vencer a un equipo que pelea contra Sporting y Racing por un puesto de ascenso a Primera B.

Las jugadoras entrenadas por Pedro Arboleya vienen de ganar, aunque no sin sufrir, al Victoria FC. Un rival que defendió a las carbayonas con acierto, obligando a las azules a sacar toda su artillería y pelear el gol de la victoria -obra de Marina Monteserín- en la última acción del encuentro. Con la motivación de haber remontado a domicilio y sumado los tres puntos, las oviedistas afrontan una nueva jornada en la que no pueden perdonar ni un sólo punto si quieren seguir la estela de un Dépor que no claudica en su empeño por mantenerse invicto y llevarse el primer puesto.

En esa misma línea va el Real Oviedo, que solo sabe lo que es perder ante el líder de la categoría y que dejó escapar dos puntos ante el CD Monte (2-2). El conjunto carbayón cuenta el resto de partidos por triunfos, y en lo que va de año -tras la derrota ante el Dépor- se ha impuesto a todos sus rivales: Victoria CF (1-3), Atlético Arousana (6-0), Sporting (0-2) y Valladares (8-1).

El Atlántida Matamá, por su parte, llega herido tras caer ante el Sárdoma en su propia casa, un equipo al que sacaba 26 puntos y que le ganó los últimos tres en juego tras endosarle un doloroso 1-4. Hasta entonces las gallegas había ido resuelto sus encuentros con relativa solvencia, firmando un más que positivo inicio de 2019 con cuatro victorias consecutivas: CD Monte (5-3), Racing (2-4), Gijón FF (1-0) y CD Oceja (0-3). Una victoria en Oviedo supondría volver a esa dinámica, ante uno de los llamados a pelear el primer puesto, y lo que es más importante para el rival del conjunto azul: un paso de gigante para acabar la jornada en puestos de ascenso a Primera B.

El resultado de la primera vuelta ya fue ajustado (2-3), y es por ello que el Real Oviedo buscará dar su mejor versión en un Díaz Vega al que los aficionados carbayones podrán acudir de manera gratuita para apoyar a su equipo en la persecución de objetivo, que no es otro que seguir contando los partidos por victorias.