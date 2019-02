Real Oviedo | Sara: «Los rivales se crecen contra los de arriba» La guardameta no menosprecia a ningún rival y destaca la unión de las azules MARÍA SUÁREZ Lunes, 18 febrero 2019, 19:22

La jugadora del Real Oviedo, Sara García, ve a las carbayonas más unidas y fuertes que nunca tras la victoria sobre la bocina ante el Victoria FC (2-3). La portera ve mucha competitividad en una categoría en la que los rivales siempre buscan el máximo beneficio, sobre todo cuando se enfrentan a los equipos de arriba, por lo que aboga por mantener la misma mentalidad sea cual sea el rival.

La guardameta volvió a disputar minutos en el derbi ante el Sporting tras un golpe en la cabeza que la tuvo más de dos meses al margen del equipo, una recuperación «más larga y difícil» de lo esperado y de la que ya está recuperada.

Sara, que afirma estar construyendo una nueva vida en Oviedo, destaca que el equipo tiene la meta clara y que las ganas y la conciencia que hay respecto al objetivo son algunas de las claves que las azules tienen para gestionar la exigencia de ganar cada partido. En lo personal la portera está muy cómoda en la ciudad, algo importante ya que, tal y como afirma en su entrevista con EL COMERCIO, «influye en el rendimiento» de los futbolistas.

P.- ¿Cómo te has encontrado tras tu vuelta a los terrenos de juego? ¿Fue especial jugar el derbi?

R- La vuelta fue difícil, como era de esperar. No perdí mucho pero no tenía el mismo ritmo de competición que llevaba hasta el momento, aunque mi equipo me ha ayudado a que fuera lo más fácil posible. El derbi fue un partido con el que retome seguridad por la confianza que sabía que depositaban en mí. Fue muy especial.

P.- ¿Cómo ha sido la recuperación tras el golpe en la cabeza que sufriste?

R- Fue dura... reconozco que supuso más de lo que yo pensaba en un primer momento. Fue bastante tiempo pero sabíamos que lo importante era llegar bien. Me he sentido protegida en todo momento, sabía que iba a llegar y en la mejor forma posible y eso es todo gracias a la gente que ha estado detrás: fisioterapeutas, entrenadores, compañeras y familia.

P.- Comentabas que la figura de tu madre ha sido siempre un seguro de pequeña, sus consejos y sus ánimos... ¿cómo llevas la distancia con la familia? ¿cómo te encuentras personalmente en Oviedo?

R- Siento que aquí estoy en casa. He construido una vida de cero, y la verdad es que estoy satisfecha, muy feliz. Por otro lado, sé que dejó toda una vida en casa, y por esa parte es duro. Aún así sé que mis padres me siguen, y de vez en cuando vienen a verme, así que se hace más sencillo. Personalmente estoy muy a gusto, lo que por supuesto influye en el rendimiento.

P.- ¿Qué balance haces de la victoria en el último momento de esta jornada?

R.- Fue un cúmulo de sensaciones, en pocos minutos pasamos por la desesperación, la frustración, la alegría, y la satisfacción. Creo que fue un poco el reflejo de nuestro trabajo diario, y de que luchando por lo que se quiere al final se logra por muy mal que pinten las cosas. Está victoria nos hace ser más fuertes y ahora estamos mucho más unidas

P.- ¿Es difícil seguir sumando de tres en tres aunque parezca desde fuera que esa exigencia es sencilla de llevar?

R- No es que sea difícil, pero es una meta que tenemos que tener clara. Cada partido es importante, y de cada partido necesitamos lo máximo, por tanto hay que hacer competir siempre a ese nivel de exigencia.

P.- ¿Cuáles son los puntos fuertes de este Oviedo para ir sacando adelante cada partido pese a esa exigencia?

R- Me quedaría con las ganas que ponemos, y la conciencia general que tenemos acerca de qué es lo que queremos conseguir. Sabemos que sumamos todas, y cada una cumple con su rol.

P.- ¿Cuáles han sido las claves de la mejora del equipo en este mes de enero?

R- Seguimos trabajando igual, mismo sistema, el nivel de exigencia progresivo como llevaba siendo hasta el momento. Creo que se están empezando a ver los frutos de todo lo que hay detrás.

P.- ¿Se pone más duro el ascenso a la Liga Iberdrola con la conformación de esa Primera B la próxima temporada?

R- Está claro que la futura Primera B será una liga muy competitiva y a nivel nacional, por lo que será más difícil optar por un puesto en primera al año próximo. No obstante ahora estamos en esta temporada, y aún quedan muchos partidos con los que poder saltar de una hacia Primera, que es el objetivo principal: no hay que demorarse en más supuestos.

P.- En una plantilla corta, y encima con las bajas por lesión, ¿está siendo especialmente importante el papel de las más jóvenes?

R- Sí la verdad, y he de reconocer que es un punto a favor que tiene el Oviedo. Tenemos una plantilla muy joven en líneas generales que al mismo tiempo están muy formadas y trabajadas. Sin duda es un seguro porque aunque no aporten tanta experiencia hay muchas otras facetas que destacan en el fútbol de ahora.

P.- Sigue habiendo un peldaño clasificatorio entre Oviedo y Depor y el resto de equipos, pero, ¿se han reforzado mucho más todos los rivales de cara a la pugna por esos puestos de acceso a la Primera B?

R- Está claro que ahora hay mucha más competitividad. Los rivales buscan sacar el máximo beneficio de los partidos, y además contra los equipos de puestos altos de la tabla se crecen más, por eso que no hay que menospreciar ningún equipo y hay que mantener la misma mentalidad de 3 puntos de siempre.