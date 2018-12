El Real Oviedo sufre para ganar al colista El Sárdoma le puso difícil la victoria al colíder tras empatar en la reanudación MARÍA SUÁREZ Lunes, 10 diciembre 2018, 12:15

El Real Oviedo volvió de Vigo con los tres puntos pero no sin sufrir para cerrar un partido que se le complicó ante el colista de la categoría, el Sardoma (1-3). Las carbayonas no se pusieron por delante en el marcador hasta el filo del descanso, momento en que Celia batió a Ana Taberna para poner el 0-1. Con el tanto de la lateral, las asturianas se fueron al descanso con una mínima ventaja y esta no fue suficiente para afrontar una segunda mitad tranquilas, ya que las gallegas empataron el encuentro al poco de reanudarse el partido.

1 Sardoma CF Ana Taberna; Abati, Marta, Puyi, Acuña; Saray, Ichi, Sheila, Natalia, Pañu y Jenni. También jugaron: Xeila, Irene Santos, Sara Vázquez y Nerea Cruz. 3 Real Oviedo Nuria; Celia, Iglesias, Gordillo, Marta Reyes; Henar, Yoli Chamorro, Cuquejo; Isina, Carol y Laurina. También jugaron: Villamayor, Cienfu, Silvia y Alejandra Moro. Goles: 1-0 M.44: Celia; 1-1 M.48: Yaiza Montado; 1-2 M.53: Isina (p.); 1-3 M.85: Laurina.

Las viguesas ponían tablas a los tres minutos de segunda parte, y el partido volvía a complicarse para los intereses de las colíderes. A diferencia de lo ocurrido ante el CD Monte, frente al que las azules perdieron sus dos únicos puntos en un empate, el conjunto entrenado por Pedro Arboleya reaccionó rápido al tanto local y empató de penalti a los cinco minutos de la igualada del Sardoma. Isina fue la encargada de materializar la pena máxima en un partido en el que la asturiana volvía a sumar minutos tras su lesión de rodilla para llegar a punto al crucial choque contra el Deportivo de La Coruña.

El técnico carbayón dio entrada a dos de las titulares habituales, Gloria Villamayor y María Cienfuegos, y el equipo trató de ampliar distancias para cerrar pronto el encuentro. Sin embargo no fue hasta el minuto 85 de partido cuando las oviedistas consiguieron el gol de la tranquilidad, anotado por Laurina cuando más apuros estaba pasando el conjunto azul.

Esta nueva victoria permite a las carbayonas seguir colíderes y llegar igualadas a puntos a la visita a Oviedo del Deportivo, rival directo por el primer puesto en esta primera vuelta. El Sardoma, por su parte, no suma pero mejora sensaciones tras poner las cosas difíciles a uno de los equipos más fuertes de la categoría.