Ricky Alonso: «Ascender sería un paso gigante para el Sporting» RSG El técnico del club rojiblanco se estrena en el banquillo del primer equipo y que ha valorado para EL COMERCIO los puntos fuertes de sus jugadoras MARÍA SUÁREZ Domingo, 9 septiembre 2018, 00:07

El Sporting de Gijón femenino afronta la temporada con la motivación de saber que hay «opciones reales de ascenso a otra categoría» con la nueva reorganización del fútbol femenino, que contempla la creación de una Primera B la próxima campaña y amplía a cinco los equipos que promocionan de Segunda.

Ese plus de motivación se une al que ya tienen las chicas de Ricky Alonso, que se estrena en el banquillo del primer equipo y que ha valorado para EL COMERCIO los puntos fuertes de sus jugadoras, de las que destaca no sólo su nivel, sino su «implicación y trabajo».

El técnico, que ya sabe lo que es pelear por la formación y los objetivos de la cantera de Mareo, afronta este nuevo reto con la responsabilidad de luchar el ascenso de la primera plantilla en un año trascendental para el fútbol femenino. Alonso, que mantiene el cuerpo técnico de su predecesor, Jandro Menéndez, tiene como objetivo personal que ese ascenso se pelee a base de «identidad y un estilo de juego propios».

-¿Qué sensaciones deja en el equipo el trabajo hecho en pretemporada?

- Muy buenas en cuanto a trabajo, ya que todas las jugadoras han trabajado a un gran nivel y han demostrado una implicación máxima en todo lo que les hemos pedido. Han trabajado mucho y muy bien, por lo que estamos muy contentos con el trabajo realizado.

-¿Es complicado mantener el pulso a la segunda? ¿Cómo está el nivel esta temporada?

-Es una categoría complicada y más esta temporada en la que todos los equipos se han reforzado mucho y bien para conseguir el ascenso. Hay equipos y jugadoras de mucho nivel, internacionales en varias categorías y jugadoras que vienen de jugar en primera división, por lo que hay un nivel alto y una exigencia máxima en cada partido.

-En lo profesional, ¿qué supone asumir el rol de entrenador en el primer equipo?

-Un paso más como entrenador con mayor responsabilidad al ser el equipo en el que se deben reflejar los otros tres equipos que tenemos en el club y con la exigencia de hacer una buena temporada para conseguir el ascenso. Por lo demás todo sigue igual que en años anteriores, intentar que las jugadoras disfruten, se diviertan, trabajen a tope y mejoren día a día en entrenamientos y partidos. Sigo siendo entrenador, no hay demasiada diferencia a estos dos años anteriores.

- ¿Qué base queda del trabajo del año pasado?

- Me ha quedado el cuerpo técnico, casi al completo, y las jugadoras que consideramos válidas para este proyecto. El resto es un cambio total en cuanto a sistema de juego, normas, entrenamientos… Aunque el cambio ha sido muy grande en todos estos aspectos, tanto las jugadoras como mis compañeros me lo han puesto muy fácil y han conseguido que la adaptación por todas las partes haya sido perfecta.

- ¿Cómo ha sido la adaptación de los fichajes?

- De las cinco jugadoras fichadas, tres jugaban en equipos asturianos por lo que ya conocían a alguna de las jugadoras de la plantilla y las dos jugadoras de fuera de la provincia se han integrado muy bien en el grupo. En cuanto a la adaptación futbolística, quitando las jugadoras que suben de nuestro equipo regional que estuvieron dos años conmigo, estaban en la misma situación las que estaban el año pasado que los fichajes, así que, han tenido todas un proceso de adaptación y asimilación de conceptos similar.

- ¿Cuáles son los objetivos a título personal? ¿Qué espera sacar de las chicas y qué quiere aportar a este proyecto?

-Mi objetivo es conseguir un equipo con una identidad y estilo de juego propios y que tanto las jugadoras como el cuerpo técnico estén a gusto y tengan ilusión y ganas de venir a entrenar y a jugar los domingos. Si consigo esto, independientemente de que los resultados acompañen o no, habré logrado mi objetivo como entrenador. Lógicamente, el objetivo del club es el ascenso y estamos trabajando para conseguirlo, pero sin conseguir lo primero es imposible llegar a lo segundo. Son ellas las que tienen que dar todo lo que tienen, dejándose la piel en cada entrenamiento y en cada partido. Para conseguirlo, sé que tengo que ser el primero en demostrar ganas, trabajo, implicación y no desfallecer en los momentos complicados para que ellas me sigan. Yo aportaré mi experiencia y conocimientos entrenador para la mejora individual y grupal.

- ¿De qué manera la nueva reorganización de las categorías prevista para el año que viene es una motivación más?

- Las temporadas anteriores, el premio al final de temporada solamente se lo llevaba un equipo en cada grupo, el que jugará la fase final, y aún así, podías no subir a primera y quedarte igual que el resto de equipos con los que competiste durante el año. Este año el ascenso a primera división sigue presente, pero si no consigues el ascenso sabes que vas a ascender a Primera B, junto a otros tres equipos más de tu grupo. La motivación viene dada por tener opciones reales de ascenso a otra categoría en la que jugarías en una competición a nivel nacional, contra filiales de equipos de primera división y en ciudades importantes de España. Lógicamente, esto es la mayor motivación que tenemos todas en el equipo, ya que sería un paso de gigante tanto a nivel personal como a nivel de club.

- ¿Qué papel juega la cantera ahora que proliferan los equipos en regional?

- La cantera es la joya de la corona del fútbol femenino del club y es parte fundamental para nutrir de jugadoras al primer equipo. No es lo mismo fichar jugadoras de otros equipos, para que entren en el primer equipo, que hacerlas y moldearlas en un estilo de juego desde las categorías inferiores para que tengan unas ideas y conceptos desde la base. Las jugadoras en categoría regional, en nuestro club, son muy jóvenes y están todavía en fase de formación, y aún así, compiten en igualdad de condiciones con jugadoras de mucha más edad que ellas y, si es necesaria su participación con el primer equipo están preparadas para ello. Ese es el valor que tiene la cantera.

- ¿Mareo goza de buena salud también en femenino?

- Claro que goza de buena salud la cantera femenina, muy buena diría yo, ya que si la comparas con el resto de equipos femeninos asturianos, e incluso con alguno de fuera de la provincia con los que nos hemos enfrentado, se ve. A pesar de contar con muchísimo menos tiempo de vida, a priori, tenemos jugadoras con una mayor proyección a medio largo plazo que el resto de equipos, por lo que el futuro está muy bien asegurado.