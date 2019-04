Rodiles FS | Rosana: «A partir de ahora miramos hacia arriba» La guardameta del Rodiles explica el desarrollo de la temporada en Segunda División / Arnaldo García La guardameta define al Rodiles como ese equipo «en el que jugar al fútbol te hace feliz» MARÍA SUÁREZ Viernes, 12 abril 2019, 20:51

La jugadora del Rodiles FS, Rosana Castaño, considera los puntos sumados en este último tramo de Liga como puntos «extra» y es que el calendario de las maliayesas concentraba la mayoría de equipos fuertes en estas primeras semanas de 2019. El punto sumado ante el Txantrea es para la portera uno de esos añadidos a su casillero que les permite no sólo escalar posiciones, sino también mirar hacia la parte de arriba a partir de ahora.

La guardameta explica en su entrevista con EL COMERCIO que las bajas han condicionado una fase de temporada en la que el trabajo adquiere aún más valor por esa misma razón. La pasada jornada, ejemplifica la jugadora, ante el Santurtzi (2-11) sólo estaban disponibles seis jugadoras y casi todas tocadas, lo que no impidió a las maliayesas resolver. Rosana ve al equipo capaz de hacer cualquier cosa si confía en sus posibilidades y sigue trabajando, tal y como demostró empatando al Txantrea a domicilio y con numerosas jugadoras del filial.

La futbolista espera que ante A Fervenza el factor campo les «dé alas» en un partido que prevé competido. En lo personal Rosana tiene la intención de seguir en Villaviciosa mientras trabajo y estudios se lo permitan, y tras cumplir con el objetivo de la permanencia antes de lo esperado, confía en que el año que viene el equipo pueda volver a mirar hacia la parte alta de la tabla. La portera tiene claro que el conjunto maliayés es un lugar donde jugar al fútbol la hace feliz.

P.- Dos victorias consecutivas, ¿es un buen refuerzo tras haber sumado un punto de los nueve anteriores?

Sí, este año nos ha tocado un calendario un poco peculiar en el que jugamos con casi todos los de arriba en los primeros partidos y ahora digamos que ya nos toca jugar nuestra liga. Es un punto, pero un punto muy importante porque todo lo sumado hasta ahora son puntos «extra» que nos permiten escalar posiciones en la clasificación. A partir de ahora ya solo podemos mirar hacia arriba.

P.- Os costó arrancar, pero el encuentro acabó con goleada visitante... ¿cómo fue el choque?

Bueno, fue un partido raro. Nosotras íbamos 6 y casi todas tocadas, así que nos costó meternos en el partido. Pero al final las ocasiones fueron entrando y nos fuimos sintiendo más cómodas en el campo. No fue uno de nuestros mejores partidos, pero acabamos saliendo del paso.

P.- ¿Ganar fuera tiene un valor añadido? ¿Incrementa vuestra confianza a domicilio sabiendo que tres de los cinco partidos que quedan lejos de Villaviciosa?

Es verdad que jugar fuera de casa siempre nos condiciona. Muchas veces no nos encontramos tan cómodas como en los partidos de casa. Pero al final saliendo con confianza todo se puede y eso yo creo que lo hemos demostrado más en ese punto de 9 que mencionas que en el último choque. Un partido en el que la mayoría eran del equipo B, contra un equipo de arriba y un campo difícil y conseguimos un empate valiosísimo. Sí podemos hacer eso, podemos hacer cualquier cosa, es cuestión de trabajar y tener confianza en nuestras posibilidades.

P.- ¿El objetivo es encadenar la tercera victoria consecutiva ante el A Fervenza? ¿Cómo llega el equipo a uno de los choques más directos que le quedan al equipo por delante?

Como dices hay que aprovechar que el partido es en casa. Eso es lo que tenemos a favor. Esperamos un partido competido, así que lo único que nos queda es correr y pelear más que ellas, que son un buen equipo, joven pero trabajado. Espero que el factor casa nos de alas.

P.- El bloque lleva más de dos meses marcando en todos los encuentros, aunque en defensa las bajas os han hecho sufrir... ¿cómo afrontáis ausencias importantes como las de las pivotes titulares? ¿cómo afecta a las rotaciones el tener menos recursos disponibles durante el partido?

Está claro que nos afectan, pero si algo hemos demostrado es que en este equipo cualquiera puede dar la talla. Si bien es cierto que lo ideal sería contar con todas las jugadoras, las que normalmente disputan menos minutos están dando la talla y supliendo las bajas con buena nota. Ojalá se recuperen pronto para juntar todo ese potencial.

P.- Personalmente, ¿cómo te estás encontrando? ¿de qué manera has evolucionado sobre la pista esta campaña?

Siempre lo digo, pero cada día me encuentro mejor. Creo me queda mucho por aprender y mejorar, pero el hecho de que mis compañeras y nuestro entrenador me apoyen y confíen en mí incluso cuando no hago mi mejor partido me da mucha confianza y me hace mejorar más rápido.

P.- El sábado además es una jornada especial: partido de alta intensidad ante uno de los mejores rivales de la liga y luego viaje a Burela... ¿qué supone para vosotras y para el club empezar a estrechar lazos con el club gallego desde ya?

Supone un pequeño salto hacia un proyecto más profesional. Quizás yo no llegue a verlo, pero espero que las niñas más pequeñas se encuentren con un Rodiles referente para el fútbol sala en Asturias, más aún si cabe.

P.- ¿Se hace especialmente complicado compaginar este tramo de la temporada con los estudios?

Sí, este tramo si. Llegan los exámenes y los trabajos y personalmente llevo unas semanas sin poder dormir demasiado, pero bueno, también es un soplo de aire fresco poder entrenar y competir.

P.- ¿La rivalidad por el puesto, hasta el portería, es muy diferente en sala dadas las rotaciones?

Es diferente porque los cambios son ilimitados. Cualquier persona es importante, incluso la que juega un minuto. Es un minuto de oxígeno para otra y cada minuto cuenta en un deporte tan dinámico. En fútbol ser suplente es más duro supongo.

P.- ¿Imaginabas una temporada como esta? ¿Te ves continuando en las filas del Rodiles las próximas?

Mientras que el trabajo y los estudios me lo permitan espero seguir aquí. Estoy muy a gusto y realmente he encontrado el sitio donde jugar al fútbol me hace feliz. No esperaba que cumpliesemos el objetivo de la permanencia tan solventemente, espero que el año que viene podamos volver a mirar hacia arriba.