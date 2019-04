Sporting | Abati: «Este equipo tiene jugadoras jóvenes que ya son presente» La defensa reconoce estar emocionada ante la posibilidad de jugar en El Molinón MARÍA SUÁREZ Domingo, 14 abril 2019, 06:21

La jugadora del Real Sporting, Ana Abati, analizó la campaña de las rojiblancas, que lejos de ser «un fracaso» por no haber logrado el ascenso a Primera B, deja muchas cosas buenas en el seno de club. La defensa destaca el mérito de un equipo que, siendo nuevo, ha sentado una base para seguir creciendo los próximos años. Ser un bloque joven implica para la jugadora «asumir riesgos», y precisamente después del aprendizaje de este año prevé ver a un Sporting con futbolistas «más curtidas» en la categoría con el paso del tiempo.

En lo que respecta a este final de Liga, la propia Abati lamenta haber llegado al tramo final sin opciones, algo que explica la poca efectividad de cara a portería pero, sobre todo, «la parte psicológica». La defensa reconoce que haber perdido tantos puntos seguidos fue «un palo muy duro» al que el equipo no supo reponerse.

La rojiblanca dio especial valor a la campaña del filial, y sintió no haber ascendido sobre todo por frustrar la promoción a Segunda de las canteranas que era «lo que se merecían». Para esas jugadoras, a las que ya ve con un gran «presente», y para las de la primera plantilla, es un «premio» ver al Sporting jugando en El Molinón la última jornada. Abati se muestra ilusionada y agradecida ante la posibilidad de jugar en un estadio de esas características, aunque el próximo compromiso pasa por ganar al Racing antes de enfrentarse al Gijón en ese derbi que cierra la temporada.

En ese duelo ante el Racing no espera facilidades pese a estar ya todo decidido en la tabla, y aunque haya rotaciones, espera un conjunto cántabro igual de contundente que el resto del año. El objetivo de las sportinguistas, el de siempre: salir a por los tres puntos.

- Llega el duelo ante el Racing, un partido marcado en el calendario por directo, pero en el que al final no se juega ese ascenso ya decidido... ¿fastidia llegar a este último tramo sin opciones? ¿de qué manera afronta el equipo los dos últimos encuentros?

No es plato de buen gusto para nadie llegar a este partido sin opciones del ascenso, pero estamos tranquilas con el trabajo que hemos hecho. Afrontamos estos dos partidos como todos los de la temporada, queriendo ganar.

- ¿Qué ha penalizado más al equipo en esa lucha por los puestos más altos? ¿la eficacia en las áreas ha sido determinante para determinar el ascenso?

La poca efectividad cara a portería influyó sin duda pero lo más importante fue la parte psicológica del equipo. Haber perdido tantos puntos seguidos fue un palo muy duro al que no supimos darle la vuelta.

- ¿Ha sido difícil para el vestuario dado el crecimiento del equipo y las opciones reales que teníais de competir el año que viene en Primera B?

No, fácil no fue, pero cuando compites por algo es un riesgo que tienes que asumir. Como equipo para nada lo sentimos como un fracaso.

- ¿Era más complicado de lo que parecía mantener la misma intensidad durante toda la temporada?

No creo que haya sido un tema de no haber mantenido la intensidad, considero que es un aspecto que no nos ha faltado.

- El equipo se ha mantenido en todo momento en la mitad alta de la tabla y luchando por el ascenso durante prácticamente toda la campaña, ¿crees que este año le ha servido al equipo para curtirse de cara a la próxima campaña?

Sí y eso es lo importante de este año. Al fin y al cabo éramos un equipo nuevo, y el primer objetivo era sentar una base para seguir creciendo los próximos años. Somos un equipo con gente muy joven y eso conlleva riesgos pero después de este año, serán jugadoras un poco más curtidas en la categoría.

- En lo individual, ¿cómo valoras tu evolución? ¿qué le ha aportado futbolística y personalmente la competición a Abati esta temporada?

Considero que he mejorado en la toma de decisiones en la faceta defensiva, y también en lo que se refiere a sumarme al ataque cuando el juego lo permite.

- Contáis con una muy buena cantera, de hecho el Sporting B lidera la clasificación Regional con 5 puntos de ventaja sobre el Real Oviedo B, ¿tener una cantera potente puede llegar a marcar la diferencia ahora que se han igualado tanto las cosas y la exigencia es más alta?

El Sporting B está haciendo una muy buena campaña, una pena que no hayamos podido ascender y darles también lo que se merecen. Pero tenemos jugadoras para rato, ya no solo en un futuro, también en un presente.

- Esta semana os visita el Racing, recién ascendido a Primera B, y que ha sido un rival directo durante toda la temporada... ¿qué partido esperáis? ¿vendrá el conjunto cántabro más relajado sin jugarse nada?

Esperamos un partido duro porque es un equipo contundente. Supongo que los equipos ya ascendidos aprovecharán estos partidos para dar minutos a las jugadoras que hayan participado menos, para rodarlas y para evitar lesiones por carga de partidos. Aún así, va a ser un choque muy complicado, juegue quien juegue.

- Además esta semana se ha conocido el escenario del último partido de Liga, el derbi local ante el Gijón FF: El Molinón. ¿Qué supone para vosotras que ese duelo gijonés haya conseguido la llave para celebrarse en un estadio de fútbol profesional? ¿Imaginabas poder llegar a jugar en unas condiciones así?

Estamos todas muy emocionadas y algo 'nerviosillas'. Nunca me imaginé jugar en unas condiciones así, y espero que se anime a ir mucha gente, porque para todas nosotras va a ser un día muy especial.

- ¿Da vértigo esa responsabilidad de poner al fútbol femenino en el lugar que le corresponde, o es un premio a muchos años en el que los apoyos no eran tantos ni tan efectivos?

Solo tenemos ilusión. Es un premio al esfuerzo que llevamos haciendo toda la temporada y estamos muy agradecidas por poder jugar en El Molinón.