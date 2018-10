Sporting | Saray: «No bajar los brazos va incluido en el ADN sportinguista»

La mediocentro del Sporting, Saray García, está satisfecha con la evolución de las rojiblancas, que salieron reforzadas de su choque ante el Depor pese a la derrota (3-4). Para Saray «no bajar los brazos», tal y como vienen haciendo las jugadoras de Riki Alonso estas jornadas, es una característica que «va incluida en el ADN sportinguista».

La rojiblanca, a la que el técnico pide «intensidad» defensiva y que haga al equipo jugar de lado a lado, quiere retomar la senda de la victoria esta misma semana para pelear por los cuatro primeros puestos.

Para la centrocampista, que ve mucho margen de mejora en el bloque gijonés, el equipo tiene este año un mediocampo «más fuerte» y unas delanteras rápidas que definen muy bien de cara a gol. Saray insiste en que, pese a haber sumado sólo un punto en estas dos últimas jornadas, el equipo va en el buen camino y llega reforzado por su capacidad para reaccionar a la próxima jornada, en la que visita Mareo el Valladares.

-¿Qué lectura hacéis del partido ante el Depor? ¿Os refuerza como bloque que le costara tanto llevarse los tres puntos?

-Sabíamos que era un partido muy complicado contra uno de los mejores rivales de la categoría, y que nos iba a costar mucho tener el balón. Pienso que defensivamente estuvimos muy bien como bloque, muy juntas, y, aunque no tuvimos mucha posesión, a ellas les costaba encontrar huecos para poder hacernos daño, sobre todo en la primera parte.

La segunda parte un error nuestro propició el 2-1 muy temprano, y eso nos desestabilizó. Luego supimos sobreponernos y tuvimos nuestras ocasiones para poder mejorar el resultado. Aunque lo importante siempre son los tres puntos nuestra imagen fue muy buena, salimos con más confianza de ese choque y ese es el camino a seguir.

-¿Qué faltó al final para no robarle puntos al conjunto coruñés?

-El Depor, tanto por sus jugadoras como por presupuesto, está un paso por encima de nosotras, que somos un equipo joven y muchas jugadoras debutan este año en la categoría. Todo eso se nota, pero pese a ello, nosotras estamos en muy buen camino.

-Si algo lleva demostrando el equipo en las últimas jornadas, es que no baja los brazos ¿eso se entrena o es una confianza que tenéis como bloque?

-Sí que es verdad que antes nos costaba mucho levantar el marcador cuando estaba en contra. Este año con Riki la intensidad es mucho mayor en los entrenamientos y eso se traslada también al campo cada domingo. También como equipo nos vamos integrando cada día más y sabemos que el no bajar los brazos va incluido en el ADN sportinguista.

-Buenas reacciones del grupo ante marcadores en contra, pero un punto sumado de los últimos seis en juego, ¿hay ganas de volver a retomar la senda de la victoria?

-Claro que tenemos ganas, por lo que luchamos cada día es por conseguir los tres puntos, que al final es lo que nos sirve para poder estar entre los cuatro primeros y lograr el objetivo. Esperemos que volvamos a encauzar un camino de victorias empezando por el partido del domingo.

-¿Cómo te estás encontrando en este inicio liguero? ¿Qué te pide Riki sobre el césped?

-Yo me encuentro bien, todo comienzo con un nuevo entrenador cuesta, pero poco a poco me voy adaptando y cogiendo más confianza. Riki me pide intensidad en defensa y hacer jugar al equipo de un lado a otro.

-¿Qué papel juega el mediocampo en este Sporting que además de fuerte a la contra, tiene más el balón que otras temporadas?

-Este año somos un mediocampo más fuerte, con jugadoras de más experiencia a las que nos gusta tener el balón y con mucha visión de juego. Además tenemos el plus de tener delanteras rápidas y que definen muy bien de cara a gol.

-¿El margen de mejora del equipo es amplio? ¿En qué notáis ya evolución respecto a la pretemporada?

-Claro que tenemos un margen de mejora amplio y poco a poco lo vamos notando. En pretemporada nos faltaba mucha adaptación por lo del cambio de entrenador y el sistema de juego, pero ahora vamos mejorando esos conceptos. Estamos mucho más seguras y confiadas y eso se nota en el campo.

-Ahora viene el Valladares, ¿qué esperáis de ese encuentro? ¿qué supone para vosotras jugar en Mareo?

-El Valladares es un equipo recién ascendido que está haciendo las cosas muy bien, será un partido disputado y que tendremos que pelear para llevarnos la victoria. Jugando en Mareo, y con nuestra afición, nos hacemos más fuertes y demostraremos el domingo las ganas que tenemos que tenemos de sumar los tres puntos.