El Sporting quiere empezar con buen pie ante el CD Parquesol JUAN CARLOS TUERO El debut de las rojiblancas frente al conjunto vallisoletano en Mareo se podrá seguir también en la web del club MARÍA SUÁREZ Gijón Domingo, 8 septiembre 2019, 13:39

El Sporting de Gijón recibe al CD Parquesol (17 horas) en el que será su estreno esta temporada en la nueva Segunda División. El ascenso de las rojiblancas, marcado por la liberación de la plaza por parte del Altlántida Matamá, llegó en los despachos pocos días antes de la publicación oficial del calendario, factor que ha condicionado la planificación deportiva de un equipo confeccionado inicialmente para competir en Primera Nacional.

Pese a las dificultades propias de ese gran salto, lograr la promoción ha sido un regalo para un club que así ha podido ascender tanto al primer equipo a Reto Iberdrola como al filial a la Primera Nacional. Las gijonesas mantienen gran parte del bloque de la pasada campaña y tiran aún más de cantera este año para nutrir al primer equipo. Factores como techo salarial también han condicionado un mercado ya avanzado, caracterizado por la escasez de futbolistas y las dificultades monetarias para incorporarlas al proyecto.

Aún así el Sporting cerró dos incorporaciones, la de la central Pipa (ex CD Tacón) y Keymer (ex Córdoba), que puede actuar tanto de central como de mediocentro. Con quien finalmente cuenta el técnico Riki Alonso es con Erika, que aunque ha sido citada por la Sub 17 no se incorporará con la selección hasta finalizado el encuentro ante el CD Parquesol. Jugadoras como María María Yenes, Irene, Ichi, Ayuso o la propia Eider, de vuelta tras su grave lesión de rodilla de la pasada campaña, están llamadas a llevar el peso

El encuentro será televisado por la web del propio club, desde donde podrán seguir el debut de las chicas todos aquellos sportinguistas que no puedan acercarse a las instalaciones de Mareo. El choque será arbitrado por la colegiada Patricia Rodríguez Díaz, y estará asistida por Daniel Isusi Iglesias y Mario Ruiz Álvarez, del colegio asturiano.

