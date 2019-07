Fútbol Femenino Toña Is, nominada al premio The Best como mejor entrenadora de fútbol femenino Toña Is. / E. C. La ovetense lideró a la Selección Española Sub 17 al título mundial de la categoría el pasado mes de diciembre IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 31 julio 2019, 15:00

La FIFA ha reconocido la laureada trayectoria internacional de la asturiana Toña Is con su inclusión entre las diez candidatas al premio The Best, que distingue a la mejor entrenadora de fútbol femenino a nivel mundial. La ovetense, que lideró a la Selección Española Sub 17 hacia el cetro mundial de la categoría en México el pasado mes de diciembre, acumula a sus 53 años un brillante bagaje competitivo en competiciones internacionales tutelando la progresión de las mejores promesas a nivel nacional.

Campeona de Europa Sub 17 y Sub 19, Toña Is integró el cuerpo técnico de la Selección Española Sub 20 que se proclamó subcampeona del mundo en Francia el pasado año. Logros que le han permitido estar en una selecta lista confeccionada por la RIFA y encabezada por Jill Ellis, que ha establecido un dominio tiránico al mando de la Selección Estadounidense. Milena Bertolini, Futoshi Ikeda, Peter Gerhardsson, Joe Montemurro, Reynald Pedros, Phil Neville, Paul Riley y Sarina Weigman completan la lista de candidatos a un premio que se otorgará el próximo 23 de septiembre en una gala que se celebrará en Milán.