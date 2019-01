Gijón FF| Vane: «No pensar en la permanencia nos permite hacer un buen bloque» Vanessa de Pedro, jugadora del Gijón FF / GIJÓN FF La guardameta señala que el conocerse cada vez mejor plantilla y técnico explica la mejora del equipo MARÍA SUÁREZ Viernes, 18 enero 2019, 21:25

La jugadora del Gijón FF, Vanesa de Pedro, volvió antes de tiempo tras su lesión de rodilla por la necesidad del club, que perdió por expulsión a su guardameta titular hace unas jornadas. De Pedro, que nunca se fue realmente porque siempre entrenó con su equipo, ve esta campaña como una oportunidad para «hacer un buen bloque» de cara al año próximo, sobre todo por el hecho de no tener que estar pendiente de mantener la permanencia.

La portera sintió en primera persona la confianza de sus compañeras, que le demuestran «continuamente» su confianza en ella. Vane, que a sus 39 años defiende la misma camiseta desde 2001, admite que no se encontraba excesivamente bien «ni física ni anímicamente», pero destaca que para ella es muy especial volver a ayudar a su equipo sobre el verde.

La futbolista teyera destaca el esfuerzo del equipo cada jornada, y señala que la mejora del bloque en las últimas semanas se debe a que el entrenador conoce cada vez más a sus jugadoras y la plantilla hace lo propio con el técnico.

Respecto a la próxima jornada, la guardameta espera un partido disputado y advierte que cualquier «mínimo fallo» puede costar el partido, pero confía en que los tres puntos se quedarán en La Cruz pese a que el Victoria FC venga a por la el triunfo.

- ¿Qué balance haces de la temporada del equipo?

- En líneas generales para mí el balance de lo que llevamos de Liga es bastante bueno, además creo que iremos a mejor. En la última jornada creo que no hicimos un buen partido, pero fue porque no teníamos el día.

- Para ti, que empezaste a formar parte del Gijón FF en 2001, tiene que ser especial defender esta camiseta tras tantos años... ¿el no tener que pelear por la permanencia esta campaña es un premio al trabajo de años atrás?

- El no tener que pelear por la permanencia más que un premio lo veo como una oportunidad única para hacer un buen bloque para el próximo año.

- ¿Qué supuso para ti volver a ponerte la camiseta del equipo tras la expulsión de la portera ante el Oviedo y poder ayudar a tu equipo cuando más lo necesitaba?

- Ayudar, ayudé poco porque en realidad fue el equipo quien defendió muy bien ante el Victoria FC, pero para mí fue algo especial, sin duda. Lo fue tanto por volver a jugar tras un año, como por el esfuerzo del equipo en ese partido aunque acabara con derrota.

- ¿Cómo te encontrabas tras tanto tiempo parada por tu lesión? ¿Entraba en tus planes volver a jugar tan pronto?

- La verdad que no me encontraba muy bien ni física ni anímicamente, además no contaba con jugar hasta la segunda vuelta,de ahí que fuera una sorpresa para mí.

- ¿Cómo te ha recibido el vestuario? ¿Te sentiste reforzada por tus compañeras en tu vuelta?

- Como no dejé de formar parte de los entrenamientos ni dejé de ir a los partidos no me recibieron propiamente dicho, porque aunque no tenía ficha aún en realidad siempre estuve ahí. Me sentí reforzada claro, a pesar de la lesión siguen confiando en mí y me lo demuestran continuamente.

- ¿Se sufre viendo al equipo desde atrás o ser la última te ayuda a tener perspectiva para entender mejor el juego y ayudar a las compañeras?

- Yo personalmente sufro por mí y por todas mis compañeras siempre porque en ese sentido los nervios me apoderan, da igual que esté en el campo, en el banquillo o en la grada.

- ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Es difícil compatibilizar el fútbol a este nivel con el resto de ocupaciones cuando se van cumpliendo años?

- Físicamente no me encuentro nada bien, creo que todavía me queda mucho para estar a la altura de mis compañeras. La verdad que compatibilizar el fútbol con el trabajo y la vida cotidiana es difícil a cualquier edad, siempre te exige organizarte bien para poder lograrlo.

- Al equipo le faltó gol al principio, y cada vez se encuentra mejor, y con ello vienen los resultados... ¿qué ha trabajado y evolucionado el bloque para conseguir esas mejores sensaciones ahora?

- Yo creo que a parte del trabajo, que obviamente está ahí cada semana, esa mejoría tiene que ver con que ahora conocemos mejor al entrenador y con que él también a nosotras. Los cambios siempre son difíciles.

- ¿Hay competencia bajo palos?

- Yo no veo competencia bajo palos, lo único que veo es a dos personas esforzándose por aprender y ayudar al equipo.

- Ahora llega el Victoria FC, y en La Cruz, ¿qué partido esperáis?

- Supongo que ellas vendrán a intentar llevarse los tres puntos, pero yo confío en mi equipo y pienso que los tres puntos se quedarán en La Cruz. Va ser un partido muy disputado y el mínimo fallo nos puede costar el partido.