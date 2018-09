Zara: «En La Cruz notas que la grada es incondicional» Zara Prieto / Menchu Vigil La capitana afirma que el equipo salió «reforzado mentalmente» del encuentro con el Valladares MARÍA SUÁREZ Martes, 11 septiembre 2018, 20:16

El Gijón FF empezó la temporada con un empate en La Cruz y lo logró ante un debutante en la categoría, el gallego CD Valladares. Las jugadoras de Iván Valdés pagaron caras «las dudas iniciales» y, tal y como analiza para EL COMERCIO la capitana teyera, Zara Prieto, las gijonesas quieren hacerse fuertes ahora a partir de este primer partido porque quieren pelear «todas y cada una de sus opciones».

El debut en hierba natural, dificultad añadida a la de «no tener información sobre el rival», no evitó que las asturianas se repusieran de los goles en contra e igualaran el marcador hasta en dos ocasiones. Ese aprendizaje les sirve a las futbolistas teyeras para salir «reforzadas» e interiorizar la idea de que cuanto más «tranquilas» afronten los partidos, mejor muestran en el campo lo que entrenan.

Prieto, que fue una de esas jugadoras que no pudo entrenarse durante el verano por motivos laborales, afronta con intensidad su particular pretemporada en estas primeras jornadas de Liga y espera estar pronto al nivel físico de sus compañeras. La capitana, que agradeció el apoyo de la grada de La Cruz, afirma que el vestuario ya tiene ganas de volver a pelear por otros tres puntos, que del empate el bloque sale «reforzado mentalmente» y que su objetivo tras este primer punto es claro: «No dejar escapar puntos de La Cruz».

Fue un partido complicado el del estreno, ante un equipo nuevo en la categoría y tras una pretemporada llena de altibajos... ¿sabe bien ese punto por lo que costó conseguirlo?

Ha sido una pretemporada de adaptación. Había entrenador nuevo y jugadoras recién llegadas, pero hasta última hora no tuvimos el equipo al completo por tema de lesiones y ausencias por motivos laborables, con lo que no fue la pretemporada que esperábamos. En lo que se refiere al rival tampoco sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar, ya que no teníamos mucha información sobre ellas. Lo que estaba claro era que iba a ser un equipo rocoso, como todos los equipos gallegos, y así fue. Queríamos estrenarnos con una victoria en nuestro primer partido de liga en La Cruz, pero no pudo ser. En ese momento te quedas con un mal sabor de boca, pero teniendo que remontar dos veces claro que hay que ver el punto casi como algo positivo.

El balón parado fue clave para perforar ambas porterías, ¿que hizo que el partido se atascara en lo que a juego se refiere?

Era nuestro segundo partido en La Cruz, un campo natural y de unas dimensiones a las que tampoco estamos acostumbradas porque nosotras venimos de un campo sintético y que es una ratonera. Aún tenemos que adaptarnos, pero esperamos que sea lo antes posible. Es un factor que imagino que a ellas también les afectó, la hierba natural, por lo que lo que los cuatro goles y las mejores ocasiones tuvieron que llegar a balón parado por parte de ambos equipos.

¿Qué sensaciones deja ese estreno en La Cruz? ¿Cumplió las expectativas como primera toma de contacto?

Aunque no pudimos hacernos con la victoria, hay que decir que las sensaciones fueron buenas. La Cruz siempre cumple las expectativas: es un campo con muy buen ambiente y donde se nota el apoyo incondicional de la gente que va a vernos, y eso se agradece. Esperamos que se sigan sumando aficionados con el paso de las jornadas y podamos disfrutar todos juntos de esta temporada.

En lo personal, ¿cuáles fueron las sensaciones?

Por motivos de trabajo no pude hacer la pretemporada con el resto de compañeras, por lo que no estoy aún al nivel del resto, pero poco a poco lo alcanzaré. En el partido me encontré bien, fue un partido duro y tuvo momentos de correr mucho, pero pude acabarlo. Sumé minutos, que son los que me hacen falta para acabar mi pretemporada y coger el ritmo de mis compañeras. Mi objetivo es poder aportar más y ayudar al equipo y a mis compañeras.

Como capitana, ¿qué valoración haces del esfuerzo del equipo? Porque remontar tras verse dos veces por debajo en el marcador no es fácil...

Esperamos el partido con dudas: equipo que no conocíamos, campo nuevo, primer partido de temporada... y empezamos perdiendo- Eso pudo generarnos más dudas, pero sin embargo supimos sobreponernos, y lo hicimos por partida doble. No sólo fue un gran esfuerzo físico, lo fue también mental, y eso nos ayudará a seguir creciendo y a poder superar situaciones adversas.

Quizá la mejor noticia sea haber evolucionado a lo largo del encuentro, ¿llegó a ser factible la remontada tras la mejora del segundo tiempo?

En la segunda parte quizás salimos más tranquilas y eso hizo que mejoráramos un poco, pero aún así tenemos mucho que mejorar. En la última parte del partido empezamos para lograr la victoria, pero no pudo ser.

¿Qué aspectos habéis apuntado para mejorar a partir de este primer choque liguero?

Lo más importante es no salir con dudas, estar tranquilas y hacer lo que sabemos, lo que entrenamos. A partir de ahí mejoramos en todo, tanto defensivo como ofensivo. En casa tenemos que hacernos fuertes y no dejar que se nos escapen puntos.

¿En qué facetas sale reforzado el equipo de este estreno?

Creo que salimos reforzadas mentalmente por lo que supone remontar dos veces un resultado adverso y conseguir empatar. Otra de las cosas que nos puede reforzar es saber que con el balón parado también vamos hacer goles, aunque en nuestra área tenemos que ser más fuertes, ser más agresivas, para que no suceda lo que en el primer gol del Valladares.

¿Cómo fue la actuación de las nuevas incorporaciones?

Se están integrando bien en el grupo, son jugadoras de calidad y vienen para ayudar y aportar al equipo. Nosotras queremos ponérselo fácil, ayudarlas en lo que podamos y que se acaben de integrar lo antes posible.

¿Hay ganas de salir a jugar ya el próximo fin de semana? ¿Qué le espera al Gijón FF en casa del Victoria?

Estamos con ganas de un nuevo partido, estamos con ganas de hacerlo mejor. Vamos a intentar prepararlo bien durante la semana para conseguir traernos algo positivo de Santiago. No va a ser un partido fácil, es un equipo al que conocemos del año pasado, y menos en su casa. Pero vamos a tener nuestras opciones y queremos estar preparadas para no dejarlas escapar.