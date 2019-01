Zara Prieto: «Aún no se ha visto nuestra mejor versión» La teyera se marca como objetivo este año «asentar bases para el futuro» del Gijón FF MARÍA SUÁREZ Sábado, 26 enero 2019, 16:06

La jugadora del Gijón FF, Zara Prieto, analizó con EL COMERCIO la evolución del equipo antes de enfrentarse al Atlántida Matamá (domingo, 16:00 horas), y señaló que pese a la mejora notable en los resultados, la realidad es que las gijonesas aún no han mostrado su mejor versión. La centrocampista explica que el equipo ha ido de menos a más tanto defensiva como ofensivamente, pero matiza que queda mucho por mejorar y que siguen con su adaptación a la hierba natural.

Prieto reconoce que no pelear por el ascenso hace de esta temporada una ocasión única para seguir creciendo como equipo y como club, de ese modo se dejará no sólo el camino recorrido para el siguiente año sino también «bases sólidas para el futuro».

La futbolista destacó la labor del equipo ante el Victoria FC (0-0), rival ante el que les hubiera gustado sacar más de un punto pero frente al que estuvieron «sólidas, juntas y fuertes» en defensa, algo que les valió asegurar el empate.

La teyera ve a las nuevas incorporaciones «cómodas y aportando» tras el transcurso de una vuelta entera, y aunque viajan a Vigo con las ideas muy claras y el objetivo de quitarle puntos al Matamá, matiza que no piensan en la clasificación si no en ser competitivas y sumar en cada partido.

Importante el punto logrado la pasada jornada, ¿qué os hizo sólidas ante un rival que os doblaba en puntos?

Todos los puntos son importantes, aunque nos hubiera gustado llevarnos los tres. El partido fue duro por el rival y por el terreno de juego, que por causa de las lluvias estaba demasiado blando y su estado dificultaba jugar el balón. Tuvimos nuestras opciones y no acertamos a adelantarnos. En defensa estuvimos sólidas, juntas y fuertes, por lo que tampoco les dejamos muchas opciones.

¿Estáis encontrando vuestra mejor versión en La Cruz? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación al césped natural?

Aún no estamos en nuestra mejor versión. Estamos mejorando y trabajamos para conseguirla, pero nos queda camino por recorrer. No ha sido fácil la adaptación, poco a poco estamos en ello, aunque se hace más lenta al no poder entrenar allí. Aún así es nuestra casa y ningún equipo lo va a tener fácil para llevarse los puntos de La Cruz.

¿Ha sido una primera vuelta buena en lo que a evolución del equipo se refiere?

Hemos ido de menos a más, mejoramos tanto defensiva como ofensivamente, pero como ya dije aun nos queda mucho por mejorar y seguimos trabajando para ello. Somos un equipo mucho más equilibrado ahora precisamente porque esas mejoras se hacen notar.

Habéis mejorado en ambas facetas, pero, cual ha resultado más importante... ¿mejorar el acierto o encajar menos goles?

Las dos son importantes para nosotras. Es cierto que si no te marcan tienes un punto asegurado, pero si tú no marcas no te llevas los tres. Así que las dos son importantes para nuestro objetivo de pelear cada victoria.

¿Se han asentado ya las nuevas incorporaciones? ¿La segunda vuelta es una oportunidad para hacer una buena base teniendo la permanencia garantizada?

Yo creo que sí, están cómodas en el equipo y aportando cuando se las necesita. La segunda y la primera, es un año para asentar unas bases para el futuro. Por eso es importante seguir creciendo y mejorando para alcanzar nuestra mejor versión, como dices, antes de que acabe el año y tener ese camino recorrido para el siguiente.

¿Qué partido esperáis ante el Atl Matamá? ¿El equipo va reforzado tras el empate ante el Victoria?

Va a ser un partido de mucho trabajo. El Matamá es un buen equipo, con buenas jugadoras y les gusta tener el balón. Nosotras vamos con una buena mentalidad y sabiendo lo que tenemos que hacer, a partir de ahí trabajaremos para traernos algún punto de Vigo y si son los tres mejor. Del partido del Victoria sacamos que somos un equipo duro, que lucha cada balón aún siendo complicado y con esas sensaciones nos vamos a Vigo.

¿Es una motivación extra tener al CD Monte a dos puntos y poder subir puestos?

Si ganamos y subimos puestos mejor, pero mas que pensar en la tabla de clasificación pensamos en mejorar en cada partido, ser competitivas y sumar todo lo que podamos. Al final de liga miraremos donde quedamos y veremos si cumplimos esos objetivos de mejorar.