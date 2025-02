Sporting | Eider: «Una lesión de larga duración implica crecimiento personal» La defensa apunta a que el equipo es consciente de lo difícil que va a ser el año, por lo que no afecta verse colista, y se marca como objetivo hacerse fuerte en Mareo

J. C. Tuero

Miércoles, 6 de noviembre 2019

La central del Sporting, Eider Hidalgo, vuelve a capitanear la zaga rojiblanca tras romper el cruzado la pasada campaña, algo que le hace valorar aún más cada instante que puede dedicar a una disciplina que le apasiona como el primer día: el fútbol. La defensa es consciente de que no está a su mejor nivel tras tanto tiempo parada y se marca como objetivo ir cogiendo ritmo cada semana para lograrlo.

La futbolista rojiblanca ve al equipo cada vez mejor, logrando más aproximaciones a área contraria, y eso se reflejó en el partido el Seagull, en el que las gijonesas volvieron a ver puerta y a sumar. No pudieron mantener la buena dinámica frente a un rival directo esta jornada, el Racing, en un partido en el que se vieron superadas «en todas las líneas».

Precisamente el reto está ahora en hacer lo que les pide Riki Alonso sobre el campo -juego claro, rápido e intenso- de nuevo en Mareo, donde han logrado los cuatro puntos que tienen en su haber. La jugadora vasca confía en las posibilidades del bloque, al que no le afecta verse colista, y está convencida de que en Gijón serán capaces de cambiar la dinámica.

- Un varapalo la derrota ante el Racing tras haber vuelto a sumar ante el Seagull, ¿qué ocurrió?

-El partido fue un desastre. No supimos competir. Fuimos superadas en todas las líneas de juego y con cada gol que no fueron haciendo el equipo fue a menos. Toca cambiar el chip y pensar que fue sólo un mal día y a seguir como veníamos haciéndolo hasta ahora para poder conseguir los puntos que necesitamos.

-¿Fue importante importante recuperar el acierto de cara a puerta tras dos jornadas sin él ante el Seagull?

-Es muy importante el gol, claro que sí. Cada vez hacemos más jugadas de ataque y llegábamos aunque sin encontrar el premio del gol. Puntuar siempre aporta cosas positivas y esta claro que si seguimos en la línea esta tendremos más recompensa que la que tuvimos hasta ahora.

-¿Afecta la posición en la tabla?

-No afecta, somos conscientes de lo que supone la categoría y la realidad es la que es. Toca seguir trabajando cada día para mejorar y salir de ahí.

-En lo personal, ¿cómo se encuentra? ¿Cuáles han sido sus sensaciones?

-En lo personal me encuentro bien, cada semana cogiendo el ritmo que requiere la categoría. Tras haber estado tanto parada soy consciente de que aún no estoy en mi mejor nivel, pero entreno cada día por conseguirlo y poder disfrutar de lo que tanto me apasiona.

-¿Ha cambiado en algo la Eider de antes de la lesión a la de ahora?

-Claro que ha cambiado. Tras una lesión de ese tipo es todo crecimiento personal, superarse a sí misma y saber valorar cada instante de poder jugar y entrenar en lo que amas desde pequeña.

-¿Cuáles son las premisas del cuerpo técnico antes de saltar al campo?

-En la defensa intento ser contundente y marcar ese carácter que hace que el rival lo tenga más complicado. Riki nos que juguemos claro y rápido, que elijamos bien pero que, sobre todo, seamos muy intensas.

-Para muchas de sus compañeras es todo un ejemplo, ¿cómo es capitanear un equipo tan joven?

-No sé si soy un ejemplo, tan solo trato de ser yo misma, entrenar, cuidarme y seguir entrenando. Capitanear a un equipo tan joven es una maravilla, con la alegría y la locura que tienen mis pequeñas todo es muy fácil.

-Todavía no se ha puntuado lejos de Gijón, está claro que en Mareo las cosas salen mejor, ¿que reajuste se hace necesario a domicilio?

-Ganar fuera de casa siempre es difícil, pero en cuanto ganemos el primero cogeremos esa fuerza y ese empuje necesarios para continuar en dinámica positiva. Confío en el equipo y con trabajo y entrega mejorarán los resultados.

-Volver a jugar como locales y ante un rival directo como el Friol, ¿es el mejor escenario para recuperar las buenas sensaciones?

-Sí, es la mejor oportunidad para hacernos fuertes en casa y poder salir de esta dinámica no tan buena que llevamos. Esta claro que el rival vendrá a morder pero hay que dejar claro que en Mareo mandamos nosotras.