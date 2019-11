El Sporting Femenino se rebela contra José María García Imagen y vídeo compartido en la cuenta de Twitter del Sporting. Las jugadoras del equipo rojiblanco responden con un vídeo en Twitter a las polémicas declaraciones del periodista sobre el fútbol femenino LAURA GONZÁLEZ Martes, 29 octubre 2019, 05:11

Las jugadoras del Sporting se han rebelado contra el polémico periodista Jose María García. Un vídeo compartido en la cuenta oficial del equipo rojiblanco en Twitter sale al paso con esclarecedoras imágenes de las declaraciones de García en una entrevista radiofónica en la Cope, en las que aseguró que el fútbol femenino era «una mentira». Pero no solo se quedó ahí ya que además afirmó que era muy aburrido. «Lo único más plomizo que una etapa ciclista es ver un partido de fútbol femenino».

También aprovechó para afirmar que las jugadoras no tenían fuerza, «¿Qué porcentaje de las de Primera llegan a portería desde el saque de esquina?», restando mérito a los récords de asistencia en los estadios que se vivieron durante el pasado curso. «Van 70.000 personas al Metropolitano, pero son 70.000 invitaciones. Al partido siguiente apenas son 1.200». Y para más inri, aseguró que un alto ejecutivo del Atlético le ha llegado a decir que «los juveniles del masculino ganarían 10-0 al primer equipo de chicas».

Unas declaraciones que muchos han tildado de machistas y que han levantado una tremenda polvoreda, sobre todo en las redes sociales. Uno de los equipos que se rebeló ante las palabras del periodista fue el Sporting, qure en su cuenta de Twitter publicaba un vídeo en respuesta a García.

Pero no se quedó ahí y es que muchas futbolistas quisieron contestar a García mediante sus cuentas personales. Algunas de ellas internacionales con España, como fue el caso de Marta Corredera, que le aseguró rotundamente que han venido «para quedarse», pidiendo respeto. También Mariona Caldentey, jugadora del Barça, que declaró que posiblemente esas palabras sean fruto del desconocimiento. «Hay gente que está descubriendo ahora el fútbol femenino y que se cree que esto ha salido de la nada, pero llevamos muchos años trabajando. Estamos creciendo y queremos seguir por ese camino y esto solo nos tiene que dar más fuerzas para demostrar que esto sí que es de verdad y que hemos venido para quedarnos».

Señor, usted habla de mentiras. Ahora yo le voy a decir una verdad: hemos venido para quedarnos. Al que no le guste, que mire para otro lado, pero que no moleste. Somos PERSONAS, ante todo. Respetamos y queremos que se nos respete. Fin.

https://t.co/u17aBabfpQ Marta Corredera (@Corredera7) October 27, 2019

Jade Boho Sayo, integrante de la selección de Guinea y delantera del Logroño, de la máxima categoría nacional, aseguró que las declaraciones de García parecen estar sacadas de la «época del Neandertal», retándole a acudir a ver un partido de fútbol femenino para rectificar sus palabras. «Póngase al día». Su compañera Leti Méndez, ex del Atlético y del Málaga, entre otros, le invitó a ver alguno de los vídeos en los que se ve como pueden realizar centros perfectos desde la esquina hasta el corazón del área. Muchos de ellos, algunos goles olímpicos, circulan desde este domingo por las redes, como el que compartió Lorena Valderas, otra de las jugadoras del Logroño. Un tanto obra de Ángela Sosa, del Atlético de Madrid, la pasada temporada ante el Valencia. Pero Valderas no se quedó solo ahí sino que también expresó su malestar con palabras. «Si comparo mi nómina con lo que le han pagado por ser periodista podría decir que estoy tiesa, pero al menos cobro mi sueldo respetando a todas las personas, no menospreciando su trabajo».

José María,si comparo mi nómina con lo que le han pagado por ser periodista podría decir que estoy tiesa,pero al menos cobro mi sueldo respetando a todas las personas no menospreciando su trabajo.

Ah...Para la próxima infórmese antes de hablar.🤐😉👇🏻👇🏻☝🏻👇🏻https://t.co/KwGoJJEsO9 Lorena Valderas (@lorenavalderas) October 27, 2019

Matización

Desde el fútbol sala también han querido mostrar su opinión tras estos desafortunados comentarios. Lara Balseiro, jugadora del Burela, de la máxima categoría, calificó a José María García como «hombre de Cromañón». Después de todo este revuelo, el periodista matizó sus palabras en el mismo medio, pidiendo disculpas por no haberse explicado correctamente. «Pido perdón por no razonar mis comentarios y que sigo manteniendo.El fútbol femenino es mentira en su organización, pero lo acepto y admiro». Además declaró que él en su día, cuando ejercía su profesión en las ondas, llegó a apoyar a las deportistas femeninas «cuando casi nadie lo hacía». «Yo no soy machista. Tengo una nieta que ojalá algún día sea deportista. Si en este país hay un defensor del deporte femenino he sido yo», subrayó.