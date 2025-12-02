España regresa al olimpo y declara el estado de felicidad

José Manuel Andrés Madrid Martes, 2 de diciembre 2025, 20:36 | Actualizado 20:58h. Comenta Compartir

España está de nuevo en el olimpo del fútbol femenino. Después de la amarga derrota frente a Inglaterra en la final de la Eurocopa, desde el punto de penalti, la campeona del mundo demostró que aquello fue un accidente y que tiene argumentos de sobra para extender su dominio a lo largo de los próximos años. Reafirmo su hegemonía con una auténtica exhibición ante Alemania, capaz de desarbolar en media hora final portentosa a un rival muy serio para retener la corona de la Liga de Naciones y declarar el estado de felicidad ante los más de 55.000 espectadores que convirtieron el Metropolitano en una fiesta.

Y es que el segundo asalto de la batalla por el título se planteó en mitad de un ambiente excepcional, lleno el feudo colchonero de un público muy joven, ruidoso e ilusionado por ver de cerca a las que ya son sus referentes. Las cartas sobre el césped, casi idénticas a las del partido en Kaiserslautern. Así, Sonia Bermúdez introdujo a Vicky López por la lesionada Aitana Bonmatí y Christian Wück, el seleccionador alemán, repitió alineación inicial después del gran primer encuentro de las suyas.

Con estos planteamientos, el comienzo de España fue poderoso. Nada que ver con la selección algo temerosa y sometida de la ida. La campeona del mundo salió a por todas, espoleada por la atmósfera del estadio, y fruto de su arreón inicial llegaron pronto las primeras oportunidades, con un remate cruzado de Esther, ligeramente desviado ante la salida de Berger, y un testarazo de Alexia Putellas que neutralizó la portera alemana.

España Coll, Ona Batlle (Fiamma Benítez, m. 88), Paredes, Mapi León, Olga Carmona, Vicky López (Athenea, m. 71), Aleixandri, Alexia Putellas (Jana Fernández, m. 88), Mariona, Esther González (Jenni Hermoso, m. 80) y Claudia Pina (Edna Imade, m. 88). 3 - 0 Alemania Berger, Gwinn, Minge, Knaak, Kett, Senss, Nüsken (Dallmann, m. 80), Cerci (Zicai, m. 66), Brand (Hendrich, m. 80), Bühl y Anyomi (Martinez, m. 66). Goles: 1-0: m. 61, Claudia Pina. 2-0: m. 68, Vicky López. 3-0: m. 74, Claudia Pina.

Árbitra: Silvia Gasperotti (Italia). Amonestó a Mapi León, Gwinn y Cerci.

Incidencias: Partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones femenina disputado en el Metropolitano ante 55.843 espectadores.

Notable puesta en escena española, y eso que el combinado germano volvió a proponer una destacada presión. Reaccionó el cuadro teutón, como cabía esperar de una final de poder a poder, con un disparo que blocó Cata Coll, tan entonada como en el duelo inicial.

Lo cierto es que con el paso de los minutos, La Roja fue teniendo más problemas a la hora de llegar a los dominios rivales a través de la posesión. Alemania mordía arriba, dificultando enormemente la circulación española, pero Esther, la referencia en punta, volvió a transmitir noticias de España con un remate acrobático, muy plástico pero algo centrado.

Como el día en Madrid, el duelo se fue enfriando a medida que transcurría la primera parte. Batalla táctica, en la que Cata Coll volvió a demostrar que no sería fácil sorprenderla con una parada plena de seguridad ante el lejano chut de Brand.

Asomaba ya el tiempo de descanso cuando una contra española de libro, trenzada a la perfección, propició un centro medido de Claudia Pina desde el costado izquierdo, que Mariona no pudo volear a la red por muy poco. España fue a más y recuperó el brío del comienzo, con varias intentonas, especialmente un disparo de zurda de Vicky López. Sin embargo, no es menos cierto que Alemania, que parecía pedir a gritos la tregua del intermedio, pudo adelantarse justo antes del paso por los vestuarios con una gran oportunidad en las botas de Anyomi.

Exhibición final

España, que ya había merecido el gol en la primera entrega, redobló su insistencia en la reanudación. Paso adelante y premio a la fe con el ansiado gol de Claudia Pina, que apareció de fuera hacia dentro desde el costado izquierdo, completó la pared con Mariona y ejecutó desde la frontal.

Encontró la grieta hasta entonces indetectable el equipo de Sonia Bermúdez y la muralla alemana, que durante 150 minutos pareció inexpugnable, se vino abajo con una exhibición portentosa de un ataque español desatado. Llegó el segundo, de Vicky López, que sacó brilló a su disparo con la izquierda, y también el tercero, un misil tierra-aire de Claudia Pina que desató la locura en el poblado graderío, en el que se declaró el estado de felicidad para levantar el tercer título oficial de la selección absoluta, que recupera su lugar en el olimpo del fútbol femenino.