La huelga indefinida en el fútbol femenino, a partir del 16 de noviembre

La primera huelga de la historia en el fútbol femenino, de carácter «indefinido» en la máxima categoría (Primera Iberdrola), se llevará a cabo a partir del fin de semana del 16 y 17 de noviembre, cuando está prevista la disputa de la novena jornada del campeonato, tras el parón internacional de selecciones. Después de 18 reuniones frustradas durante más de un año entre la patronal de clubes y los sindicatos para negociar la firma del convenio colectivo, el llamado 'convenio de la igualdad', tampoco hubo este lunes acuerdo entre las partes en el acto de conciliación ante el servicio público de mediación y arbitraje.

Era la última oportunidad para evitar la huelga y, seis días después de que las jugadoras anunciaran su convocatoria (el 22 de octubre), se confirmó un plante inevitable. El fin de semana del 2 y 3 de noviembre sí se disputará la octava jornada, ya que la tramitación oficial de la huelga debe hacerse, como mínimo, con cinco días naturales de antelación, cuando el sábado se jugará el primer encuentro, entre el Sevilla y la Real Sociedad.

La tensa reunión de mediación entre la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y los sindicatos (AFE, Futbolistas On y UGT), que se alargó más de tres horas, sólo sirvió para evidenciar el distanciamiento entre ambas partes una vez rotas por completo las negociaciones hace dos semanas. «Por parte de los clubes no ha habido ningún tipo de contrapartida. No ha habido una posición de entendimiento porque la posición de los clubes venía cerrada desde el principio», lamentó María José López, codirectora de la asesoría jurídica de la AFE, al término del obligado y fallido acto de conciliación.

«Desgraciadamente, los clubes no han tenido ningún tipo de interés en desbloquear esta situación y, por el contrario, se han dedicado a hacer unas argumentaciones que nada tenían que ver con el objeto de esta reunión, tratando de dilatar una negociación que comenzó hace trece meses. La actitud de la patronal es la que ha obligado a las futbolistas a ir a la huelga», proclamó posteriormente la AFE a través de un comunicado. El sindicato que preside David Aganzo, mayoritario en el fútbol femenino, insistió en que «las futbolistas que han convocado la huelga (más del 93% de jugadoras de Primera) están defendiendo sus derechos presentes y, sobre todo, futuros, comprometiéndose con las nuevas generaciones de futbolistas».

«Hablamos de mínimos, mínimos, y la paciencia de las jugadoras ha sido infinita, pero la postura de la patronal es absolutamente cerrada», reiteró la representante jurídica de la AFE, que reclama «que no se presione a las jugadoras para ejercer su derecho a la huelga, que es un derecho fundamental». «Está castigado en el Código Penal», recordó María José López ante la posibilidad de que los clubes amenazen a las futbolistas para impedir una huelga que no afectará a los entrenamientos ni a los partidos de selección (España jugará el día 12 contra Polonia un encuentro de clasificación para la Eurocopa de 2021) ni de Champions. «La paciencia tiene un límite y, después de más un año de negociaciones del I convenio colectivo del fútbol femenino, a las futbolistas se les ha terminado», coincidió en señalar Futbolistas ON, el otro sindicato con representación en los vestuarios.

«Evolución progresiva»

«Nosotros veníamos con intención de intentar que no hubiese huelga, y los propios mediadores lo han intentado. Ha habido una evolución muy notable en el fútbol femenino, pero las cifras en las que se enrocan las jugadoras, el 75% de parcialidad laboral con un salario mínimo de 16.000 euros anuales (brutos), lo que corresponde a 12.000 euros, no es viable. Nuestra propuesta es del 50% de parcialidad, que corresponde a 8.000 euros anuales. La subida que exigen las jugadoras multiplicaría por 1,5% los salarios para esta misma temporada y tendrían que desaparecer seis u ocho equipos. Queremos ir a una profesionalización aboluta en los próximos años, pero hay que hacer una evolución progresiva», reclamó el presidente de la Asociación de Clubes, Rubén Alcaine, para quien «hay que ser consecuentes con la realidad que tiene el fútbol femenino y con los ingresos que es capaz de generar».

Al acto de conciliación entre patronal y sindicatos en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en Madrid.también fueron convocadas las tres entidades que no están adscritas a la ACFF (Barcelona, Athletic y Tacon) y acudieron las presidentas del club vizcaíno y del madrileño, lo que provocó que la patronal manifestase «un defecto de forma en la convocatoria, porque la mesa negociadora ha estado formada siempre por un representante de cada uno de los tres sindicatos y cinco de la asociación».

Los aspectos clave para la AFE:

Vigencia. 1 año: del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.

Denuncia. Con 3 meses de antelación por cualquiera de las partes. Si no media denuncia, se prorrogará por idénticos períodos anuales.

Ultractividad. Finalizada la vigencia del convenio, y tras la denuncia del mismo, las condiciones de este convenio se mantendrán hasta que fuera sustituido por otro de igual o mayor rango.

Revisión salarial. En caso de prórroga o durante la situación de ultractividad del convenio se pacta un incremento salarial para todas las retribuciones y conceptos salariales previstos en el convenio equivalente a un 10% anual, entrando en vigor cada revisión el 1 de julio de cada temporada de vigencia prorrogada o ultractividad del convenio.

Ámbito funcional del convenio. Deberían estar incluidas las futbolistas de los equipos filiales siempre y cuando participen en 4 convocatorias del primer equipo consecutivas o en siete alternas durante cada temporada.

Jornada. 35 horas semanales en cómputo semestral.

Salario mínimo anual. 16.000 € brutos con una parcialidad laboral del 75%.

Plus de antigüedad. Por cada dos años de permanencia en el mismo club, y con importe equivalente al 5% del salario mínimo fijado en este convenio o el fijado en su caso en contrato de trabajo si dicho salario fuera superior al mínimo de convenio. Se considerará igualmente salario las cantidades percibidas por la futbolista por la cesión de la explotación de su imagen por el club.

Contratación. Establecimiento de límites a la contratación a tiempo parcial de tal forma que como mínimo todos los contratos de futbolistas profesionales vinculadas por el Convenio Colectivo tendrán contratos de trabajo de deportistas profesionales con jornadas no inferiores al 75 %.

Premio de antigüedad. La futbolista tendría derecho a percibir a la extinción de su relación laboral con el club cuando hubiera permanecido en el club más de 6 años la cantidad de 10.000 euros.

Prima firma convenio. 800 € para todas las jugadoras incluidas en el ámbito de aplicación del convenio. El pago de esta prima podrá realizarse por los clubes antes del día 30 de junio de 2020.

Inclusión del protocolo para la prevención y actuación contra el acoso en el fútbol femenino aportado por AFE.

Inclusión del protocolo de embarazo, maternidad y lactancia aportado por AFE.

Ayudas maternidad. 600 euros.

Complemento salarial por Incapacidad Temporal (IT) sea cual sea la contingencia al 100% del salario durante todo el período de baja.

Vacaciones. 30 días naturales de los cuales 21 días de vacaciones de verano serían consecutivos, manteniendo los días de descanso adicionales en Navidad igual que en el Convenio Colectivo masculino. La retribución de las vacaciones será igual a la percibida durante el resto del tiempo de trabajo, percibiendo los mismos conceptos y en las mismas cuantías que viniera percibiendo.

Cobertura a través de una póliza de segurosde las contingencias de muerte o incapacidad permanente que le impida desarrollar la actividad de futbolista por importe de 60.000 euros en caso de muerte y 90.000 € en caso de incapacidad permanente en sus grados de total, absoluta o gran invalidez.

Plan de empleo. Creación de una Comisión Paritaria con el objeto de que durante la vigencia del Convenio Colectivo se analicen y efectúen propuestas para el establecimiento de un plan de empleo, formación y necesidades a cubrir a las futbolistas de recolocación una vez finalizada su carrera deportiva y adaptación a nuevas posibilidades de empleo.

Guirao ve «necesario» un convenio en el fútbol femenino y espera que se alcance «sin que haya necesidad de hacer huelga» El ministro de Cultura y Deportes en funciones, José Guirao, indica que desde el Gobierno creen «necesario» que se alcance un convenio colectivo para las jugadoras de la máxima división del fútbol femenino, con lo que espera que se adopte «sin que haya necesidad de hacer huelga. Es verdad que hay diferencias muy notables», ha reconocido el ministro en funciones, quien ha encuadrado este asunto en la «típica crisis de crecimiento» derivada del «auge» del fútbol femenino, que «no podíamos ni imaginar hace dos años», y en la «disparidad» que se da entre «grandes equipos con más recursos económicos» y los «pequeños equipos». En ese sentido, ha advertido que el fútbol femenino se está «convirtiendo en un fenómeno» mientras que hasta hace poco era una disciplina «no residual, pero casi», por lo que ha reclamado a los diferentes agentes «un poco de perspectiva» a la hora de afrontar las negociaciones, que están en la «primera febrícula. Estas divergencias, como cuando los adolescentes crecen y les da fiebre, están una semana en la cama y luego se levantan con tres centímetros más», ha puesto como ejemplo el ministro en funciones quien, ante la «disparidad» existen entre los diferentes clubes, ha abogado por «apoyarlos a todos» para que «haya convenio» y «demos un paso más en la profesionalidad del deporte femenino». Con esto, Guirao ha trasladado la apuesta del Gobierno en funciones por el deporte femenino, para lo que maneja un anteproyecto de ley del deporte para apoyar a la mujer así como el deporte inclusivo o paralímpico.