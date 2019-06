Mundial Francia 2019 Jennifer Hermoso: «Se ha demostrado que España no tiene hecho» Jennifer Hermoso celebra su gol a Estados Unidos. / Phil Noble (Reuters) «Creo que no hace falta que digamos nada, se ha visto el partido que hemos hecho y nos han tenido que ganar en los penaltis», señaló la autora del gol español ante Estados Unidos JAVIER VARELA Madrid Lunes, 24 junio 2019, 21:06

A pesar de que el camino de la selección española en el Mundial de Francia tocó a su fin ante la todopoderosa Estados Unidos, Jennifer Hermoso era consciente de que era un día para estar orgullosas del dignísimo papel de España. «Creo que no hace falta que digamos nada, se ha visto el partido que hemos hecho y nos han tenido que ganar en los penaltis. Te vas triste porque pierdes pero creo que tenemos que estar orgullosas», valoró la autora del gol español.

No quiso entrar Hermoso en la labor arbitral, en el foco de la discusión tras los dos penaltis a favor de las norteamericanas. «Es hablar de cosas que no están en nuestra mano. La árbitra ha decidido que sea penalti y ya está. Hoy hemos merecido salir sonrientes», resumió la futbolista del Atlético de Madrid.

«Creíamos mucho en lo que íbamos a hacer y eso ha sido primordial. España estaba aquí para competir ante los mejores. Hemos plantado cara a la número uno del mundo y se ha demostrado que España no tiene hecho», añadió.

«Siempre es un poco más fácil pitar de cara a las campeonas»

«Es muy duro después de haber jugado como lo hemos hecho y de haber tenido opciones. Yo confío en Virginia si dice que no es penalti, siempre es un poco más fácil pitar de cara a las campeonas. Somos un equipo que lo da todo, hoy hemos hecho un partidazo y hemos tenido motivos para hacer algo más. Nos daban por muertas antes del partido pero hemos dado la cara, crecemos cada partido», señaló por su parte Irene Paredes.

«Hemos competido muy bien, hemos hecho todo y más pero no ha podido ser. Nos vamos con la cabeza alta y siendo mejor equipo de lo que éramos antes del torneo, el fútbol femenino español está creciendo a pasos agigantados, se está trabajando para el futuro y es el principio de algo grande. No hemos dejado de soñar en ningún momento», dijo Virginia Torrecilla, uno de los pilares de España a lo largo del campeonato.

«Por sus palabras esperaban pasar más cómodas», señaló Vicky Losada sobre Estados Unidos. «Fuera del campo son arrogantes, queda claro por sus comentarios, pero es algo que respeto. Nosotras demostramos que somos humildes pero con confianza, no nos hemos sentido inferiores a ellas y al final la arrogancia es algo que debilita», señaló la centrocampista, que se retiró a la media hora de juego tras recibir un golpe en el ojo. «Estaba en el suelo, no sé si me dieron con el pie y la rodilla. Quería seguir, pero no podía ver lo que me venía por la derecha y he tenido que pedir el cambio», explicó en zona mixta, donde lucía un enorme morado en el ojo derecho, en el que todavía no había recuperado la visión.

«Hemos demostrado que quedan atrás esos días en los que España no era capaz de competir físicamente ni mentalmente. Estamos preparadas. Hemos tenido un poco de mala suerte, pero super orgullosa del trabajo del equipo», manifestó Vicky Losada. Sobre el segundo penalti, señalado con la ayuda del videoarbitraje, la futbolista del Barcelona indicó que «el VAR está provocando que haya muchos penaltis que son a medias, que son opiniones».

«Da rabia irse así, te ganan como te ganan, con dos goles de penalti. La sensación es que podíamos haber pasado», señaló Mariona Caldentey. «Estuvimos en el partido 90 minutos. La sensación es que estamos cerca de las mejores, que le podemos plantar cara a cualquiera y por eso la rabia», añadió la jugadora del Barcelona.