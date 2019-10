Fútbol femenino Sánchez Vera deja de entrenar al Atlético Femenino «por motivos personales» José Luis Sánchez Vera El técnico, campeón de Liga la pasada temporada, pasa a formar parte del departamento de análisis EFE Martes, 8 octubre 2019, 18:55

El Atlético de Madrid ha anunciado este martes que José Luis Sánchez Vera deja su cargo como entrenador del equipo femenino «por motivos personales», recién iniciada su segunda temporada, pero seguirá «desempeñando sus labores al frente del departamento de análisis de la Academia».

El madrileño asumió la dirección del Atlético de Madrid Femenino el 22 de junio de 2018. En su primera temporada, el conjunto colchonero ganó la Liga y fue finalista de la Copa de la Reina.

Recién iniciado su segundo curso, con el equipo en los octavos de final de la Liga de Campeones y tras haber sumado 9 de 12 puntos en la Primera Iberdrola, José Luis Sánchez Vera ha trasladado al club su voluntad dejar su cargo, «por motivos personales totalmente ajenos al tema deportivo», según han informado fuentes de la entidad.

«Debo ser honrado y honesto conmigo mismo, con la gente que confió en mí, con mis jugadoras, con mi cuerpo técnico y sobre todo con nuestros aficionados. Ojalá en un futuro nuestros caminos vuelvan a cruzarse», ha deseado José Luis Sánchez Vera en declaraciones difundidas en la web del Atlético de Madrid.

«Muy agradecido al club»

«Quiero mucho al Atlético de Madrid como para no poder corresponderle al 110%, como sí lo he hecho todo el tiempo que he estado aquí», ha afirmado.

En una reunión mantenida este lunes, los responsables del equipo femenino del Atlético de Madrid y el ya exentrenador acordaron el fin de su etapa en el banquillo rojiblanco.

«A partir de ahora, Sánchez Vera seguirá desempeñando sus labores al frente del departamento de análisis de la Academia, que anteriormente compatibilizaba con el cargo de entrenador del primer equipo femenino», ha informado el Atlético de Madrid.