Abelardo: «Mi familia está bien y eso es lo importante» Abelardo, durante el entrenamiento de este viernes. / E. C. El entrenador del Alavés quiere pasar página después del revuelo de la última semana tras revelarse que había sido víctima de una extorsión JOSÉ ÁNGEL GARCÍA Gijón Viernes, 8 marzo 2019, 19:07

«Estoy muy bien y me siento feliz». En estos términos se manifestó hoy Abelardo, durante la comparecencia previa al encuentro de Liga ante el Eibar. El técnico gijonés quiere pasar página después de una semana complicada en la que su nombre salió a la luz como una víctima de la trama de extorsión en la que está implicado el futbolista del Levante Toño. «Es algo que pasó hace tiempo y no me ha afectado. Mi familia, que es lo más importante, está bien, y eso es lo que más me preocupa», destacó el actual técnico del Alavés, que aprovechó su cita con los medios en Vitoria para mostrar su disposición a renovar con el cuadro blanquiazul.

«Estoy encantado con el club, con la plantilla, por cómo se porta el club conmigo», explicó 'El Pitu', que ha evitado ahondar en el caso de la extorsión después del comunicado que hizo público el miércoles para dar su versión de los hechos.