«El VAR nos abrirá esa ventana que teníamos cerrada en el campo» «El siguiente paso para mí sería arbitrar en competiciones europeas. Uno no se puede quedar donde está. Siempre hay que mirar más arriba»Pablo González Fuertes Árbitro asturiano de Primera División DANI BUSTO GIJÓN. Lunes, 30 julio 2018, 00:55

Las vacaciones de verano ya se terminaron hace semanas para Pablo González Fuertes (Gijón, 1980). El colegiado asturiano ultima en estas fechas su puesta a punto, tanto a nivel de preparación física como formativa, ya que, en la que será su segunda campaña en Primera División, estrenará nuevo 'juguete': el VAR (la asistencia por vídeo al arbitraje), una herramienta que él mismo ya ha probado en varios partidos amistosos de esta pretemporada.

-Este verano los colegiados han tenido deberes extra para acostumbrarse a todos los aspectos del VAR.

-Llevamos con la formación para utilizar el VAR desde el pasado febrero y acumulamos un bagaje importante. Ahora estamos dando los últimos coletazos y esperando a que se dé el visto bueno para empezar en la primera jornada de Liga.

-¿Qué espera de esta nueva herramienta que tendrán ahora a su disposición?

-En España será un reflejo de lo que vimos en el Mundial de Rusia. El VAR fue el gran triunfador de la cita mundialista porque se utilizó para acertar a la hora de tomar decisiones importantes. En Primera se dará un salto de calidad. Es una ayuda más a nuestra labor. Nos va a abrir esa ventana que, en ocasiones, los árbitros tenemos cerrada en el terreno de juego.

-El curso pasado debutó en Primera División ¿Qué balance hace de sus primeros 19 partidos arbitrados en la categoría?

-Sin duda, positivo. Tuvimos una buena actuación a nivel general. Fue todo como esperábamos. Los primeros partidos nos sirvieron para adaptarnos a la categoría y con los siguientes ya nos asentamos, sobre todo en el tercio final de Liga, que es el más complicado. La impresión, a toro pasado, es muy buena. Ahora toca seguir la línea de trabajo y continuar mejorando.

-¿Arbitrar en Primera le parece más sencillo que en Segunda?

-No sé si más sencillo..., pero sí diferente. En Primera se practica un fútbol más rápido y los jugadores tienen mucha más calidad, por lo tanto es mucho más impredecible prever lo que van a hacer. Pero cuando hay dos equipos que se dedican a jugar al fútbol, el arbitraje es mucho más fácil. Te dedicas a que el juego fluya, y eso en Segunda a veces es algo más difícil de conseguir.

-¿Cuál fue para usted el partido más complicado de dirigir?

-No sé si podría decirle alguno en concreto. Sí es cierto que en Primera la competitividad es mucho mayor y en cada partido los futbolistas siempre juegan al cien por cien. Complicaciones siempre hay en todos, aunque parezca que, por el resultado final en el marcador, hayan sido más fáciles.

-¿Se dirige bien un Madrid o un Barcelona?

-Se conduce igual que a los otros dieciocho equipos de Primera. Es cierto que el foco mediático se centra mucho más en estos dos clubes, pero, a la hora de arbitrarlos, es exactamente igual.

-La pasada campaña mostró seis tarjetas rojas... Solo una menos que Fernández Borbalán, el colegiado que realizó más expulsiones.

-No soy amigo de estadísticas. El árbitro no saca las tarjetas, solo las muestra, y lo hace según lo que se vaya encontrando. No creo en ese bulo del árbitro tarjetero. En un partido, desde que comienza hasta que finaliza, tomas las decisiones correspondientes.

-¿Ha notado una mayor presión mediática?

-Se nota que hay un mayor foco mediático sobre la categoría, pero no sobre la figura del árbitro. Hay un mayor seguimiento sobre todo lo que sucede antes, durante y después del partido. Incluso en Primera, hay determinados partidos que tienen más repercusión, y eso conlleva más cámaras y más ojos mirando.

-¿Mira el móvil después de dirigir un partido? ¿Le llegan muchos mensajes?

-Lo mejor para ser autocrítico es el optimismo. Yo veo mi partido al día siguiente, busco mis puntos débiles e intento mejorarlos. No hay mejor crítico que uno mismo, sobre todo en este mundo del fútbol en el que hay tanta vorágine. Lo importante es la opinión propia y la del Comité.

¿Cómo afronta su segunda temporada en Primera?

-Con mucha ilusión, que es la que, con trabajo y sacrificio, me han llevado hasta aquí. Todavía tenemos mucho que mejorar, y debemos seguir rompiendo barreras personales.

-¿Se ve arbitrando competiciones europeas en un futuro?

-¡Ese es el siguiente paso! No te puedes quedar donde estás. Siempre hay que mirar un escalón más arriba, con ambición y trabajo.

-Ya no es debutante, ¿se notará más el respeto por parte de los jugadores?

-Actualmente, como la repercusión mediática es tanta, los jugadores conocen a quien les arbitra, igual que nosotros a ellos. Conocen tu bagaje, saben cómo eres, cómo te comportas, y al final no se nota mucha diferencia.