«El actual Sporting ye una película de suspense muy inquietante»

Su agenda teatral y televisiva le impide dedicar mucha atención al fútbol, pero el corazón de Alberto Rodríguez (Returbiu, Mieres, 1972) late en clave sportinguista. Está ilusionado ante la posibilidad de una victoria rojiblanca, aunque reconoce que lo ve difícil dada la dinámica de un equipo «que mete miedo».

-Por fin llega el derbi.

-Tengo muches ganes. Un derbi, como sportinguista o como hincha de cualquier equipo, ye un momento de excitación. Da igual que el equipo vaya bien o vaya mal: puede reafirmarte para ir hacia arriba o rematarte para bajar más abajo todavía. El año pasado, el Sporting de Baraja perdió el derbi, pero rebotó desde ahí y acabó mejor que el Oviedo. Ye un partido crucial, pero en lo anímico más que en lo deportivo.

-¿De dónde viene su simpatía hacia el Sporting?

-Cuando yo era guaje, mi padre era del Sporting a tope. Le tocó ver el 'Eurosporting', un equipo de la región jugando en Europa, ¡casi nada! Yo era del equipo en el que jugaba Cruyff, pero en casa éramos del Caudal y del Sporting. A mí lo rojiblanco me tocó ya en una época más de capa caída. Recuerdo un año que empataba siempre y lo llamaban 'Míster Empate'. Coses de eses del fútbol.

-Hablar de jugar en Europa ahora suena a ciencia ficción.

-Hubo un tiempo en el que un equipo como el Sporting, con los de la cantera y si los extranjeros no le salían muy alcohólicos o piltrafillas, podía hacer un buen producto. Ahora eso no existe. Los jugadores buenos de la casa no llegan al primer equipo porque el mercado los lleva para fuera antes.

-¿Qué le pasa a su equipo?

-No sigo mucho el fútbol, la verdad. Tengo mucho curro y muchas veces no puedo, pero tengo amigos que van a El Molinón y andan un poco embajonados. El año pasado jugamos 'play off' y este parece que toca otra cosa, pero la temporada ye larga y pueden pasar munches coses.

-¿En qué género clasificaría una película sobre el actual Sporting?

-Ahora mismo sería una película de suspense, una historia inquietante. Como club con historia, solera e ilusión aspiramos a estar arriba, pero ahora mismo no sabemos ni dónde estamos ni para dónde vamos. Ye un poco triste.

-¿Y quién tiene la culpa en clave cinematográfica? Los actores, el director, el jefe de cásting, los productores...

-En el mundo occidental hay un error muy común que ye pensar en la búsqueda de un culpable o creer en los mesías. Al final todo es fruto de una organización. En el fútbol, los equipos son muy grandes, no es como en el baloncesto, donde uno o dos jugadores muy buenos pueden hacerte ganar un partido. La primera responsabilidad la tienen los jugadores y el entrenador, que son los que están en el campo, pero quien los puso ahí también la tiene. Ye todo un conjunto, como con Fernando Alonso, que no ye culpa del pistón o de la rueda. No me atrevo a juzgar una gestión que no conozco y además hay que relativizar, que a veces le damos demasiada importancia al fútbol.

-¿Algún derbi se le quedó grabado en la memoria?

-Yo confieso que nunca estuve en un derbi. Por la tele sí los vi, pero la verdad que no hay ninguno que recuerde especialmente. La calidad de los contendientes... Ya sabes (rie).

-La Marquesina igual era amiga de La Pixarra y nos enteramos ahora.

-La Marquesina estaba inspirada en mi güela Pilar, que llevaba también esi botón. No conocí a la Pixarra, aunque sí que oí hablar mucho de ella. De todas formas, no creo que se llevara muy bien con la Marquesina porque las artistas no son muy futboleras.

-¿Toño el del Chigre habría dado de baja el decodificador para no sufrir viendo el partido del sábado?

-Toño no pagó nunca el decodificador, lo tenía pirateado (ríe), así que me imagino que el derbi del sábado lo vería en compañía de otros hombres, muy sufridores.

-Tal vez Lucas Castañón podría componer una canción que levante el ánimo al Sporting?

-Lucas está retirado desde hace mucho tiempo. Cuando se hizo adulto perdió su flor juvenil. Él era del Lenense y del Madalena de Morcín. Seguramente no se implicaría en el derbi porque en realidad era fan de todos los equipos.

-¿A quién le gustaría llevar como invitado a Universo Rodríguez?

-Habría llevado toda la vida a Quini y me gustaría llevar a Juanele. Creo que es el último reducto de libertad dentro del fútbol. Tenía ese rollo genuino y genial como Paul Gascoine. Esa genialidad suya para el fútbol la podría haber llevado a cualquier cosa a la que se hubiera dedicado.

-¿Cómo sería el final si pudiera escribir el guión del derbi del sábado?

-Sería tipo Rocky o... Buf, ¡no sé! Creo que escribiría un guión en el que el Sporting fuera superior desde el principio y tuviera muchas ocasiones, pero con emoción, porque respeto mucho al Oviedo y creo que son dos equipos que deberían crecer juntos.