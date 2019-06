El adiós del escudo del Miranda Rubén Ruiz posa en el campo de Santo Domingo junto a cinco camisetas del Miranda. / OMAR ANTUÑA Ejemplo de compromiso y lealtad, atesora el récord de partidos jugados con el equipo, al que sueña volver «como entrenador» Rubén Ruiz cuelga las botas a los 37 años después de 13 temporadas en el club SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 27 junio 2019, 00:13

El Miranda no será lo mismo cuando en un par de meses comience la pretemporada. Después de trece campañas consecutivas, ni en el vestuario ni en el campo de Santo Domingo estará la figura de Rubén Ruiz, historia viva del conjunto mirandino que, por motivos laborales, ha decidido poner fin a su carrera futbolística a los 37 años.

El jugador avilesino ha roto todos los moldes del fútbol regional de la comarca. Mientras que lo habitual es que los jugadores vayan cambiando de plaza prácticamente cada verano, Ruiz se ha encumbrado como la excepción, manteniéndose fiel a la familia del Miranda desde la temporada 2005-2006, cuando fichó procedente del ya desaparecido Arenesco.

«Alguna vez me llamó algún equipo, pero siempre tuve claro que quería seguir en el Miranda. Aquí me han tratado siempre muy bien, me sentía como en casa, y cuando estás a gusto no tiene sentido cambiar para jugar en la misma categoría o en una superior», explica el futbolista, visiblemente emocionado sobre un césped que no volverá a pisar como jugador.

Rodeado por cinco de las muchas camisetas del Miranda que ha vestido a lo largo de sus trece temporadas en el club, se acuerda de todos los entrenadores que ha tenido, desde Quico, el primero, hasta José Antonio Sánchez, el último, pasando por los Cachón o Angulo, por citar algunos. «Lo más importante es que, jugara más o jugara menos, mantengo una gran relación con todos y si los veo por la calle me paro a charlar un rato largo con ellos. Del Miranda sólo me llevo amigos».

Para Ruiz, el mejor momento fue el ascenso a Primera Regional logrado «ante el Castros en el 'play off', por cómo se dio», y el peor, el penúltimo descenso, con Juanjo Angulo en el banquillo. «El de esta temporada también me ha dolido, pero menos, porque apenas pude jugar por una lesión. El año de Angulo me sentí más partícipe y la verdad es que el equipo no se merecía descender».

Esta temporada, el equipo luchó hasta el final por el objetivo «y estuvimos muy cerca, pero a lo largo de la Liga nos faltó gol y eso se acabó notando». A Ruiz le hubiese gustado dejar el fútbol con una permanencia «y me marcho con esa espinita», pero el trabajo mando y el avilesino está obligado a cerrar esta etapa. «He tenido muchas lesiones, sobre todo la de la del pómulo, que fue muy aparatosa, y yo, que soy de ir al límite a cada balón, no me puedo permitir estar de baja laboral cada poco. Aunque me veo bien físicamente para seguir, hay que tener claras las prioridades», asume.

Aunque quizá todavía es pronto, Ruiz tiene en mente sacar en el futuro el carné de entrenador. «Ojalá pueda sentarme algún día en el banquillo del Miranda», lanza el exfutbolista. «Apostaría por ti, no lo dudes», sonríe Eloy, el presidente del club, presente durante la entrevista. «Ha sido mi protegido todos estos años», bromea. No en vano, Ruiz es historia viva del Miranda.