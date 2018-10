Adri Castro llega a la Copa del Mundo de Fútbol para Amputados Adri, el primero de los jugadores españoles, minutos antes de un partido ante Alemania. / A. C. El jugador, que competirá en México a finales de octubre, ve «cumplido un sueño» al formar parte de la Selección Española MARÍA SUÁREZ La Felguera Martes, 2 octubre 2018, 21:26

Adrián Castro (León, 1994) lleva jugando al fútbol desde que tiene uso de razón. Nada le ha impedido entrenar todo este tiempo. Ni el hecho de tener amputada su pierna izquierda. En La Felguera dio sus primeros pasos como futbolista primero en el patio del colegio con una prótesis y, luego, entrenando con juveniles y regionales al mismo nivel de exigencia personal que cualquier otro deportista.

Lo que comenzó siendo una pequeña asociación de futbolistas con algún tipo de amputación, se ha convertido en solo cuatro años en una Selección Española federada que tiene en su haber logros como un cuarto puesto en el último europeo. El camino hasta esta nueva aventura, que llevará al conjunto nacional a disputar la XV Copa del Mundo en México, no ha sido fácil, pero ha estado lleno de constancia y fortaleza mental. «Jugaba en la Liga de Empresas cuando vi que los que ahora son mis compañeros querían formar una liga de amputados. De esa asociación, que tuvo que reunir dinero de donde no había para poder jugar, nació esta selección», explica. «Ni siquiera entonces mi madre creía que esto saliera, pensaba que era una estafa, pero junté por mi cumpleaños y me fui a hacer esas pruebas a Barcelona», comenta con nostalgia Castro.

El futbolista, con la elástica nacional, golpea el balón sobre el césped del campo de Ganzábal.

Esa decisión fue el primer paso para convertirse en un futbolista federado y a punto de emprender su primera aventura mundialista. En estos cuatro años, esa asociación acabó por convertirse en una familia, fueron acumulando buenos resultados en diferentes torneos y hace un año culminaban su crecimiento con un cuarto puesto en el europeo y una mención especial para este langreano: el mejor jugador del campeonato.

«Siempre busqué un equipo de fútbol con jugadores en mis mismas condiciones y esa posibilidad me la dio la Selección. Experimenté por primera vez lo que era formar parte de un equipo y eso me ha dado perspectiva. He conocido deportistas con mayores dificultades que las mías», explica el jugador, consciente de las capacidades que le hizo desarrollar entrenar con futbolistas sin discapacidad.

«Sacrificio»

Castro tiene claro que, pese a las expectativas creadas por los buenos resultados, tanto este año –que es el primero formando parte de la Federación Española de Fútbol– como el Mundial son oportunidades para hacer buenos papeles y seguir creciendo. «Es un año de adaptación,y es nuestro primer Mundial juntos, por lo que será complicado. El cuerpo técnico nos pide sacrificio», reconoce. «Muchos de mis compañeros tienen que trabajar solos porque no tienen la suerte de tener equipos con los que entrenar, como la tengo yo. Ojalá esto sirva para tener más apoyos económicos y sociales y lleguemos a formar una Liga en España», añade el propio internacional.

Toda esa normalidad en la que ha crecido el Adri Castro futbolista es una de las cosas que este jugador intenta transmitir a los demás, porque la mente, explica, es la que pone «los verdaderos límites». «Siempre intento que mis compañeros vayan un paso más allá de lo que pueden, porque siempre que te pones una meta más alta tienes la ilusión de llegar, y vivir con ilusión es algo que necesitamos todos», concluye el orgulloso futbolista.