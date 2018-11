La afición trasnocha por los billetes Sobre estas líneas, los primeros aficionados de la cola, antes de la apertura de las taquillas de El Molinón. A la derecha, los seguidores esperan su turno en las inmediaciones del estadio. / FOTOS: DANI MORA Numerosos aficionados esperaron durante horas la apertura de las taquillas en una cola que cubría buena parte del Oeste y el Sur del estadio Vendidas 800 de las 1.200 entradas puestas a disposición para abonados rojiblancos DANI BUSTO GIJÓN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:32

Entre aplausos, vítores y alguna canción con la que se recordaba al eterno rival se subió la persiana de las taquillas de El Molinón a la hora prevista. Las diez de la mañana. En ese mismo instante, la cola de aficionados sportinguistas cubría buena parte de la 'Tribunona', giraba en la curva con el Sur, y llegaba un par de metros más allá de la puerta 13 del estadio.

Fueron muchos los abonados rojiblancos que hicieron noche en los aledaños de El Molinón para asegurarse una de las entradas para el derbi del próximo sábado en el Carlos Tartiere. Ochocientas, de las mil doscientas puestas a disposición de los abonados, se vendieron a lo largo del día. La larga espera dio sus frutos para aquellos que resistieron el frío, abrigados hasta las orejas y dormitando en sus sillas plegables, y también para los madrugadores que se sumaron a la cola con los primeros rayos de luz.

Uno de los abonados sportinguistas que ocupaba los primeros puestos de la fila era Sergio Suárez, desde las doce de la noche del pasado lunes a pie de cañón. Asegura que no ha visto una mejoría en el juego conjunto gijonés en estas últimas semanas, pero explica que «el derbi es un ambiente distinto. Se juega de otra manera a un partido normal», por lo que tiene la «esperanza de que les metamos cuatro goles y volvamos a Gijón de fiesta». En la misma línea, Pablo González indica que «de nivel, veo mal a los dos equipos, pero es un derbi y puede pasar cualquier cosa. Espero que los ganemos». El joven asegura no tener confianza en Rubén Baraja, pero matiza que «viajamos a Oviedo por el Sporting, porque esperamos que en este tipo de partidos los jugadores se pongan las pilas y, si no es por nivel, sea por 'huevos', y ganemos».

Tampoco está convencida Sara Canellada de que el actual técnico del Sporting pueda revertir la situación. Pese a ello, espera que los rojiblancos ganen -«para algo hacemos aquí una cola de horas»-, y considera que «la afición se merece regresar con esta victoria». Por ello, la joven, que aguarda su turno desde las seis de la mañana en la fila con un grupo de amigas, espera que «los jugadores nos den esa alegría».

La hilera de abonados sportinguistas comienza a moverse. Acompaña el sol y eso hace más llevadera la espera, aunque las entradas se tramitan a buen ritmo y la cola se reduce de forma considerable en poco más de veinte minutos.

Algo más atrás se encuentra María Fernanda Suárez, confiada en las opciones de victoria. «Por su puesto, tenemos que empezar ahora a remontar», afirma convencida.

Pero para escalar puestos el Sporting necesita comenzar a sumar de tres en tres, una racha que, para Adrián Martínez, puede empezar este sábado: «Será difícil, pero hay que ganar al Oviedo, a ver si cogemos esa buena dinámica». Del mismo modo, vaticina que será «difícil», ya que la imagen del equipo no le convence. «No veo mucha mejoría de momento», añade.

A pesar de que la marcha del equipo gijonés es irregular, los aficionados no pierden la esperanza. Al menos ese es el caso de Soledad Medina, quien afirma que «viviremos el partido con ilusión, aunque está fastidiada la cosa». Además, mira de reojo al rival y asegura que «tampoco el Oviedo está tan bien».

Ya con sus entradas en la mano, los hermanos Carlos y Mónica Pérez se hacen un 'selfie' para enviar la foto a sus amistades. El joven explica que afrontan el partido «con un poco de incertidumbre, tal y como está el Sporting...», e insiste en la idea generalizada de que «los dos equipos llegan en un mal momento». Su hermana deja la duda en el aire: «No sé si necesitamos un cambio de entrenador o no... o si necesitamos un cambio de jugadores...». Mientras que Carlos lamenta no ver «sintonía entre la plantilla y la afición».

Pese a esta afirmación, el derbi puede ser una buena oportunidad para que vuelva esa armonía entre la grada rojiblanca y los futbolistas. De momento, los ochocientos aficionados más madrugadores ya tienen su 'billete' para este viaje.