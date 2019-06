Los aficionados arroparán al Marino en Mutilva El Grupo Aficionados del Club Marino confirma que fletará un autobús para que el aún quedan plazas S. MENOR AVILÉS. Viernes, 7 junio 2019, 01:20

Finalmente, el Marino no estará solo en Navarra para medirse mañana (18 horas, Mutilnova) al Mutilvera en el partido de ida de la segunda ronda del 'play off' de ascenso a Segunda B. Aunque el club desechó la idea de fletar un autobús por su alto coste y los 450 kilómetros que separan Luanco de Valle de Aranguren, el Grupo Aficionados Club Marino de Luanco ha tomado la responsabilidad y ha organizado un viaje para el cual todavía hay plazas.

La salida será a las 8.30 horas de mañana sábado desde la estación de autobuses de Luanco, con parada a comer en Pamplona a las 14.30 y regreso al finalizar el partido. El precio es de 40 euros por persona y para reservar están disponibles los teléfonos 650 758 996 y 606 303 119. El pago se formalizará a la hora de subirse al autobús.

En el plano deportivo, el Marino realiza hoy el último entrenamiento de la semana, a partir de las 10 horas en el anexo de La Mata, en Candás. Oli Álvarez no tiene bajas y el equipo iniciará el viaje a las cuatro de la tarde. La llegada al hotel, en Pamplona, será en torno a las 21.30, y la expedición, al igual que los aficionados, regresará mañana al finalizar el partido.

En cuanto al rival, el Mutilvera es un clásico del 'play off' de ascenso las últimas temporadas. Aunque en su plantilla no hay demasiados nombres conocidos, destacan sus tres principales artilleros, Alfonso, que sumó 15 goles este curso, Iván, con diez, y Eztieder, con once. El equipo fue tercero en la liga regular y en la primera ronda eliminó al Náxara riojano.