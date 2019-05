'PLAY OFF' DE ASCENSO Los aficionados del Lealtad suspenden el viaje a Getafe por falta de entradas El club azulón solo ha enviado 70 localidades, insuficientes para hacer frente a la demanda de seguidores maliayos E. C. VILLAVICIOSA. Jueves, 30 mayo 2019, 00:23

Los aficionados del Lealtad no tendrán la ocasión de acompañar a su equipo en el trascendental choque de vuelta del 'play off' de ascenso a Segunda División B que se disputa este domingo (11.30 horas) en la ciudad deportiva del Getafe. Al menos, no en el número que deseaban. El club azulón solo ha enviado a Villaviciosa setenta entradas para el citado encuentro, un número muy inferior al que demandaba la entidad negrilla para responder a la demanda de seguidores.

El club que preside Pedro Menéndez emitió un comunicado ayer por la tarde para anunciar que había decidido suspender el viaje organizado a tierras madrileñas ante la imposibilidad de acceder a las localidades suficientes.

Desde la entidad que preside Ángel Torres argumentan que no pueden facilitar más papel al Lealtad ante las limitaciones que implica un aforo limitado y la necesidad de reservar entradas para los socios del Getafe. Por si fuera poco, el club azulnón ha advertido de que no venderá localidades el día del encuentro.

El Lealtad ante este revés suspendió los viajes organizados, que tenían contratado más de dos autocares para trasladar a la afición maliaya hasta la capital de España. Las entradas de las que dispone, señalan desde el Lealtad, se destinarán siguiendo un orden a jugadores, cuerpo técnico, trabajadores del club, directiva y compromisos de patrocinadores.

«Solo podemos pedir perdón a todos los que se sumaron a este bonito viaje», subrayan desde el club maliayo, después de que fracasaran los contactos con el Getafe para encontrar otra solución.

El club se compromete a mantener a la afición informado al minuto a través de los canales oficiales de la entidad de lo que ocurra en el campo donde se juega volver de nuevo a Segunda División B.