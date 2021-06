«Vino agresivo hacia mí, gritándome. Me quedé pasmada» La árbitro, Cindy Mendoza, relata el incidente con el portavoz municipal del PP en Siero El portavoz del Partido Popular en Siero, Hugo Nava. / PABLO NOSTI M. RIVERO POLA DE SIERO. Viernes, 4 junio 2021, 03:02

«Me quedé pasmada. Fue todo muy rápido. Fue un momento tenso». Así recuerda la colegiada, de 31 años, Cindy Mendoza, el incidente ocurrido con el directivo de la Escuela de Fútbol Sala de Siero (EFS) y portavoz municipal del PP en el mismo concejo, Hugo Nava, en una acalorada jornada que se saldó con la suspensión del edil durante cuatro meses y cuatro semanas.

«Fue un partido sencillo, pero, en el minuto cuarenta y pico, se complicó tras un ataque prometedor. Hubo una trifulca y las tuve que expulsar. Ahí se complicó. Hugo se pasó todo el partido, incluso los tiempos muertos, protestando», recuerda la árbitro, quien, tras tres años pitando, tiene asumido que «una vez te pones la camiseta nadie va a estar de acuerdo con tus decisiones».

Según Mendoza, Nava llegó a «amenazarla» con echarla de la Federación. «Cuando se negó a identificarse, yo le dije que no contábamos con las mismas condiciones. Él sabía quién era yo, pero, cuando me dijo que era Víctor, del Racing de Mieres, me pareció ridículo. Así que salí por la otra puerta del vestuario -que tiene dos-y fui a contárselo al delegado», explica. «Es una falta de respeto y un comportamiento antideportivo que no se puede consentir», se queja.

Sobre el momento en el que en el acta asegura que el entrenador fue hacia ella «con intención de pegarme», lo recuerda «muy rápido»: «Vino agresivo hacia mí, gritándome. Se metió gente de por medio. Me quedé pasmada, fue un momento tenso».

Afortunadamente para Mendoza, esta es la primera vez que recuerda haber estado cerca de lo que considera podría haber sido una agresión. «Cuando te estás formando no te enseñan cómo lidiar con estas situaciones», asegura la joven colegiada, que decidió, terminado el partido, no tenía sentido continuar con la disputa. «La Policía tomó nota, pero no denuncié ni pienso hacerlo. Estas cosas pasan y no puedo perder tiempo y dinero yendo a juicio», zanjó el asunto Mendoza.