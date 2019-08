Aizpiri: «Nos quedan muchas cosas que mejorar, pero creo que el equipo va a jugar a buen nivel este año» JOAQUÍN PAÑEDA «Samuel es un entrenador muy cercano que desde el primer día nos ha hecho las cosas mucho más fáciles», afirma el capitán del Sporting B IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 28 agosto 2019, 14:44

Enfocada ya en el duelo de este domingo contra el San Sebastián de los Reyes en Mareo (12 horas) tras disfrutar ayer de su jornada de descanso, la plantilla del Sporting B ha retomado los entrenamientos con el propósito de pasar página de la derrota en el estreno liguero en el Cerro del Espino. «Creo que la imagen fue buena, no le perdimos la cara al partido en ningún momento y es una pena que no pudiésemos puntuar allí, pero nos lo tomamos como el primer partido de Liga, hay muchas cosas que mejorar», ha expuesto este mediodía Isma Aizpiri, que este curso se estrena como primer capitán del filial rojiblanco en un vestuario renovado.

«Los juveniles que suben llevaban entrenando con nosotros mucho tiempo y es mucho más fácil tratar con ellos porque ya los conocemos de años anteriores», ha expresado el pivote, que ha subrayado la importancia de exprimir esta temporada los duelos como anfitriones. «Este año tenemos que perder muy pocos puntos aquí, hacernos fuertes en casa», ha proclamado el ovetense, con la esperanza de sacar «adelante» el choque de este domingo.

Tras vivir las primeras semanas a las órdenes de Samuel Baños, Isma Aizpiri lo define como «un entrenador muy cercano» que les ha hecho las cosas «mucho más fáciles desde el primer día». «Él lo dice, que nos quedan muchas cosas que entrenar y que mejorar, estamos como quien dice empezando, pero creo que el equipo va a jugar a buen nivel este año», ha augurado el otrora internacional sub 17, que tras iniciar su carrera deportiva en el eje de la zaga ha adelantado su posición para asentarse como pivote, la demarcación en la que su nuevo entrenador desarrolló su trayectoria futbolística. «Estoy a disposición del míster para que me ponga donde mejor rendimiento crea que puedo dar. Samu jugó en esa posición y cualquier consejo que me dé, bienvenido sea», ha concluido.