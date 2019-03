Selección Argentina El pubis de Messi hace saltar las alarmas El delantero de Argentina Leo Messi, durante el encuentro amistoso ante Venezuela / EFE El capitán argentino no tuvo el mejor regreso posible con su país y sufre una «reagudización de dolor pubiano bilateral» ICÍAR MUÑOZ Madrid Sábado, 23 marzo 2019, 18:52

Leo Messi volvía con Argentina 265 días después para disputarsu útlimo encuentro con la camiseta de la albiceleste. Tras el Mundial de Rusia, el delantero decidió tomarse un tiempo con su selección, pero no tuvo el mejor regreso posible, ya que no pudo ayudar a país a conseguir el triunfo en Madrid. Argentina perdió contra Venezuela (3-1) en un regreso gris del '10'. Además, cuando terminó el encuentro se desveló que el jugador del Barcelona «sufre una reagudización de dolor pubiano bilateral», motivo por el cual ha abandonado la concentración albiceleste y no jugará el amistoso del lunes ante Marruecos.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni, se frotaba las manos cuando anunció el regreso de Messi, pero su plan se vino abajo, ya que la estrella argentina se perderá el próximo martes el partido amistoso en Tánger.

#ParteMédico

- Gonzalo Martínez: lesión muscular de biceps femoral izquierdo.

- Lionel Messi: reagudización de dolor pubiano bilateral.

Ambos jugadores serán baja para el próximo partido de @Argentina. pic.twitter.com/2ol62BK3aY — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 22 de marzo de 2019

En los días previos a la preparación del encuentro ante Venezuela, se vio trabajanado a Leo Messi a menor ritmo que el resto de compañeros y con gestos de tener molestias en la zona del pubis. El argentino lleva desde el inicio de 2019 sufriendo sobrecargas en esa zona, aunque no le está impidiendo jugar. De hecho, en el único entrenamiento a puerta abierta que tuvo Argentina esta semana, a Messi tan solo se le pudo ver entrenando con sus compañeros durante 15 minutos.

Pero al final, depués del encuentro que se disputó en el Wanda Metropolitano el argentino no terminó bien, por lo que se confirmó que causaba baja y regresaba a Barcelona para comenzar su tratamiento.

El pubis ya le molestó en 2016

Pero esta situación no es nueva para Leo messi. Se repitió en 2016 cuando el jugador argentino de 31 años, tuvo que abandonar la concentración de la albiceleste antes de enfrentarse, curiosamente, ante Venezuela también por molestias en el pubis. Un problema que los médicos del Barcelona tendrán que tener en cuenta de cara a final de temporada para que 'la pulga' pueda llegar en perfectas condiciones a la fase devisiva de la Champions League, la final de Copa y el final liguero.

Leo Messi desde su debut con el club azulgrana ha sufrido un total de 21 lesiones, por lo que ésta última en caso de confirmarse sería la número 22. Desde el Camp Nou le restan importancia a esta situación y no temen que le impida jugar la próxima semana tras el parón de Liga. La siguiente cita del Barcelona será el derbi ante el Espanyol el próximo sábado 30 de marzo.

Los aficionados del Barcelona esperan que todo se quede en un susto y no se pierda ningún partido y pueda rendir a su mejor nivel en la fase decisiva de la temporada.