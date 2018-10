El Alavés del 'Pitu' tumba al Madrid

El Madrid no se encuentra. Toca, pero no golpea. Es plano, parece que ha perdido su alma y está en una espiral destructiva. Vive la mayor sequía anotadora desde 1985 (6 horas y 49 minutos). Y sin gol es imposible ganar. Lo máximo es sacar un punto. Y si cometes un error, pierdes. Eso sucedió en Moscú y se repitió en la última jugada en Vitoria, donde no acertó a superar a otro rival ordenado, un Alavés supertrabajado por el 'Pitu' Abelardo y con el cangués Jony lanzando la ofensiva por la izquierda, perdiendo por un despiste final en una acción a balón parado.

Esta vez, a diferencia de Moscú, no podrá aferrarse a la mala suerte, porque no se topó con los palos y tampoco su portero, el solvente Fernando Pacheco, hizo el partido de su vida. La ausencia de Cristiano Ronaldo, esa que parecía superada hace menos de un mes, se ha hecho gigante en este Madrid con un porcentaje pírrico de acierto respecto al número de ocasiones creadas. Mucha posesión, pero poco remate. Las dudas se multiplican después de que el Alavés le tumbase cuando ya no había tiempo para reaccionar.

1 ALAVÉS Pacheco, Navarro, Laguardia, Maripan (Martín Aguirregaviria, min.87), Duarte; Brasanac, Pina, Wakaso (Manu García, min.73); Ibai Gómez (Rubén Sobrino, min.67), Calleri y Jony. 0 REAL MADRID Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Nacho; Modric, Casemiro, Kroos, Ceballos (Asensio, min.61), Bale (Vinicius, min.79) y Benzema (Mariano, min.46). Árbitro: Jaime Latre (Aragón). Amonestó Wakaso. Gol: 1-0, min. 95. Manu García. Incidencias: Mendizorroza. 19.461, casi lleno. Partido de la octava jornada en LaLiga 18-19

Consciente de que llevar 319 minutos sin marcar (desde el gol de Marco Asensio al Espanyol el pasado día 22 de septiembre) era un hándicap que podría ir afectando mentalmente a medida que pasaran los minutos, salió decidido a evitar que el reloj alcanzase las seis horas. Aunque el gol era y es responsabilidad del colectivo, Benzema acaparaba las miradas y arrancó eléctrico. Cinco remates en los primeros 8 minutos, con claras opciones de gol, sobre todo un cabezazo del galo que sacó Laguardia sobre la línea, y otro remate de Ceballos al que privó la zaga de convertirse en gol cuando Pacheco, que pasó por la cantera madridista y terminó cojeando el encuentro, había sido superado. Un pequeño oasis.

El Alavés, bien ordenado, dejando poco espacio entre líneas al rival, sufría más en las acciones a balón parado, ya que Pina cometió un posible penalti a un Varane que sufrió en los balones largos a Jony, peligrosísimo y que con Calleri no paró de tirar desmarques a la espalda que permitieran a los suyos dejar su campo, donde principalmente se desarrollaba el duelo. La posesión de los visitantes llegó a ser del 78%, pero tampoco eso significó gran peligro. Abelardo tenía claro cómo hacer daño al Madrid en las pocas veces que merodease el área rival: balones rápidos desde los costados y a la espalda de los centrales. Uno de ellos se paseó por dos veces delante de la línea de gol, pero la bola puesta desde la izquierda no la remató Ibai pensando que llegaría Calleri, que volvió a cruzarla al área, pero Varane se adelantó al vizcaíno.

Se iba consumiendo el ímpetu madridista al punto de pasar minutos sin grandes ocasiones que llevarse a la boca por parte de ninguno. Lopetegui gesticulaba en el banquillo, se desesperaba con cada ocasión marrada. El Alavés apenas inquietó en el primer acto. Al descanso, el técnico entendió que era necesario mutar algo, porque aquello estaba cogiendo un ritmo similar a lo de Moscú. No sólo al duelo con el CSKA, sino también al España-Rusia que sigue en el recuerdo de todo aficionado al fútbol. La presencia de Mariano generó algo más de peligro, aunque fue Casemiro el que puso en apuros a Pacheco, que atrapó junto al poste su intento.

Explosión final

Courtois despejó un zapatazo lejano de Duarte y después Jony, en otra cabalgada para superar a Varane, golpeó con la izquierda y Courtois la rozó para que se fuese junto al palo. El Madrid se notaba ansioso. Bale pidió el cambio, aunque antes quiso lanzar un golpe franco, pero no tuvo éxito. Lopetegui tiró de Vinicius casi a la desesperada. Aunque el que rompió el partido fue el Alavés, que dispuso de un córner para cerrar el choque en el tiempo añadido. La grada lo celebró casi como un penalti y la acción terminó en el 1-0 final, situándose el Alavés colíder en Primera, después de una mala salida de Courtois, que despejó el cabezazo de Sobrino, pero no el de Manu García.