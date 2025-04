El Alcázar afianza sus hornadas

DANI BUSTO SAMA DE LANGREO. Martes, 24 de diciembre 2019, 00:12 Comenta Compartir

Finalizada la primera vuelta del campeonato en Liga Nacional juvenil, la posición del Alcázar en la tabla clasificatoria -tercero, a cinco puntos del ascenso- es una «grata sorpresa» para todos en este club langreano. Lo que en verano se planteaba como una temporada «de transición» ahora avanza como un año ilusionante.

Octavio Menéndez, presidente del club, recuerda que no se marcan «el objetivo del ascenso» con esta plantilla, aunque hasta la fecha, con Jubel como entrenador, el equipo ha cosechado muy buenos resultados.

El Alcázar cuenta esta temporada con dieciséis equipos, en los que juegan unos 240 jóvenes. Aunque tiene menos plantillas de fútbol sala en benjamín y prebenjamín, lo compensa con el notable incremento de jugadores en sus equipos de iniciación.

Uno de los retos deportivos que se marca el club es afianzar a su Infantil A en Primera, después de varios años con el Cadete A y los juveniles ya asentados. «Queremos tratar de coger el ritmo y no bajar de ahí», indica Menéndez. «A nivel de institución», añade el presidente, el deseo del club es que se arregle el césped sintético de Los Llerones, «que ya tiene muchos años, no drena bien y está desgastado». Asegura, incluso, que algunos árbitros les han llamado la atención «porque no se ven bien las líneas blancas».

Por este histórico club pasaron futbolistas como los porteros Jonathan López y Abelardo González, quienes llegaron al fútbol profesional.